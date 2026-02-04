Tecno

Apple Sports añade golf: cómo seguir el PGA Tour y LPGA en vivo desde un iPhone

Los usuarios podrán acceder sin costo a toda la información sobre este deporte, incluido el seguimiento detallado de jugadores como Rory McIlroy y su desempeño hoyo a hoyo

Apple Sports sumó una sección
Apple Sports sumó una sección de golf que brinda acceso gratuito a datos de torneos y jugadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación Apple Sports incorporó una categoría de golf que permite a los aficionados acceder de manera gratuita a información completa sobre campeonatos y jugadores.

Los seguidores de este deporte pueden consultar los puntajes en vivo de todos los eventos oficiales del PGA Tour y LPGA Tour, incluidos los majors, con cobertura que comenzará pronto en el WM Phoenix Open de la PGA, todo desde su iPhone.

La plataforma ofrece resultados hoyo por hoyo, tarjetas de puntuación individuales y tablas de clasificación en tiempo real, lo que facilita el seguimiento de cada ronda y torneo a lo largo del año.

La app muestra resultados hoyo
La app muestra resultados hoyo a hoyo, tarjetas individuales y clasificaciones actualizadas al instante. (Apple)

Qué más trae Apple Sports

Además de la nueva sección de golf, Apple Sports incorporó algunos de los torneos de fútbol más destacados de Europa, como la DFB-Pokal, la Coupe de France, la Coppa Italia y la Copa del Rey.

Los eventos se agrupan por liga, los controles facilitan la organización según las preferencias del usuario y los equipos preferidos aparecen siempre en primer lugar, lo que garantiza acceso inmediato a los puntajes y novedades más relevantes.

Las Live Activities de Apple Sports ofrecen actualizaciones en tiempo real directamente en la pantalla de bloqueo del iPhone y en el Apple Watch. Además, la función Game Card Sharing permite compartir la emoción de cualquier torneo o partido de todas las ligas y competiciones compatibles.

Las Live Activities de la
Las Live Activities de la app envían actualizaciones en tiempo real al iPhone y al Apple Watch. (Apple)

Qué deportes se pueden seguir en Apple Sports

En Apple Sports se pueden seguir una variedad de deportes y competencias de primer nivel. Entre las disciplinas disponibles se encuentran:

  • Fútbol: Con acceso a ligas y copas internacionales, incluyendo la DFB-Pokal, Coupe de France, Coppa Italia y Copa del Rey.
  • Golf: Cobertura de todos los eventos oficiales del PGA Tour y LPGA Tour, incluidos los majors.
  • Fútbol americano: Seguimiento de los partidos más importantes de la temporada.
  • Otros deportes: La aplicación amplía su oferta constantemente, sumando nuevas disciplinas y torneos según la demanda y el calendario internacional.

La plataforma permite consultar puntajes en vivo, resultados detallados y actualizaciones en tiempo real para cada deporte y evento.

Junto al golf, Apple Sports
Junto al golf, Apple Sports añadió torneos europeos como la DFB-Pokal, Coupe de France, Coppa Italia y Copa del Rey. (Apple)

Cómo acceder a Apple Sports

Para acceder a Apple Sports, los usuarios deben descargar la aplicación desde la App Store en su dispositivo iPhone o Apple Watch. Una vez instalada, la plataforma ofrece una interfaz intuitiva donde es posible personalizar la pantalla principal, seleccionar deportes y equipos favoritos y recibir actualizaciones en tiempo real.

La aplicación es gratuita y no requiere suscripciones adicionales. Además, las Live Activities permiten ver resultados y novedades directamente en la pantalla de bloqueo del iPhone y en el Apple Watch, lo que facilita el seguimiento de eventos deportivos sin necesidad de abrir la app constantemente.

Para usar Apple Sports, basta
Para usar Apple Sports, basta con descargarla desde la App Store en un iPhone o Apple Watch. (Apple)

Cómo seguir un deporte en Google

Para seguir un deporte en Google, basta con buscar el nombre del deporte, equipo, torneo o jugador en la barra de búsqueda. Al hacerlo, Google muestra una sección especial con resultados en vivo, calendarios, próximas fechas, estadísticas y noticias relevantes.

Además, es posible marcar equipos o competiciones como favoritos para recibir notificaciones y actualizaciones personalizadas en el móvil. Toda la información se presenta de forma clara y actualizada, permitiendo a los usuarios mantenerse informados sobre sus disciplinas preferidas sin necesidad de aplicaciones adicionales.

Cómo seguir la Copa Mundial en Google

Para seguir la Copa Mundial en Google, solo hay que escribir “Copa Mundial” o el nombre del torneo en la barra de búsqueda. Google mostrará una sección dedicada con resultados en tiempo real, calendario de partidos, posiciones, estadísticas y noticias destacadas.

Es posible seleccionar equipos como favoritos para recibir notificaciones sobre sus partidos y novedades relevantes. Toda la información aparece organizada y accesible desde el buscador, permitiendo a los usuarios estar al tanto de cada encuentro.

