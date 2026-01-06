Karol G y Bad Bunny llegan a la familia de Apple: la cuota latina y exclusiva en Fitness+

Fitness+ añade entrenamientos con música de artistas como KAROL G y Bad Bunny, potenciando la motivación gracias a ritmos populares. (Apple Fitness+)

Con la llegada de 2026, Apple Fitness+ renueva su plataforma con una serie de propuestas diseñadas para acompañar a los usuarios en el cumplimiento de sus metas de bienestar y actividad física, motivándolos con el acompañamiento de Karol G y Bad Bunny.

El inicio de cada año suele estar marcado por la motivación de mejorar la salud, aunque la constancia resulta un desafío para la mayoría. En respuesta a esta realidad, Apple ha presentado novedades que buscan integrar el ejercicio en la rutina diaria, promoviendo el hábito más allá de las primeras semanas de enero.

Cuáles son las novedades de Apple Fitness+

A partir del 5 de enero, Fitness+ introduce cuatro programas estructurados en planes de varias semanas, pensados para ofrecer una guía clara y progresiva. Este enfoque responde a la necesidad de miles de usuarios que, tras un periodo de inactividad o ante la amplitud del catálogo, requieren orientación para retomar o iniciar su actividad física. Entre las novedades se destacan:

Apple Fitness+ renueva su plataforma en 2026 para impulsar la constancia en la actividad física y el bienestar personal. (Apple Fitness+)

Retoma tu condición física (Make Your Fitness Comeback) : este plan, orientado a quienes buscan volver a entrenar, combina tres disciplinas populares —Fuerza, HIIT y Yoga— en sesiones de apenas 10 minutos, tres veces por semana. La propuesta incrementa la dificultad semana a semana, facilitando la reincorporación al ejercicio sin establecer barreras de entrada complejas.

Crea el hábito del yoga en 4 semanas (Build a Yoga Habit in 4 Weeks) : pensado para quienes desean establecer una relación constante con el yoga, este programa ofrece dos flujos semanales de 10 minutos, uno más pausado y otro enérgico. El diseño repetitivo facilita la familiaridad y permite que el yoga forme parte de la rutina, en lugar de limitarse a una actividad ocasional.

Fuerza y HIIT consecutivos (Back-to-Back Strength and HIIT) : durante tres semanas, los usuarios acceden a tres sesiones semanales de 20 minutos, que combinan 10 minutos de fuerza y 10 minutos de HIIT, realizados de manera continua. El objetivo es potenciar la eficiencia y el impacto del entrenamiento, adaptándose a quienes disponen de tiempos acotados.

Fundamentos de fuerza en 3 semanas (Strength Basics in 3 Weeks): disponible desde el 12 de enero, este programa ayuda tanto a principiantes como a quienes retoman la actividad a dominar las técnicas esenciales de la fuerza. Las tres sesiones semanales se enfocan en diferentes zonas corporales, promoviendo el aprendizaje progresivo y la mejora de la técnica.

Cómo se suman KAROL G y Bad Bunny a Apple Fitness+

La música desempeña un papel clave en la experiencia Fitness+, y en 2026 la plataforma amplía la serie Artist Spotlight con entrenamientos acompañados de playlists completas de artistas reconocidos internacionalmente. Las nuevas incorporaciones incluyen a KAROL G, ganadora de varios premios Grammy, y a Bad Bunny, cuya presencia en Fitness+ coincide con su actuación en el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

Fitness+. (foto: Apple)

Estas sesiones aprovechan la música no solo como acompañamiento, sino como un elemento activo que sincroniza los cambios de ritmo e intensidad con las canciones seleccionadas. De esta manera, la experiencia se vuelve más inmersiva y emocional, permitiendo que quienes encuentran en la música una fuente de motivación superen la pereza inicial y mantengan el ritmo durante el esfuerzo físico.

Cómo mejora la integración de Apple Fitness con dispositivos y apps

La experiencia Fitness+ se apoya en la integración con el Apple Watch, el iPhone, el iPad y el Apple TV, así como en la posibilidad de utilizar los AirPods Pro 3. Durante las sesiones, los usuarios pueden visualizar métricas como la frecuencia cardíaca, las calorías quemadas, el avance de los Anillos de Actividad y la Burn Bar, una función que permite comparar el esfuerzo personal con el de otros usuarios.

El enfoque de Apple consiste en mostrar información relevante sin abrumar, facilitando que cada persona interprete sus datos y mantenga la motivación sin presión. El Apple Watch se posiciona como un aliado fundamental: un reciente análisis del Apple Heart and Movement Study indica que quienes lo utilizan de forma regular mantienen niveles de ejercicio estables incluso meses después de enero.

Apple Watch SE 3 ofrece potentes funciones de salud, fitness, conectividad y seguridad, así como las potentes capacidades del chip S10, a un valor increíble - crédito Apple

Según los datos, casi el 80 % de quienes aumentan su actividad tras el inicio del año mantienen ese ritmo durante las semanas siguientes, y el 90 % de este grupo continúa activo durante febrero y marzo.

Fitness+ ofrece además la opción de seguir planes prediseñados o crear rutinas personalizadas eligiendo días, tipos de actividad, duración, entrenadores y música, con recordatorios automáticos para sostener la constancia. La accesibilidad se amplía con versiones dobladas en varios idiomas y la colaboración con plataformas como Strava, que permite compartir y registrar entrenamientos, además de acceder a meses gratuitos del servicio.