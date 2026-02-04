A qué horas usar la lavadora para ahorrar energía en casa

La lavadora destaca por su alto consumo de electricidad y agua en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavadora es uno de los electrodomésticos que más energía y agua consumen en el hogar, por lo que elegir el momento adecuado para usarla resulta fundamental para reducir el gasto.

Según Repsol, lo ideal es programar el lavado temprano por la mañana y asegurarse de que el ciclo termine antes de las 8:00 horas. A partir de ese momento, el costo de la electricidad aumenta de manera progresiva hasta alcanzar su máximo en las horas punta.

Otra opción conveniente es utilizar la lavadora por la noche o durante la madrugada, siempre que el aparato lo permita. De este modo, se aprovechan las tarifas más bajas sin modificar la rutina diaria.

Es preferible usar la lavadora temprano y finalizar el ciclo antes de las 8:00 horas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar energía al usar la lavadora

Ahorrar energía al utilizar la lavadora es posible si se aplican hábitos sencillos y se aprovechan las funciones del electrodoméstico de manera eficiente.

El primer paso es seleccionar programas de agua fría siempre que sea posible, ya que el calentamiento representa la mayor parte del consumo eléctrico. Además, conviene esperar a que la lavadora esté llena antes de activarla, evitando así ciclos innecesarios y optimizando cada lavado.

El uso de ciclos cortos y ecológicos también contribuye al ahorro energético. Muchos modelos modernos ofrecen programas específicos que consumen menos agua y electricidad, ideales para prendas poco sucias.

Optar por programas de agua fría ayuda a reducir el gasto energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, es recomendable mantener el filtro y el tambor limpios, ya que una lavadora en buenas condiciones funciona de manera más eficiente y gasta menos energía.

El momento en que se utiliza la lavadora influye directamente en el costo de la electricidad. Programar los lavados en las horas de menor demanda, generalmente temprano por la mañana, por la noche o de madrugada, permite aprovechar las tarifas reducidas, según lo indican compañías como Repsol.

Esta estrategia resulta especialmente útil en hogares con tarifas eléctricas diferenciadas por franjas horarias.

Mantener filtro y tambor limpios mejora la eficiencia y disminuye el consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir detergentes adecuados y no exceder la dosis recomendada evita la generación de residuos que pueden afectar el funcionamiento del electrodoméstico.

Además, siempre que sea posible, se debe prescindir del centrifugado intensivo, ya que esta función incrementa el consumo energético.

Finalmente, invertir en una lavadora eficiente, con etiqueta energética A o superior, representa un ahorro a largo plazo. Estos modelos consumen menos recursos y ofrecen funciones inteligentes para adaptar los ciclos a la carga y tipo de ropa.

Adoptar estas prácticas permite reducir el impacto ambiental y optimizar el gasto en el hogar sin renunciar a la comodidad de la tecnología.

Programar lavados en horarios de tarifa baja es ventajoso en hogares con precios diferenciados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacerle mantenimiento a la lavadora

Realizar un mantenimiento adecuado a la lavadora es fundamental para asegurar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil. El primer paso consiste en limpiar el filtro periódicamente, ya que allí se acumulan pelusas, monedas y otros residuos que pueden obstruir el desagüe. Se recomienda revisar y limpiar el filtro al menos una vez al mes.

Otra tarea importante es limpiar el tambor y las gomas de la puerta. Para ello, se puede ejecutar un ciclo de lavado vacío con agua caliente y un poco de vinagre blanco o un producto específico, lo que ayuda a eliminar restos de detergente y evitar malos olores. Las gomas deben secarse bien después de cada uso para prevenir la formación de moho.

Prestar atención a la bandeja del detergente también es clave. Es conveniente retirarla y enjuagarla bajo el grifo de manera regular, ya que los restos de jabón y suavizante pueden acumularse y afectar el rendimiento del lavado.

Además, es importante revisar las mangueras de entrada y salida de agua para asegurarse de que no presenten fugas, grietas ni obstrucciones. Comprobar el nivel de la lavadora evita vibraciones y ruidos excesivos durante su funcionamiento.