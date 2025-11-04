Tecno

Elon Musk planea convertir los satélites Starlink en centros de datos

El magnate señaló en X que “SpaceX se dedicará a esto”, evidenciando la intención de transformar Starlink en una infraestructura troncal para la computación en la nube

El potencial de los Starlink
El potencial de los Starlink V3 representa un salto técnico considerable respecto a la generación anterior. REUTERS/Dado Ruvic

La demanda global de infraestructura informática impulsada por la inteligencia artificial está llevando a la industria tecnológica a considerar soluciones que trascienden los límites terrestres. En este contexto, Elon Musk ha confirmado que SpaceX explora el desarrollo de centros de datos orbitales a partir de los próximos satélites Starlink V3, proponiendo así una nueva era de computación en la nube basada directamente en el espacio.

Centros de datos espaciales: la hoja de ruta con Starlink V3

El proyecto de SpaceX prevé que los satélites Starlink V3, equipados con enlaces láser de alta velocidad, funcionen como nodos fundamentales para la creación de una red global de centros de datos en órbita.

Musk señaló en X que “SpaceX se dedicará a esto”, evidenciando la intención de transformar Starlink en una infraestructura troncal para la computación en la nube, fuente de energía solar en el espacio abundante y gratuito, y eliminando así limitaciones de espacio físico y preocupaciones medioambientales asociadas a los centros de datos tradicionales.

Diferencias de tamaño entre las
Diferencias de tamaño entre las distintas generaciones de satélites Starlink desarrollados por SpaceX. (SpaceX)

El potencial de los Starlink V3 representa un salto técnico considerable respecto a la generación anterior. Mientras los minisatélites Starlink V2 alcanzan los 100 Gbps, se proyecta que cada unidad de la versión V3 alcanzará 1 Tbps, posicionando a SpaceX muy por encima de cualquier otro actor del mercado satelital actual.

El plan contemplaría el lanzamiento de 60 de estos satélites por vuelo Starship a partir de 2026, lo que podría revolucionar la capacidad global de acumulación y procesamiento de datos.

Desafíos y ventaja competitiva en la nube orbital

No obstante, llevar la computación a la órbita plantea obstáculos técnicos y económicos importantes. Los críticos subrayan los desafíos de construir y mantener plataformas orbitales masivas; Sin embargo, analistas como Caleb Henry de Quilty Space destacan el carácter diferencial de SpaceX, al afirmar que “nada en el resto de la industria de satélites se acerca a esa cantidad de capacidad”.

Publicación de Elon Musk. (X
Publicación de Elon Musk. (X de Elon Musk)

El escepticismo que rodeó proyectos como Starlink en sus inicios contrasta ahora con su éxito al ofrecer banda ancha a millones de personas. La experiencia acumulada por la compañía al materializar proyectos catalogados como demasiado ambiciosos respalda la viabilidad de que Musk logre convertir los centros de datos espaciales de concepto futurista en solución operativa, reduciendo los plazos de desarrollo y superando con escala de ingeniería y economía a la competencia.

La apuesta de Musk posiciona a SpaceX y Starlink como posibles referentes no solo en telecomunicaciones espaciales, sino también en la próxima frontera de la computación en la nube, sentando las bases para un modelo energético y operativo que podría marcar el futuro de la tecnología a escala planetaria.

Qué es SpaceX y a qué se dedica la empresa espacial de Elon Musk

SpaceX es una empresa privada estadounidense fundada por Elon Musk en 2002, dedicada al desarrollo y la fabricación de cohetes, naves espaciales y tecnología aeroespacial. La compañía surgió con el objetivo principal de reducir los costos de transporte espacial y, a largo plazo, facilitar la colonización de otros planetas, especialmente Marte.

SpaceX es una empresa de
SpaceX es una empresa de tecnología aeroespacial dedicada al desarrollo, fabricación y lanzamiento de cohetes y naves espaciales. REUTERS/Dado Ruvic

Entre sus actividades más destacadas se encuentra el diseño y lanzamiento de vehículos espaciales reutilizables, como el cohete Falcon 9 y la cápsula Dragon, que han sido empleados tanto para misiones de carga como para el transporte de astronautas hacia la Estación Espacial Internacional (EEI). SpaceX también desarrolla Starship, un proyecto de nave espacial de gran capacidad para misiones interplanetarias.

Además, la empresa lidera el despliegue de Starlink, una red global de satélites destinada a ofrecer acceso a internet de alta velocidad en todo el mundo. Mediante avances en reutilización de componentes y tecnologías avanzadas, SpaceX ha transformado la industria espacial, posicionándose como un actor clave en lanzamientos comerciales y proyectos de exploración fuera de la Tierra.

