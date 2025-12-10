Instagram estrena ‘Tu algoritmo’ la función que deja controlar qué videos te muestra la app

La opción está disponible para los usuarios de la aplicación de Meta con la versión más actualizada. (Tomado de Instagram/@musgo)

Instagram presentó una nueva función que permite a los usuarios ver y modificar el algoritmo que determina los Reels sugeridos, una innovación comunicada directamente por Adam Mosseri, director de la red social.

Durante su mensaje, Adam Mosseri explicó que la actualización comienza a funcionar en la pestaña de Reels y se irá extendiendo progresivamente a otras secciones como la búsqueda y el inicio.

La opción de editar los intereses pretende brindar mayor autonomía sobre lo que aparece en la pantalla, una demanda creciente entre los usuarios de redes sociales populares.

Cómo opera la nueva función para cambiar el algoritmo de los reels en Instagram

El nuevo ícono en la esquina superior derecha da acceso a la configuración de intereses, permitiendo sumar, quitar o bloquear categorías de contenido. (Foto: Instagram)

La última actualización permite a las personas acceder a una interfaz donde pueden consultar y modificar los temas que el algoritmo considera de su interés. Esto se logra al pulsar un nuevo ícono ubicado en la esquina superior derecha de la pestaña de Reels. Desde ahí, el sistema despliega “lo que creemos que te interesa”.

De acuerdo con el director de la red social propiedad de Meta, los usuarios tienen la capacidad de añadir o eliminar temas en la lista, así como bloquear ciertas categorías para dejar de visualizar contenidos que no desean ver.

“Puedes añadir más temas, puedes eliminar un tema, puedes añadir temas de los que quieras asegurarte de no ver nada en el futuro. Y esos cambios se reflejarán en tu pestaña de Reels para siempre”, mencionó el directivo.

La actualización muestra una lista personalizada de temas sugeridos que los usuarios pueden editar desde la pestaña de Reels. (Foto: Instagram)

La plataforma ha empleado “una parte de nuestra última tecnología e inteligencia artificial para poder explicar lo que creemos que te interesa”, describió Mosseri. La medida busca mayor claridad en el funcionamiento de los algoritmos de sugerencias y fomenta una participación más activa del usuario en su propia experiencia de navegación.

En qué otras secciones de la aplicación se planea extender esta capacidad

La función, por ahora activa dentro de la pestaña de Reels, comenzará a implementarse en la pestaña de búsqueda (explorar) y otras áreas.

“Estamos empezando a probar, llevar esta funcionalidad a la pestaña de búsqueda, a explorar, para que puedas ver cualquier interés que hayas añadido explícitamente en la parte superior de explorar y sumergirte allí”, detalló Adam Mosseri durante el anuncio.

La herramienta facilita compartir la selección de intereses con amigos y expandirá el acceso a nuevos idiomas y regiones. (Foto: Instagram)

El objetivo a largo plazo de la compañía es llevar esa transparencia y capacidad de configuración a la pestaña principal de inicio.

Según lo explicado por Mosseri, ese despliegue requerirá más tiempo y la adaptación a otros idiomas. A medida que esta característica se amplíe mundialmente, se espera que transforme la relación entre el usuario y los sistemas de recomendación de contenido.

Qué otras funcionalidades acompañan la actualización anunciada por Instagram

Sumado a la modificación directa de los intereses en Reels, la interfaz agrega una opción para compartir el propio “algoritmo” personalizado con amigos, mediante un pequeño ícono en la página de configuración.

Mosseri afirmó que: “cuando vayas a esa página de algoritmo, hay un pequeño icono de compartir y puedes compartir lo que te interesa con tus amigos”. Invitó a los usuarios a compartir en sus historias y etiquetarlo para seguir de cerca la implementación y repercusión de la herramienta.

Instagram planea llevar el control personalizado del algoritmo a otras áreas como la búsqueda y la pantalla principal de inicio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Se espera que próximamente, la función llegue a más idiomas y regiones. La expansión está marcada en la hoja de ruta de Meta Platforms, que ya planea extender la personalización a otras áreas de la aplicación.

Cuáles son las implicaciones de ofrecer mayor control sobre el algoritmo

Las plataformas sociales han enfrentado críticas por la opacidad en el funcionamiento de sus algoritmos y la dificultad de entender por qué determinados contenidos adquieren relevancia o aparecen frente a cada usuario.

Al compartir abiertamente la lógica de las sugerencias y permitir al usuario intervenir activamente, la red social podría buscar distanciarse de controversias sobre manipulación de la información, burbujas de filtro y exposición a tópicos indeseados. Según Mosseri, la red social propone un “mundo donde hay transparencia y control sobre tu algoritmo”.