La inteligencia artificial de Google ya crea mundos de videojuegos que se pueden recorrer

Project Genie es la nueva IA de Google que te permite crear mundos interactivos, como en los videojuegos. (Google)

Google presentó Project Genie, un prototipo experimental de inteligencia artificial capaz de generar mundos de videojuegos interactivos a partir de una simple instrucción de texto. La herramienta permite crear escenarios virtuales explorables en tiempo real, sin necesidad de conocimientos de programación o diseño, y marca un avance en el uso de la IA para el desarrollo de experiencias digitales inmersivas.

Según explicó la compañía en su blog oficial, Project Genie es la evolución de Genie 3, un modelo de IA anunciado a mediados de 2025 que ya era capaz de simular entornos fotorrealistas. En esta nueva etapa, Google combina Genie 3 con otros modelos propios —como Nano Banana Pro y Gemini— para transformar descripciones escritas en mundos tridimensionales que pueden recorrerse como en un videojuego tradicional.

La principal novedad es la interactividad. A diferencia de otros generadores de imágenes o escenarios estáticos, Project Genie permite al usuario moverse dentro del entorno utilizando las teclas W, A, S y D. La experiencia puede configurarse en primera o tercera persona, replicando mecánicas habituales de juegos de acción o aventura, lo que acerca el experimento al terreno del gaming jugable y no solo visual.

Google estrena nueva IA que permite crear un mundo interactivo, como en los videojuegos. (Google)

Cómo funciona Project Genie

El proceso de creación es simple. El usuario accede a la aplicación web de Project Genie e introduce un prompt detallado en el que describe el mundo que quiere generar: el tipo de escenario, el estilo visual, los elementos presentes y el personaje que controlará. También se puede definir la perspectiva desde la que se recorrerá el entorno.

Antes de generar el mundo interactivo, la IA produce una imagen estática como vista previa. Esta sirve para ajustar detalles del escenario antes de pasar a la fase explorable. Una vez confirmado, Genie 3 comienza a construir el entorno en tiempo real, generando el camino y los elementos a medida que el usuario avanza.

Desde el punto de vista técnico, uno de los aspectos más destacados es la coherencia visual. Genie 3 utiliza un sistema de generación autorregresiva que crea el mundo cuadro por cuadro, recordando lo que ya ha mostrado. Esto permite que, si el personaje gira o retrocede, el entorno se mantenga consistente y no se “reinicie”, un problema común en otros modelos de generación visual.

Solo basta con decirle a la IA que es lo que quieres del mundo interactivo para que lo pueda crear. (Google)

Mundos dinámicos, pero con límites

Google afirma que su IA es capaz de simular física básica e interacciones dinámicas, lo que permite crear escenarios inspirados en el mundo real o en universos ficticios. Sin embargo, la compañía reconoce que el proyecto aún tiene limitaciones claras.

La primera es el nivel de realismo. Aunque los entornos pueden resultar convincentes, no alcanzan todavía un nivel ultrarrealista ni en gráficos ni en simulación física. La segunda restricción es técnica: la memoria visual de Genie 3 permite generar y mantener escenarios durante un máximo de 60 segundos, lo que limita la extensión de los mundos creados.

Aun así, Project Genie ofrece herramientas adicionales para la experimentación. Los usuarios pueden modificar escenarios ya generados, añadir o eliminar objetos, cambiar estilos visuales o remezclar mundos existentes. También incluye un modo aleatorio que crea entornos con parámetros imprevisibles y una galería para explorar creaciones de otros usuarios.

Con un solo prompt o descripción en texto, la nueva IA de Google puede crear un mundo interactivo. (Google)

Acceso limitado y próximos pasos

Por el momento, Project Genie estará disponible únicamente para los suscriptores de Google AI Ultra en Estados Unidos, un plan que tiene un costo de 250 dólares mensuales. Esta condición reduce el alcance inicial del proyecto y lo posiciona más como una plataforma experimental que como una herramienta de uso masivo.

Google aseguró que el despliegue será gradual y que el acceso se ampliará a otros países una vez que la tecnología esté suficientemente probada. El objetivo, según la compañía, es garantizar estabilidad y calidad antes de una adopción más amplia.

Con Project Genie, Google refuerza su apuesta por la inteligencia artificial generativa aplicada a los videojuegos y a los entornos interactivos. Aunque todavía se trata de un prototipo con limitaciones, el experimento anticipa un futuro en el que crear y recorrer mundos virtuales podría ser tan simple como describirlos con palabras.