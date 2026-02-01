Cómo convertir un celular viejo en un televisor portátil para ver series y películas en cualquier lugar

Reaprovechar un móvil Android antiguo lo convierte en un televisor portátil y servidor multimedia personal para streaming gratuito y flexible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convertir un viejo móvil Android en un televisor portátil y servidor multimedia personal es algo más sencillo de lo que parece. Reaprovechar un dispositivo olvidado en un cajón puede traducirse en una experiencia de streaming propia, gratuita y flexible, con ventajas que superan a muchas soluciones tradicionales de consumo elevado y movilidad restringida.

Acumular celulares antiguos es algo común tras la renovación de dispositivo. Aunque su pantalla esté rota o la batería haya perdido capacidad, la mayoría de estos terminales conserva suficiente potencia para tareas adicionales.

Transformar el teléfono en un servidor multimedia permite acceder a películas, series y música en cualquier pantalla del hogar, ahorrando dinero y energía.

Paso a paso para convertir el móvil en un televisor portátil

Primer paso: limpieza y optimización del dispositivo

El proceso comienza con la preparación del celular. Para garantizar un funcionamiento fluido, se recomienda realizar un restablecimiento de fábrica. Esta acción elimina archivos, aplicaciones y configuraciones innecesarias, dejando el sistema operativo en estado original. Se accede a esta función a través del menú de ajustes, en la sección de sistema.

Restablecer el sistema de fábrica es el primer paso esencial para optimizar el rendimiento del dispositivo como televisor portátil. (Imagen ilustrativa Infobae)

El siguiente paso consiste en desinstalar o deshabilitar todas las aplicaciones que no estén relacionadas con el entretenimiento. El objetivo es liberar memoria y recursos. Aplicaciones de redes sociales, correo electrónico, bancos y herramientas de trabajo deben ser eliminadas para evitar distracciones y optimizar el rendimiento.

Además, se aconseja desactivar funciones que consumen batería, como la ubicación (GPS), el Bluetooth y la sincronización automática de cuentas. Estas medidas contribuyen a prolongar la autonomía del dispositivo, un aspecto fundamental para su uso prolongado como televisor portátil.

Cambiar la interfaz

Uno de los elementos más valorados es la experiencia de usuario. Para lograr que el celular se asemeje a un televisor inteligente, existen aplicaciones conocidas como “launchers” que modifican la pantalla de inicio. Opciones como ATV Launcher o TV Launcher ofrecen una disposición horizontal, iconos grandes y navegación intuitiva, características propias de dispositivos como Roku o Android TV.

El usuario puede organizar sus aplicaciones de streaming en cuadrículas y acceder fácilmente a los servicios más utilizados. Para mejorar aún más la experiencia, se recomienda forzar la rotación de pantalla al modo horizontal mediante aplicaciones como Rotation Control, asegurando que la visualización sea óptima tanto en menús como en la reproducción de video.

Las aplicaciones de streaming son la clave de este nuevo funcionamiento del teléfono. (REUTERS/Dado Ruvic)

Selección de aplicaciones de contenido

El corazón de esta transformación se encuentra en la instalación de aplicaciones de streaming y reproducción multimedia. Se recomienda dividir las apps en tres categorías principales:

Streaming Premium: Servicios como Netflix, Disney+, Prime Video y Max, siempre que el sistema operativo del celular sea compatible.

Televisión en vivo y gratuita: Plataformas como Pluto TV, Tubi y RTVE Play permiten acceder a canales en vivo y contenido sin costo, adaptándose a las preferencias locales.

En dispositivos muy antiguos, con sistemas operativos anteriores a Android 6, algunas aplicaciones pueden presentar limitaciones. En estos casos, conviene buscar versiones “Lite” o acceder al contenido directamente desde el navegador web.

Dividir las aplicaciones en categorías, como streaming premium y televisión gratuita, facilita la organización y acceso al contenido multimedia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones de hardware y sonido: comodidad y calidad

Transformar un celular en televisor portátil implica también considerar la ergonomía y la calidad de audio. Para evitar sostener el dispositivo durante largos periodos, existen varias soluciones:

Soportes comerciales: fundas con pata trasera, soportes de escritorio o trípodes pequeños son opciones prácticas y asequibles.

Soluciones caseras: un clip de oficina grande, una caja de casete abierta o soportes hechos en cartón permiten crear una base estable sin gastar dinero extra. También hay accesorios como los “PopSockets” que ofrecen soporte adicional.

En cuanto al sonido, los altavoces de los celulares suelen ser limitados. Conectar un parlante Bluetooth mejora notablemente la experiencia. Alternativamente, el uso de audífonos con cable resulta ideal para ver contenido en lugares públicos o durante viajes.