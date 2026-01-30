Tecno

Tecnología trend en 2026 para el regreso a clases: de Karol G a computadores con IA

El MacBook Air (M4) de Apple se caracteriza por su diseño silencioso sin ventilador, opciones de 13 y 15 pulgadas, batería de hasta 18 horas y soporte para inteligencia artificial

Disponer de tecnología y accesorios
Disponer de tecnología y accesorios puede ser clave en el regreso a clases 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el regreso a clases 2026, contar con dispositivos como computadores o accesorios tecnológicos puede marcar la diferencia y ayudarte a mantener la motivación durante el año académico.

La ASUS Vivobook Go 15 es una alternativa para estudiantes que buscan equilibrio entre rendimiento, portabilidad y precio. Equipada con procesador AMD Ryzen 5 7520U, ofrece la potencia necesaria para tareas diarias como navegación web, videollamadas, edición de documentos y consumo de contenidos educativos o multimedia.

Su pantalla de 15,6″ Full HD, diseño liviano y almacenamiento SSD la convierten en una herramienta ágil y confiable para estudiar desde cualquier lugar.

Para quienes prefieren un accesorio en tendencia, aparece el morral de la marca Toto en colaboración con la Fundación de Karol G con Cora.

El morral en colaboración con
El morral en colaboración con la fundación de Karol G es transparente. (Toto)

Este modelo incorpora detalles únicos como el corazón de púas, insignia de la Fundación, estampado sobre vinilo PVC rojo transparente, junto a bordados, reatas estampadas y un llavero con charms que refuerzan su identidad.

Computadores para el regreso a clases 2026

En el regreso a clases 2026, muchas personas evalúan la compra de un computador para optimizar su desempeño académico. Entre las opciones es la HP Pavilion 14-EM0257LA, que ofrece funcionalidad y portabilidad en un formato compacto, ideal para estudiantes en movimiento.

Equipada con un procesador AMD Ryzen 5 7520U, garantiza un rendimiento fluido para proyectos, investigaciones en línea y clases virtuales. Su pantalla de 14 pulgadas, batería de larga duración y peso ligero la convierten en una excelente alternativa para jornadas de estudio prolongadas.

Para quienes requieren mayor potencia, la Lenovo Legion Slim 16 es una opción. Incorpora un AMD Ryzen 7 7435HS, pensado para tareas exigentes como edición de video, diseño 3D, programación y multitarea compleja.

Este regreso a clases, muchos
Este regreso a clases, muchos consideran adquirir un computador para mejorar su rendimiento académico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su diseño delgado y robusto, junto a una pantalla amplia y fluida, permite combinar portabilidad con alto rendimiento, adaptándose a proyectos académicos avanzados.

En el ecosistema Apple, el MacBook Air (M4) destaca por su diseño sin ventilador, opciones de 13 y 15 pulgadas, hasta 18 horas de batería y soporte optimizado para tareas de inteligencia artificial.

Para necesidades aún más exigentes, el Mac Studio ofrece un rendimiento superior, impulsado por el nuevo chip M4, enfocado en potenciar la IA y expandir la capacidad de memoria RAM.

Accesorios para el regreso a clases 2026

Además de los computadores, los accesorios tecnológicos juegan un papel clave en el regreso a clases 2026. Los Galaxy Buds, con cancelación activa de ruido, permiten crear un entorno de concentración incluso en espacios compartidos, facilitando el enfoque durante sesiones de estudio o clases virtuales.

Actualmente, los audífonos con cancelación
Actualmente, los audífonos con cancelación de ruido ayudan a estudiar y concentrarse mejor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Galaxy Watch va más allá del aula, acompañando las rutinas diarias y, gracias a Galaxy AI, analiza patrones de actividad, descanso y sueño para ofrecer recomendaciones personalizadas. Este apoyo puede llegar a ayudar a equilibrar estudio, pausas activa, sueño y descanso, promoviendo una mayor energía y concentración a lo largo del día.

Otra opción útil es el Motorola Moto Watch Fit, un smartwatch ligero y asequible (menos de USD 100) con pantalla AMOLED de 1,9 pulgadas.

Diseñado para el seguimiento deportivo y de salud, ofrece más de 100 modos deportivos, GPS integrado, resistencia al agua IP68/5ATM y una batería que puede durar hasta 16 días, lo que lo hace ideal para estudiantes que practican deportes o actividades extracurriculares.

Los relojes inteligentes son útiles
Los relojes inteligentes son útiles para estudiantes que practican deportes o actividades extracurriculares. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, el Redmi Watch 5 destaca por su pantalla AMOLED ultradelgada de 2,07 pulgadas, que ofrece una visualización nítida y moderna.

Su batería puede alcanzar hasta 24 días de duración, lo que garantiza autonomía prolongada para el uso diario. Además, incorpora un motor lineal que proporciona una respuesta háptica más precisa y cómoda, mejorando la experiencia del usuario en cada interacción.

