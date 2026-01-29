Tecno

El iPhone Air decepciona en ventas: solo el 6% de los estadounidenses lo eligieron frente al iPhone 17

El sacrificio de batería y cámaras en favor de la delgadez generó críticas y ventas menores a lo esperado

El iPhone Air, la apuesta ultradelgada de Apple, no logró captar el interés del público estadounidense tras su lanzamiento, según los últimos datos de mercado. Apenas el 6% de los compradores de iPhone en Estados Unidos eligieron este modelo en el trimestre que finalizó en diciembre, una cifra muy por debajo de la preferencia por el iPhone 17 estándar, el 17 Pro y el 17 Pro Max, según una encuesta de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Este resultado plantea preguntas sobre la estrategia de Apple para diversificar su catálogo de smartphones y evidencia las dificultades que enfrenta la compañía para consolidar un cuarto modelo exitoso. Mientras el iPhone Air se promocionó como el dispositivo más delgado de la historia de Apple, la mayoría de los consumidores prefirió modelos clásicos con mejores prestaciones y autonomía.

Cuáles fueron los iPhone más comprados

El iPhone Air fue presentado en septiembre de 2025 como una renovación significativa en el diseño del iPhone, con apenas 5,6 milímetros de grosor y un peso reducido. Sin embargo, los datos de CIRP muestran que solo el 6% de los compradores eligieron este modelo, frente al 22% que optó por el iPhone 17 estándar, el 25% por el 17 Pro y el 27% por el 17 Pro Max.

El informe también revela que la mayoría de quienes compraron el iPhone Air lo hicieron para reemplazar un teléfono antiguo, no porque buscaran específicamente un modelo más ligero. Analistas como Josh Lowitz de CIRP y Carolina Milanesi, de Creative Strategies, coinciden en que el grosor reducido no fue un factor decisivo y que los consumidores no consideran la delgadez como una prioridad al elegir un smartphone.

Por qué el iPhone Air no tuvo la popularidad esperada

El iPhone Air fue promocionado con un chasis de titanio, pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas y el procesador A19 Pro. Sin embargo, para lograr el diseño ultrafino, Apple tuvo que sacrificar la capacidad de la batería y limitar el sistema de cámaras y el audio.

Estas decisiones afectaron la experiencia de usuario y se tradujeron en críticas sobre la autonomía y las capacidades multimedia del dispositivo, especialmente en comparación con los modelos Pro y Pro Max.

En foros y redes sociales, las quejas más frecuentes se centraron en la duración de la batería, la calidad de la cámara y el precio elevado en relación con sus prestaciones. Al poco tiempo del lanzamiento, Apple habría reducido la producción del Air y aumentó los pedidos de los otros modelos, según Nikkei Asian Review.

Algunos analistas señalan que el objetivo del iPhone Air era más estratégico que comercial. Más que buscar un éxito de ventas inmediato, Apple habría querido experimentar con el diseño ultradelgado para allanar el camino hacia futuros dispositivos como el esperado iPhone plegable, que podría debutar en este 2026.

El Air sirvió para probar innovaciones en la integración de chips, el uso de eSIM y la optimización del espacio interno para la batería.

Cuándo será el lanzamiento del iPhone Air 2

La empresa no ha respondido oficialmente sobre el futuro del modelo ni sobre los rumores de un posible iPhone Air 2. Sin embargo, filtraciones recientes sugieren que la próxima generación podría incorporar una segunda cámara trasera, una batería de mayor capacidad y mejoras en la resolución fotográfica, manteniendo el perfil delgado pero reforzando autonomía y experiencia de usuario.

La baja demanda del iPhone Air confirma que el mercado de smartphones premium prioriza características como la duración de la batería, la calidad de la cámara y la relación precio-prestaciones. Los modelos iPhone 17, Pro y Pro Max cubren distintas necesidades: pantalla grande, batería de larga duración, capacidades fotográficas avanzadas y precios diferenciados.

Apple ya ha eliminado en el pasado modelos que no lograron gran acogida, como el iPhone Mini y el Plus, y el Air parece seguir esa tendencia. Sin embargo, su valor para la marca puede residir en el efecto positivo que genera en términos de innovación y liderazgo en diseño, aunque no sea un superventas.

El desafío para Apple será ofrecer una alternativa ultradelgada que logre equilibrar portabilidad, autonomía y rendimiento, adaptándose a las expectativas reales del consumidor en futuros lanzamientos.

