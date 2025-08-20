Tecno

Resident Evil Requiem revela su primer gran monstruo y más detalles de su lanzamiento

El uso innovador de la luz, la ausencia de combate y la dualidad de perspectivas generan expectativas por esta nueva entrega

La iluminación y la gestión de recursos limitados son claves en la jugabilidad de Resident Evil Requiem. (Capcom)

Resident Evil Requiem mostró sus primeros detalles jugables a la prensa que asistió a Gamescom 2025, la feria de videojuegos que se lleva a cabo den Alemania. En esa demo fue posible ver uno de los primeros enemigos que estarán presentes y parte de las mecánicas que guiarán esta nueva entrega de la saga de Capcom.

El juego está previsto para lanzarse el 27 de febrero de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, se presenta como un regreso a las raíces más inquietantes de la franquicia, con una ambientación que recuerda al estilo de Resident Evil 7, con mucho más terror que acción.

Qué fue lo que se mostró de Resident Evil Requiem

En el centro de esta experiencia se encuentra Grace, la nueva protagonista. La demo arranca con la agente del FBI despertando atada en una camilla, en una clínica desierta y sin memoria de los acontecimientos recientes. La premisa argumental la sitúa investigando un hotel marcado por asesinatos, incluido el de su madre ocho años atrás.

El jugador asume el control de Grace en un estado de indefensión total, sin armas ni recursos iniciales, lo que refuerza la sensación de vulnerabilidad. Las animaciones faciales y corporales de Grace, que reflejan miedo y tensión, contribuyen a una atmósfera de terror psicológico que, según Meristation, “transmite el suspense que se le presupone a Resident Evil desde sus orígenes”.

Resident Evil Requiem revela sus primeras mecánicas jugables en Gamescom 2025. (Capcom)

Uno de los cambios más notables en la jugabilidad es la ausencia de combate en la demo. No se encuentran armas tradicionales; el único objeto ofensivo disponible es una botella, útil solo para distraer enemigos. El sigilo y la gestión de recursos limitados se convierten en la clave para avanzar.

La iluminación adquiere un papel central: el entorno permanece sumido en la oscuridad más absoluta salvo por la luz de un mechero, que el jugador puede encender o apagar según la situación. Meristation destaca que “la iluminación se convierte en una mecánica que influye en la aventura. La oscuridad es total cuando no hay puntos que iluminan el escenario”.

Esta decisión de diseño obliga a explorar con cautela y a utilizar la luz como herramienta tanto para orientarse como para evitar ser detectado.

La demo introduce a un nuevo enemigo, apodado “la Bruja”, que evoca a figuras icónicas como Mr. X de entregas anteriores, pero con matices propios. Se trata de una criatura de más de dos metros de altura, de aspecto monstruoso y comportamiento impredecible.

La nueva entrega de Capcom apuesta por el terror psicológico y el sigilo, con una protagonista vulnerable. (Capcom)

Su presencia desencadena secuencias de persecución en las que el jugador debe huir, esconderse y aprovechar la aversión de la criatura a la luz para sobrevivir. Según Hobby Consolas, “ese ser tiene algún tipo de aversión a la luz, su piel empieza a arder y retrocede, desapareciendo por un agujero que hay en el techo”.

La tensión se incrementa por la imposibilidad de enfrentarse directamente al enemigo, lo que obliga a emplear el entorno y los pocos recursos disponibles para esquivar el peligro.

Qué se sabe del lanzamiento de Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2

En paralelo a la expectación generada por la demo, han surgido rumores sobre un posible lanzamiento de Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2. Diversas fuentes no oficiales, como el filtrador SwitchForce, sugieren que Capcom podría estar preparando una versión física para la nueva consola de Nintendo, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

El juego llegará el 27 de febrero de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con rumores sobre Nintendo Switch 2 (Capcom)

La especulación se ha visto alimentada por la presencia de estaciones de prueba de Switch 2 junto al stand del juego en Gamescom 2025.

Con la fecha de lanzamiento fijada para el 27 de febrero de 2026, Resident Evil Requiem ha dejado una impresión duradera en quienes han probado su demo. El anticipo concluye con la promesa de una experiencia oscura y desafiante, mientras la comunidad espera el próximo gran capítulo de terror de Capcom.

