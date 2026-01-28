Desde premios inexistentes hasta supuestas órdenes de arrestos: conoce las estafas telefónicas más comunes

Las llamadas de números desconocidos esconden métodos sofisticados para engañar y perjudicar a los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recibir una llamada de un número desconocido se ha transformado en una experiencia cotidiana para millones de personas. En muchos casos, la voz al otro lado de la línea recurre a excusas variadas que buscan captar la atención y obtener datos personales o dinero bajo diversos pretextos.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) advierte que los métodos empleados por los estafadores telefónicos evolucionan, pero comparten patrones claros cuyo objetivo es robar información personal y fondos de las víctimas.

La FTC identifica que los ciberdelincuentes recurren a promesas, amenazas y urgencias para manipular a los interlocutores y lograr sus propósitos. El organismo señala que las estrategias más habituales incluyen desde supuestos premios hasta advertencias de demandas legales o arrestos inminentes.

Por qué los atacantes insisten en premios y sorteos

Uno de los fraudes más extendidos consiste en afirmar que la persona ha sido seleccionada para recibir un premio, ya sea una suma de dinero, un auto o un viaje. La FTC indica que los estafadores emplean discursos convincentes para lograr que la víctima crea que fue elegida al azar o que ganó una lotería internacional.

El esquema se revela cuando el supuesto ganador debe pagar una tarifa, impuestos o gastos administrativos para acceder al premio. Si se exige un pago para recibir el premio, la FTC advierte que no se trata de un premio real.

Los pagos exigidos pueden solicitarse mediante transferencias, depósitos o tarjetas de regalo, métodos que dificultan recuperar el dinero entregado.

Cómo utilizan órdenes de arresto para robar dinero

En otros casos, la llamada proviene de alguien que dice ser funcionario de una agencia gubernamental, de seguridad o de recaudación de impuestos. El estafador advierte sobre una deuda pendiente, impuestos atrasados o una supuesta orden de arresto que solo podría evitarse abonando una suma de dinero en el acto.

El temor a ser arrestado lleva a muchas personas a realizar pagos rápidos sin verificar la autenticidad del reclamo. La FTC aclara que los verdaderos funcionarios públicos no llaman para amenazar ni exigen pagos inmediatos bajo presión.

Qué pasa si la persona detrás de la línea pide actuar con urgencia

Otra táctica común es la presión para decidir de manera urgente, sin tiempo para analizar la oferta o consultar a familiares. El interlocutor insiste en que la oportunidad es única y desaparecerá si no se confirma en ese momento.

La FTC advierte que los negocios legítimos siempre otorgan tiempo para reflexionar y ofrecen información por escrito antes de solicitar compromisos financieros. No se debe ceder ante la presión para tomar una decisión inmediata, porque esta urgencia es una herramienta clave de los estafadores para aumentar la probabilidad de éxito.

Por qué los estafadores insisten en métodos de pago poco convencionales

Los estafadores prefieren métodos de pago difíciles de rastrear y revertir, como transferencias electrónicas, tarjetas de regalo, tarjetas prepagadas o aplicaciones de envío de dinero. Según la FTC, estos medios reducen las posibilidades de recuperar el dinero una vez transferido.

La pauta es clara: todo aquel que solicite el pago a través de estos métodos está incurriendo en una estafa. Las tarjetas de regalo, en particular, se han convertido en uno de los mecanismos más utilizados, porque se adquieren fácilmente y no requieren información personal del receptor.

Cómo reconocer y evitar ser víctima de llamadas fraudulentas

La FTC sugiere desconfiar de toda llamada que implique premios sospechosos, amenazas de arresto, presión para decidir de inmediato o exigencias de pago con métodos no convencionales. Ante la duda, se aconseja cortar la comunicación y contactar directamente a la entidad oficial para verificar la información.

Asimismo, el organismo federal sugiere registrar los números telefónicos en sistemas como la Lista Robinson o Registro Nacional No Llame y reportar los incidentes para facilitar la prevención de futuros fraudes.