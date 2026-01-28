Chrome se vuelve “agéntico”: la nueva IA de Google que gestiona compras y trámites de forma autónoma

El navegador ya no solo busca: ahora ejecuta. Google lanza la actualización más ambiciosa de Chrome con Gemini 3, transformándolo en un asistente “agéntico” capaz de realizar tareas por el usuario.

Chrome se vuelve “agéntico”: Google integra Gemini 3 para automatizar tareas y navegar sin pestañas

Google ha anunciado hoy un cambio de paradigma en la navegación web. La más reciente actualización de Chrome no es simplemente una mejora estética; es la integración profunda de Gemini 3, el modelo de inteligencia artificial más inteligente y capaz de la compañía hasta la fecha.

Esta evolución convierte al navegador en una herramienta “agéntica”, capaz de llevar a cabo acciones complejas en nombre del usuario, marcando un punto de inflexión para MacOS, Windows y Chromebook Plus.

El fin del salto entre pestañas: la nueva experiencia multitarea

La compañía ha introducido un panel lateral completamente rediseñado que actúa como un asistente de navegación permanente. La premisa es simple: eliminar la fricción de alternar entre pestañas. “Estamos lanzando una nueva experiencia para que los usuarios de Gemini en Chrome siempre tengan un asistente a su lado, sin importar en qué pestaña estén”, informó Google.

El panel lateral de Chrome permite alternar tareas, consultar chats previos y recibir respuestas personalizadas sin abandonar la pestaña principal.

Este panel no solo responde preguntas, sino que contextualiza la navegación. Los evaluadores de la compañía ya lo utilizan para comparar opciones entre decenas de pestañas abiertas, resumir extensas reseñas de productos en distintos sitios web y encontrar espacios libres en agendas extremadamente saturadas, todo mientras la pestaña de trabajo principal permanece intacta.

Creatividad sin descargas: inserción inteligente de imágenes

En el ámbito creativo, la actualización destaca por la incorporación de la Inserción Inteligente de Imágenes, potenciada por el modelo Nano Banana. Esta funcionalidad permite transformar y generar contenido visual en tiempo real directamente en la ventana del navegador.

A diferencia de las herramientas tradicionales, el usuario no necesita descargar, editar y volver a cargar una imagen. Con solo escribir una instrucción en el panel lateral, es posible rediseñar espacios interiores, transformar bocetos o convertir datos de investigación en infografías de alta calidad de forma instantánea.

La actualización de Gemini en Chrome incorporó nuevas funciones de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de navegación multitarea.

Integración total con “Connected Apps”

La sinergia con el ecosistema de Google alcanza un nuevo nivel de profundidad. Mediante las Connected Apps, Gemini en Chrome accede y opera con Gmail, Calendar, YouTube, Maps, Google Shopping y Google Flights.

Un caso de uso práctico es la planificación logística: la IA puede rastrear un correo electrónico antiguo con los detalles de una conferencia, consultar vuelos disponibles en Google Flights, verificar la agenda en Calendar y redactar automáticamente un correo para los colegas informando la hora exacta de llegada.

“Auto browse 2”: El salto a la delegación de tareas

La novedad más disruptiva es, sin duda, Chrome auto browse 2. Esta función trasciende el autocompletado tradicional para ofrecer una experiencia agéntica. Disponible inicialmente para suscriptores de AI Pro y Ultra en Estados Unidos, permite delegar tareas que normalmente consumen horas de navegación manual.

Logística personal: investigación de costos de hoteles y vuelos combinando múltiples fechas para optimizar el presupuesto.

Gestión profesional y trámites: programar citas, completar formularios en línea, recopilar documentos fiscales, solicitar presupuestos a prestadores de servicios y gestionar la renovación de la licencia de conducir.

Compras inteligentes: gracias a las capacidades multimodales de Gemini 3, el sistema puede identificar artículos dentro de una fotografía de inspiración (como un mueble o ropa), buscarlos en tiendas, aplicar códigos de descuento y añadirlos al carrito de compras.

Gestión de accesos: con el permiso del usuario, la herramienta puede utilizar el Google Password Manager para navegar y completar tareas incluso en sitios que requieren inicio de sesión.

Un nuevo estándar global: Universal Commerce Protocol (UCP)

Para asegurar que esta automatización sea fluida y segura en toda la web, Google ha presentado el Universal Commerce Protocol (UCP). Se trata de un estándar abierto de comercio automatizado desarrollado en colaboración con líderes de la industria como Shopify, Etsy, Wayfair, Target y Walmart, y cuenta con el respaldo de Visa y Mastercard. El objetivo es que los agentes de IA puedan actuar en nombre del usuario de manera estandarizada y sin errores en cualquier plataforma de compras.

Seguridad y el “Crítico de Alineación”

La autonomía de la IA viene acompañada de controles rigurosos. Google ha implementado el “user alignment critic model”, un sistema que supervisa las acciones de la IA para asegurar que se mantengan alineadas con la intención real del usuario.

En situaciones de alta sensibilidad —como realizar un pago final, gestionar una compra o publicar contenido en redes sociales—, auto browse está diseñado para detenerse y solicitar una confirmación explícita. “Hemos construido Gemini en Chrome con defensas para protegerte de nuevos tipos de amenazas en línea”, subrayó la empresa, enfatizando que el usuario siempre mantiene el control final.