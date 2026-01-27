Tecno

Cuáles son las nuevas funciones antirrobo en los teléfonos Android

Google implementó mejoras en la protección de dispositivos Android, con nuevas opciones de bloqueo y autenticación

El despliegue de estas medidas
El despliegue de estas medidas busca anticipar amenazas y mantener el control exclusivo sobre la información personal del usuario.

Google ha presentado una serie de actualizaciones para reforzar la protección antirrobo en dispositivos Android.

Estas nuevas funciones buscan dificultar el acceso de terceros no autorizados a los teléfonos inteligentes, ampliar las barreras de autenticación y facilitar la recuperación del equipo en caso de sustracción o extravío. Las medidas están dirigidas a usuarios con Android 10 o versiones superiores, y algunas de ellas requieren Android 16 o más reciente.

Nuevos controles para el bloqueo y autenticación reforzada

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de una pregunta de seguridad opcional, pensada para garantizar que únicamente el usuario legítimo pueda activar el bloqueo remoto del dispositivo si este se pierde o es robado. Al activar esta función, solo quien haya establecido la pregunta podrá iniciar el proceso de bloqueo a distancia, lo que añade una capa extra de protección frente a intentos de acceso indebido.

Los intentos fallidos de desbloqueo
Los intentos fallidos de desbloqueo activan un bloqueo automático y evitan accesos por fuerza bruta.

La actualización también introduce mejoras en el mecanismo de bloqueo por autenticación fallida. Esta función bloquea automáticamente la pantalla tras varios intentos erróneos de desbloqueo, impidiendo que atacantes accedan al contenido del teléfono por medio de intentos repetidos de adivinanza de contraseñas, patrones o PIN.

Con la nueva versión, los intentos idénticos de desbloqueo fallido ya no serán contabilizados, lo que evita agotar rápidamente el margen de error para el propietario legítimo debido a errores repetidos.

Además, la autenticación biométrica —que antes solo protegía ciertas aplicaciones internas— ahora se extiende a apps bancarias de terceros y al Administrador de Contraseñas de Google. Esto significa que aplicaciones sensibles y herramientas de gestión de contraseñas contarán con una barrera adicional, dificultando el acceso para quienes no logren superar la validación biométrica.

Ahora, la autenticación biométrica protege
Ahora, la autenticación biométrica protege también aplicaciones bancarias de terceros y el Administrador de Contraseñas de Google.

Por otro lado, el usuario dispone de un nuevo control en los ajustes del dispositivo para activar o desactivar el bloqueo por autenticación fallida, lo que permite adaptar el nivel de protección según sus necesidades.

Funciones automáticas y protección en tiempo real

En el caso de Brasil, los teléfonos recién activados cuentan por defecto tanto con el bloqueo por detección de robo como con el bloqueo remoto. El primero utiliza inteligencia artificial en el dispositivo para identificar movimientos asociados a robos físicos, como los habituales “arrebatos”, y desencadena el bloqueo automático del equipo.

El segundo permite al usuario bloquear su teléfono desde el sitio web oficial, reduciendo el tiempo en que el dispositivo permanece vulnerable tras un incidente.

Los usuarios pueden activar o
Los usuarios pueden activar o desactivar el bloqueo por autenticación fallida desde los ajustes del dispositivo.

La función Remote Lock o bloqueo remoto, además de permitir el bloqueo del dispositivo desde cualquier navegador, ahora incluye la posibilidad de configurar un desafío de seguridad. Esta opción garantiza que solo el propietario real pueda iniciar el procedimiento de bloqueo, reforzando la protección en escenarios de pérdida o robo.

Las nuevas funciones introducidas por Google buscan que los dispositivos Android sean objetivos menos atractivos para ciberdelincuentes. El refuerzo en autenticación y la ampliación de medidas automáticas de defensa responden a la sofisticación creciente de los métodos de ataque y a la importancia de mantener el control exclusivo sobre la información personal.

Google indicó que estas actualizaciones se desplegarán de manera progresiva, según la compatibilidad de cada dispositivo con la versión de Android correspondiente. Todas estas mejoras forman parte de una estrategia continua para anticipar y neutralizar las amenazas que enfrenta el ecosistema móvil.

