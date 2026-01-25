Tecno

YouTube en Colombia: los 10 videos que son populares este sábado

En el 2006 la revista Time otorgó a YouTube el premio por el Invento del Año

Guardar
Desde tutoriales hasta los llamados
Desde tutoriales hasta los llamados ASMR, en YouTube se puede encontrar todo tipo de videos. (Infobae/Jovani Pérez)

Desde su aparición en el 2005, YouTube se ha convertido en uno de los sitios web más importantes en el mundo moderno, llegando a ser un fenómeno global que revolucionó la forma en la que se consume el contenido audiovisual.

Pese a que otras redes sociales como TikTok, Facebook o Instagram están apostando cada vez más por los videos, lo cierto es que YouTube sigue siendo el rey y para prueba de ello las cifras: es el segundo sitio electrónico más visitado en el mundo sólo detrás de Google; además tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas.

Asimismo, a la plataforma estadounidense se suben alrededor de 500 horas de contenido por minuto y se cree que al día son vistos cinco mil millones de videos, dejando ganancias estimadas de 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante la facilidad que tienen los usuarios para perderse en un mundo de clips, Youtube ha creado diversas listas para consultar a los artistas más escuchados, más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

Estos son los videos que están en tendencia este sábado 24 de enero

1. GANASArtista/canal: Kris R.

2. MUSA (REMIX)Artista/canal: Blessd

3. TOPBOY - PREM PREM Feat. Son De Ak (Video Oficial) Dir. John "Bugz" SernaArtista/canal: Topboy TGR

4. LA VILLAArtista/canal: Ryan Castro, Kapo y Gangsta

5. Estuve AhíArtista/canal: Nanpa Básico

6. CAMBIARÉArtista/canal: Luis Fonsi y Feid

7. Borro CassetteArtista/canal: Maluma

8. CHÉVERE (joesón_type_beat)Artista/canal: ARIA VEGA

9. Aunque Te FuisteArtista/canal: Don Omar

10. El Aventurero En El CieloArtista/canal: Yeison Jimenez

Los favoritos de los colombianos en el 2023

En el 2006 la plataforma
En el 2006 la plataforma de videos fue comprada por Google en 1650 millones de dólares.(Reuters/Dado Ruvic)

La plataforma de YouTube se ha mantenido entre las más populares a pesar de la diversificación de opciones para consumir vídeos y música. Los usuarios la usan para ver videos musicales, tutoriales y hasta noticias. Respecto a los artistas que más vieron este 2023, en el primer lugar estuvo Karol G y Shakira con TQG; en segundo lugar Joaquin Guiller, Maycol Rosero, Beren con No Sufriré Por Nadie; en seguida, Yng Lvcas y Peso Pluma con el videoclip de La Bebe.

La plataforma también ha sido testigo de la creciente popularidad de creadores de contenido latinoamericanos a lo largo de 2023. Entre ellos, se destaca el influencer uruguayo Fede Vigevani, quien se ha consolidado como uno de los youtubers más vistos en Colombia.

El contenido de Vigevani se caracteriza por su versatilidad, abarcando desde vlogs, retos, hasta bromas en cámara oculta. Otro creador que ha acaparado la atención en la región es el estadounidense MrBeast, conocido por sus desafíos y sorteos. A pesar de ser un creador de contenido que no es de habla hispana, MrBeast ha logrado trascender las barreras del idioma y se ha posicionado entre los más vistos en Colombia.

A estos creadores se suman Alfredo Larin, Ian Lucas, Ami Rodríguez y como “revelación del año”: Alextis, The Donato, Albertisment, Amara Que Linda y DeGoBooM. Estos creadores han demostrado que es posible alcanzar una gran audiencia fuera de sus países de origen, a la par de poner en alto el idioma español en la plataforma, donde comunidades de habla hispana continúan creciendo y consumiendo contenido.

Mientras que en los videos más populares, demostraron que les interesa más el entretenimiento y lo noticioso. Los más reproducidos fueron: Rihanna’s FULL Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show; ES LEY: Ni se te ocurra hacer la TÉCNICO-MECÁNICA sin saber esto $$$; $1 vs $500,000 Plane Ticket! - $1 vs $500,000 Plane Ticket!; The Juanpis Live Show - Entrevista a F***s News y Millonarios 1 (3) vs Nacional 1 (2) - El ‘Embajador’ hace historia al ganar la estrella 16.

Temas Relacionados

YouTubeStreamingcolombia-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

Por qué ChatGPT puede bloquearte la cuenta si no te tomas un selfie

Esta medida de OpenAI tiene como objetivo reforzar el control y la seguridad en el uso de la inteligencia artificial

Por qué ChatGPT puede bloquearte

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos en tendencia este sábado

En el 2006 la revista Time nombró a YouTube como el Invento del Año

YouTube en Argentina: la lista

Sonido ‘vintage’: lanzan al mercado dos nuevos tocadiscos inalámbricos

Los nuevos modelos inalámbricos de Sony buscan ofrecer una experiencia musical analógica adaptada a distintos perfiles de usuario

Sonido ‘vintage’: lanzan al mercado

Revelan que Google está preparando una IA para generar música con Gemini

La tecnología detrás de la generación musical será impulsada por Lyria, el modelo especializado de Google

Revelan que Google está preparando

Top 10 videos más vistos en YouTube Chile hoy

En el 2006 la revista Time nombró a YouTube como el Invento del Año

Top 10 videos más vistos
DEPORTES
El golazo olímpico que convirtió

El golazo olímpico que convirtió el hijo de Guillermo Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia ante Racing

Tras la derrota de Racing, el Rosario Central de Di María debuta en el Torneo Apertura frente a Belgrano

La emoción del jugador argentino de Alianza Lima que se llevó la camiseta de Lionel Messi: el gesto que lo conmovió

Alisha Lehmann, la jugadora “más viral”, fue presentada en su nuevo equipo y confirmó su romance con un futbolista

“Hasta la luna”: el divertido intercambio entre Colapinto y Gasly dentro de un auto superdeportivo de Alpine

TELESHOW
El sugerente posteo de Anita

El sugerente posteo de Anita Espasandín con los signos de fuego de ella y Benjamín Vicuña que encendió las redes

El impactante look de Mirtha Legrand: cristales, mini pailleté y oro para su tercera noche en la costa

Así fue el festejo del primer cumpleaños de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe

Nicki Nicole compartió sus sensaciones a menos de un mes de cantar en el Teatro Colón: “Van a ser muy felices”

Gonzalo Valenzuela, recién separado, compartió una postal familiar junto a Juana Viale

INFOBAE AMÉRICA

Piden que estudiantes de colegios

Piden que estudiantes de colegios privados reciban computadoras igual que en el sector público salvadoreño

Descubrieron una tumba en Turquía que estaría vinculada a la familia del rey Midas

Netanyahu recibió en Israel a Witkoff y Kushner para discutir la segunda fase de la tregua en Gaza

Flea reveló la historia íntima detrás de la portada de su nuevo álbum solista: quién es la mujer que aparece en la tapa de “Honora”

EEUU comentó que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” durante las conversaciones en Abu Dabi