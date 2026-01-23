Exempleados de Google crean aplicación de aprendizaje con IA para niños

La aplicación utiliza inteligencia artificial para generar contenido multimedia en tiempo real, adaptado a las preguntas de los niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres exempleados de Google han lanzado Sparkli, una aplicación interactiva que utiliza inteligencia artificial generativa para transformar el aprendizaje infantil. Fundada el año pasado por Lax Poojary, Lucie Marchand y Myn Kang, la startup busca superar los límites de las experiencias educativas actuales para niños, que suelen centrarse en texto o voz y resultan poco atractivas para los más pequeños.

La motivación detrás de Sparkli surgió de una necesidad personal. Poojary y Kang, ambos padres, encontraban difícil satisfacer la curiosidad de sus hijos o dar respuestas atractivas a preguntas como “¿cómo funcionan los autos?” o “¿cómo llueve?”.

En declaraciones a TechCrunch, Poojary explicó que, aunque usaba modelos como ChatGPT o Gemini para responder, el resultado seguía siendo texto plano, poco adecuado para captar la atención de un niño de seis años. Así nació Sparkli, con la idea de ofrecer una experiencia interactiva e inmersiva.

Sparkli permite que los niños exploren temas predeterminados en diferentes categorías o formulen sus propias preguntas, generando así rutas de aprendizaje personalizadas. La aplicación destaca un tema nuevo cada día, incentivando el descubrimiento diario.

Sparkli fue creada por Lax Poojary, Lucie Marchand y Myn Kang para ofrecer rutas de aprendizaje personalizadas a niños de 5 a 12 años. (Sparkli)

El contenido combina audio, video, imágenes, cuestionarios y juegos. Además, Sparkli crea aventuras interactivas en las que el niño elige cómo avanzar, eliminando la presión de acertar o fallar respuestas y promoviendo la exploración autónoma.

La tecnología de Sparkli utiliza IA generativa para crear en tiempo real todos los recursos multimedia. Según Poojary, la aplicación puede generar una experiencia educativa en menos de dos minutos tras recibir una pregunta, y el equipo trabaja para acortar aún más ese lapso.

Seguridad, pedagogía y expansión escolar

Uno de los principales retos para las plataformas de aprendizaje con IA es la seguridad. Empresas como OpenAI y Character.ai enfrentan demandas de padres que acusan a sus asistentes de IA de haber incentivado conductas dañinas en menores.

Sparkli respondió prohibiendo completamente temas como contenido sexual y, ante preguntas delicadas relacionadas con autolesiones, la aplicación enseña nociones de inteligencia emocional y sugiere dialogar con los padres.

Una red escolar con más de 100.000 estudiantes ya prueba Sparkli en el aula y como herramienta para asignar tareas. (Sparkli)

Para garantizar la calidad pedagógica, los fundadores decidieron que sus dos primeras contrataciones fueran un doctor en ciencias de la educación y una maestra. El objetivo era diseñar contenidos alineados con principios educativos y que verdaderamente sirvan a los niños.

Sparkli ya se está probando en una red escolar con más de 100.000 estudiantes y realizó pruebas en más de 20 escuelas el año pasado. Su público objetivo actual son niños de entre 5 y 12 años.

Asimismo, la aplicación incluye un módulo para docentes que les permite supervisar el progreso y asignar tareas. Inspirados en plataformas como Duolingo, los creadores de Sparkli incorporaron mecánicas de gamificación, como rachas, recompensas y “cartas de misión” adaptadas al avatar del niño, con la intención de motivar la continuidad en el aprendizaje.

Según Poojary, los resultados de los pilotos escolares han sido positivos. Los docentes utilizan Sparkli para iniciar clases con expediciones temáticas que fomentan la participación y el debate, y también para asignar tareas que permiten a los niños profundizar en los contenidos y demostrar su comprensión.

Sparkli integra mecánicas de gamificación inspiradas en Duolingo para motivar el aprendizaje y el progreso diario de los alumnos. (Sparkli)

La empresa, que ya ha recaudado 5 millones de dólares en fondos presemilla liderados por la firma suiza Founderful, planea abrir el acceso a consumidores y permitir que los padres descarguen la app a mediados de 2026. Por ahora, la prioridad es trabajar con instituciones educativas a escala global.

El socio fundador de Founderful, Lukas Weder, justificó su apuesta por Sparkli destacando el potencial del equipo y la oportunidad de mercado. Como padre, Weder valoró que la aplicación ayude a los niños a aprender temas como diseño de habilidades, alfabetización financiera y emprendimiento, alejándolos del ocio pasivo y acercándolos a una experiencia educativa inmersiva.