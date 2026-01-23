Tecno

Exempleados de Google crean aplicación de aprendizaje con IA para niños

La app emplea inteligencia artificial generativa para transformar la educación infantil mediante experiencias interactivas y rutas de aprendizaje personalizadas

Guardar
La aplicación utiliza inteligencia artificial
La aplicación utiliza inteligencia artificial para generar contenido multimedia en tiempo real, adaptado a las preguntas de los niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres exempleados de Google han lanzado Sparkli, una aplicación interactiva que utiliza inteligencia artificial generativa para transformar el aprendizaje infantil. Fundada el año pasado por Lax Poojary, Lucie Marchand y Myn Kang, la startup busca superar los límites de las experiencias educativas actuales para niños, que suelen centrarse en texto o voz y resultan poco atractivas para los más pequeños.

La motivación detrás de Sparkli surgió de una necesidad personal. Poojary y Kang, ambos padres, encontraban difícil satisfacer la curiosidad de sus hijos o dar respuestas atractivas a preguntas como “¿cómo funcionan los autos?” o “¿cómo llueve?”.

En declaraciones a TechCrunch, Poojary explicó que, aunque usaba modelos como ChatGPT o Gemini para responder, el resultado seguía siendo texto plano, poco adecuado para captar la atención de un niño de seis años. Así nació Sparkli, con la idea de ofrecer una experiencia interactiva e inmersiva.

Sparkli permite que los niños exploren temas predeterminados en diferentes categorías o formulen sus propias preguntas, generando así rutas de aprendizaje personalizadas. La aplicación destaca un tema nuevo cada día, incentivando el descubrimiento diario.

Sparkli fue creada por Lax
Sparkli fue creada por Lax Poojary, Lucie Marchand y Myn Kang para ofrecer rutas de aprendizaje personalizadas a niños de 5 a 12 años. (Sparkli)

El contenido combina audio, video, imágenes, cuestionarios y juegos. Además, Sparkli crea aventuras interactivas en las que el niño elige cómo avanzar, eliminando la presión de acertar o fallar respuestas y promoviendo la exploración autónoma.

La tecnología de Sparkli utiliza IA generativa para crear en tiempo real todos los recursos multimedia. Según Poojary, la aplicación puede generar una experiencia educativa en menos de dos minutos tras recibir una pregunta, y el equipo trabaja para acortar aún más ese lapso.

Seguridad, pedagogía y expansión escolar

Uno de los principales retos para las plataformas de aprendizaje con IA es la seguridad. Empresas como OpenAI y Character.ai enfrentan demandas de padres que acusan a sus asistentes de IA de haber incentivado conductas dañinas en menores.

Sparkli respondió prohibiendo completamente temas como contenido sexual y, ante preguntas delicadas relacionadas con autolesiones, la aplicación enseña nociones de inteligencia emocional y sugiere dialogar con los padres.

Una red escolar con más
Una red escolar con más de 100.000 estudiantes ya prueba Sparkli en el aula y como herramienta para asignar tareas. (Sparkli)

Para garantizar la calidad pedagógica, los fundadores decidieron que sus dos primeras contrataciones fueran un doctor en ciencias de la educación y una maestra. El objetivo era diseñar contenidos alineados con principios educativos y que verdaderamente sirvan a los niños.

Sparkli ya se está probando en una red escolar con más de 100.000 estudiantes y realizó pruebas en más de 20 escuelas el año pasado. Su público objetivo actual son niños de entre 5 y 12 años.

Asimismo, la aplicación incluye un módulo para docentes que les permite supervisar el progreso y asignar tareas. Inspirados en plataformas como Duolingo, los creadores de Sparkli incorporaron mecánicas de gamificación, como rachas, recompensas y “cartas de misión” adaptadas al avatar del niño, con la intención de motivar la continuidad en el aprendizaje.

Según Poojary, los resultados de los pilotos escolares han sido positivos. Los docentes utilizan Sparkli para iniciar clases con expediciones temáticas que fomentan la participación y el debate, y también para asignar tareas que permiten a los niños profundizar en los contenidos y demostrar su comprensión.

Sparkli integra mecánicas de gamificación
Sparkli integra mecánicas de gamificación inspiradas en Duolingo para motivar el aprendizaje y el progreso diario de los alumnos. (Sparkli)

La empresa, que ya ha recaudado 5 millones de dólares en fondos presemilla liderados por la firma suiza Founderful, planea abrir el acceso a consumidores y permitir que los padres descarguen la app a mediados de 2026. Por ahora, la prioridad es trabajar con instituciones educativas a escala global.

El socio fundador de Founderful, Lukas Weder, justificó su apuesta por Sparkli destacando el potencial del equipo y la oportunidad de mercado. Como padre, Weder valoró que la aplicación ayude a los niños a aprender temas como diseño de habilidades, alfabetización financiera y emprendimiento, alejándolos del ocio pasivo y acercándolos a una experiencia educativa inmersiva.

Temas Relacionados

GoogleInteligencia artificialAplicacionesNiñosAprendizajeLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

El mensaje de Steve Jobs que marcó un antes y un después sobre el tiempo y la autenticidad

El empresario utilizó su experiencia personal como ejemplo de superación y audacia, animando a los jóvenes a no posponer sus sueños ni conformarse con rutinas impuestas

El mensaje de Steve Jobs

Cómo es Haven-1, la primera estación espacial privada del mundo

La empresa estadounidense Vast Space, con el apoyo de SpaceX, ultima el lanzamiento de Haven-1, con el objetivo de tomar la posta de la Estación Espacial Internacional

Cómo es Haven-1, la primera

¿Tu cargador se calienta demasiado?: así puedes solucionarlo en pocos pasos

Si el móvil se carga más lento de lo habitual o notas que el adaptador calienta en exceso, el cable podría estar fallando

¿Tu cargador se calienta demasiado?:

La advertencia de Stephen Hawking sobre el futuro de la humanidad: “tenemos que seguir explorando el espacio”

Según el científico, la permanencia exclusiva de la humanidad en la Tierra es un riesgo para su continuidad a largo plazo

La advertencia de Stephen Hawking

CEO de Microsoft afirma que la IA debe lograr algo concreto para la humanidad o “nada de esto tiene sentido”

Satya Nadella advirtió en Davos que la inteligencia artificial solo será legítima si genera beneficios concretos para la sociedad

CEO de Microsoft afirma que
DEPORTES
El golazo de Valentino Simoni

El golazo de Valentino Simoni para Gimnasia (M): la historia del delantero que brilló en la Reserva de Boca y lanzó un dardo al irse

Otra figura de la Selección encendió las alarmas por una lesión: pidió el cambio a los seis minutos de haber ingresado

Con dos sorpresas, Claudio Úbeda definió el equipo de Boca Juniors para el debut ante Riestra por el Torneo Apertura

“Ahora cualquiera puede jugar en Boca”: lapidario posteo de un multicampeón con el Xeneize por la posible llegada del primer refuerzo

Furor por el nuevo Alpine de Franco Colapinto: las primeras imágenes del auto de Fórmula 1 que usará en 2026

TELESHOW
La repudiable amenaza de Fernando

La repudiable amenaza de Fernando Carrillo a Catherine Fulop: “Tengo unos videítos”

Wanda Nara anticipó el lanzamiento de su canción que busca ser el hit del verano: “De un éxito nace otro éxito”

Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara tras difundir sus chats con Mauro Icardi: “Intentaron hackearlo”

La angustia y el llanto de Daniela Celis al hablar de la relación con su cuerpo luego de ser mamá: “La paso mal”

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump dijo que una

Donald Trump dijo que una flota militar de Estados Unidos se dirige hacia aguas cercanas a Irán: “Veremos qué sucede”

Otra amenaza de Irán a Donald Trump: “Tenemos el dedo sobre el gatillo”

Dinamarca descartó que la soberanía de Groenlandia sea parte del acuerdo preliminar entre Estados Unidos y la OTAN

Feria de bienes raíces en Panamá mide la respuesta del mercado a la nueva ley de interés preferencial

Tras la presión de Trump, el Parlamento de Venezuela aprobó una reforma que desmantela el control estatal del petróleo