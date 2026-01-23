Tecno

Dónde debo conectar mi celular, a un tomacorriente naranja o a uno blanco

Receptáculos naranjas, comunes en hospitales y centros de datos, cumplen funciones técnicas específicas para proteger equipos sensibles

Los tomacorrientes naranjas señalan la
Los tomacorrientes naranjas señalan la presencia de circuitos aislados a tierra, diseñados para proteger equipos críticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas casas, oficinas e incluso hospitales, la variedad de colores en los tomacorrientes puede pasar desapercibida o considerarse solo una cuestión estética. Sin embargo, el color de estos accesos, especialmente cuando se trata de los naranjas, responde a necesidades técnicas específicas y a criterios de seguridad eléctrica.

Esta diferenciación cobra relevancia ante una pregunta común: ¿conviene conectar el celular a un tomacorriente naranja o a uno blanco?

El color naranja en los tomacorrientes no es una simple elección decorativa. En realidad, señala una función particular dentro de la red eléctrica: estos receptáculos suelen estar vinculados a “circuitos aislados a tierra”.

Su presencia es habitual en lugares donde la protección de los equipos y la seguridad eléctrica son críticas, como hospitales, laboratorios y centros de datos. Los tomacorrientes naranjas están diseñados para minimizar riesgos de descargas eléctricas y proteger tanto a las personas como a los dispositivos conectados, especialmente equipos sensibles o de alto valor.

A diferencia de los enchufes
A diferencia de los enchufes blancos o grises, los naranjas minimizan riesgos de descargas y sobrecargas en aparatos delicados. (Composición Infobae)

¿Qué diferencia a un tomacorriente naranja de uno blanco?

A diferencia de los tomacorrientes blancos o grises, que predominan en entornos residenciales y están pensados para el uso común de electrodomésticos y dispositivos personales, los naranjas están preparados para situaciones más exigentes. Su principal característica es la capacidad de canalizar cualquier corriente sobrante hacia el suelo, evitando así daños por sobrecargas eléctricas.

Esta función resulta esencial para computadoras, servidores y aparatos que deben mantenerse operativos sin interrupciones y sin riesgo de daños por picos de energía.

En muchos casos, estos accesos especiales están conectados a una fuente de energía ininterrumpida (UPS), de modo que, si hay un corte eléctrico, los equipos continuarán funcionando normalmente. Eso los convierte en la opción preferida donde el funcionamiento ininterrumpido es fundamental, como áreas de cuidados intensivos en hospitales o salas de servidores.

Los tomacorrientes naranjas pueden estar
Los tomacorrientes naranjas pueden estar conectados a sistemas de energía ininterrumpida para evitar interrupciones en equipos vitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Debo cargar mi celular en un tomacorriente naranja?

Aunque técnicamente es posible conectar un celular a un tomacorriente naranja, no es lo más recomendable. Los teléfonos móviles y otros dispositivos domésticos estándar no requieren el nivel de protección que ofrecen estos receptáculos. Además, estos aparatos no están diseñados para gestionar los picos de energía que los sistemas de protección de los tomacorrientes naranjas pueden estar preparados para canalizar.

Conectar un celular, o incluso electrodomésticos como un microondas o una nevera, en estos accesos puede ser innecesario e incluso contraproducente. Por un lado, podría interferir en el correcto funcionamiento del circuito de protección. Por otro, resultaría en un uso ineficiente de un recurso pensado para equipos mucho más delicados o demandantes.

Lo más adecuado es utilizar los tomacorrientes blancos o grises para cargar dispositivos personales y electrodomésticos, pues están diseñados para soportar este tipo de consumo sin riesgo para el sistema eléctrico general.

Cargar el celular en un
Cargar el celular en un enchufe naranja no ofrece ventajas y puede afectar la eficiencia del sistema de protección especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros colores, otras funciones

No solo los receptáculos naranjas cumplen funciones especializadas. Los tomacorrientes rojos suelen encontrarse en circuitos de emergencia o respaldo, pensados para mantener en funcionamiento equipos vitales durante un corte de energía. Los azules suelen estar asociados a sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), ofreciendo energía de respaldo ante fluctuaciones de voltaje.

Por su parte, los tomacorrientes blancos o grises, predominantes en viviendas y oficinas, no brindan características de protección adicional y están orientados al uso cotidiano.

En conclusión, aunque el uso del tomacorriente naranja para cargar un celular no genera un peligro directo, tampoco ofrece ventajas y puede afectar la protección diseñada para equipos más sensibles.

Para dispositivos electrónicos de uso personal y electrodomésticos, la mejor opción sigue siendo el clásico receptáculo blanco o gris. Reservar los tomacorrientes naranjas para su función original contribuye a la seguridad y eficiencia de toda la instalación eléctrica.

