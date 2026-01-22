El ajuste que aumenta la calidad de sonido si usas audífonos inalámbricos para oír música

El refuerzo de graves en auriculares inalámbricos mejora notablemente la calidad de sonido en música, películas y podcasts. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejorar la calidad de sonido en auriculares inalámbricos es más sencillo de lo que parece. Existe una función que la mayoría de los usuarios pasa por alto, pero que puede transformar la experiencia de escuchar música, ver películas o disfrutar de podcasts: el refuerzo de graves, conocido en inglés como Bass Boost.

Qué es el refuerzo de graves y por qué marca la diferencia

El refuerzo de graves es un ajuste de ecualización que se encuentra en aplicaciones y dispositivos de audio modernos. Su objetivo es aumentar la intensidad de las frecuencias más bajas, dotando de mayor profundidad y pegada al sonido.

Esta función es útil para quienes buscan una sensación envolvente, similar a la de un concierto o una sala de cine. Incluso en los modelos de auriculares más avanzados, la configuración de fábrica suele ofrecer un sonido plano, que no logra ese efecto impactante que muchos esperan al reproducir su música favorita.

El Bass Boost logra un sonido más rico al amplificar las frecuencias graves (entre 60 Hz y 150 Hz), mientras reduce ligeramente los tonos medios y agudos. De esta manera, las pistas que antes podían sonar débiles o faltas de cuerpo adquieren mayor vitalidad. Esta mejora es especialmente notoria en géneros como el hip hop o la música electrónica, pero también puede transformar una película, haciendo que los efectos y las bandas sonoras resulten más emocionantes.

Un ajuste adecuado del ecualizador permite disfrutar de bajos potentes sin distorsión ni pérdida de claridad en auriculares inalámbricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el Bass Boost: ventajas y consideraciones

El principio detrás del refuerzo de graves es sencillo: resalta los sonidos profundos y vibrantes que, en muchos sistemas de audio, suelen quedar relegados. Al activar esta función, la música parece retumbar en el interior del oyente, generando una experiencia más inmersiva.

No obstante, el uso excesivo del Bass Boost puede tener consecuencias negativas. Activarlo al máximo en dispositivos con altavoces pequeños, como teléfonos móviles o portátiles, puede causar distorsión e incluso dañar los componentes, ya que estos equipos no están diseñados para soportar bajos tan profundos.

Por ello, los expertos recomiendan usar el Bass Boost con moderación y ajustar el ecualizador de manera personalizada según el tipo de contenido y las características del dispositivo.

El uso excesivo del refuerzo de graves en dispositivos pequeños puede generar distorsión y dañar los altavoces a largo plazo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste equilibrado de las frecuencias graves no solo mejora la calidad de la música, sino que también permite percibir matices que suelen pasar desapercibidos. Además, evita la saturación del sonido, manteniendo la claridad de las voces y los instrumentos.

Cómo activar el refuerzo de graves en tus auriculares

Sony

Para quienes usan auriculares de Sony, la aplicación oficial Sound Connect permite acceder al ecualizador. Allí, basta con seleccionar la opción “Pesado” para reforzar solo los graves o “Duro” para potenciar tanto graves como agudos. Muchos usuarios encuentran especialmente recomendable esta última configuración, que ofrece un sonido más completo y dinámico.

Samsung

Los dueños de auriculares Samsung pueden recurrir a la aplicación Galaxy Wearable. Tras instalar el gestor correspondiente al modelo y acceder con la cuenta de Samsung, hay que dirigirse al apartado de Calidad y efectos de sonido, seleccionar Ecualizador y luego activar la opción Refuerzo de graves. El ajuste es automático y ha sido calibrado por la marca, lo que asegura una buena experiencia.

La app Galaxy Wearable de Samsung incluye un ecualizador optimizado que permite activar el refuerzo de graves de manera automática y segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google

En el caso de Google, la aplicación Pixel Buds permite modificar los valores del ecualizador de forma manual, ya que no existe una opción de Bass Boost predefinida. El usuario puede aumentar el nivel de graves deslizando el control a la derecha hasta encontrar el punto que mejor se adapte a sus preferencias.

Nothing

Los auriculares de Nothing cuentan con la aplicación Nothing X, donde se puede seleccionar la función Refuerzo de graves y ajustar su intensidad en diferentes niveles. La mayoría de los expertos aconsejan establecer el nivel tres, que ofrece un buen equilibrio entre potencia y claridad.

LG

Para los modelos de LG, como los Xboom Buds, la aplicación correspondiente incluye un apartado de Efectos sonoros. Allí se encuentra la opción Bass Boost, que puede activarse de manera sencilla para potenciar los graves.