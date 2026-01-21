Cómo limpiar los archivos basura de mi teléfono para mejorar su funcionamiento

La correcta gestión de archivos y aplicaciones, puede marcar la diferencia en el funcionamiento de tu teléfono móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento de un teléfono móvil se llena con el uso cotidiano, incluso si no se descargan grandes aplicaciones o archivos pesados. Archivos temporales, caché, duplicados y restos de aplicaciones que ya no están instaladas se acumulan en segundo plano, afectando el rendimiento, la velocidad y la autonomía del dispositivo.

Mantener el teléfono libre de archivos basura es fundamental para garantizar un funcionamiento eficiente y una experiencia de usuario fluida.

Para qué sirve eliminar archivos basura del teléfono

Limpiar estos archivos no solo permite liberar espacio para fotos, videos o aplicaciones nuevas, también puede prevenir cierres inesperados, reducir la temperatura del equipo y mejorar la seguridad al eliminar datos innecesarios que pueden quedar expuestos a vulnerabilidades.

El exceso de archivos temporales y carpetas vacías degrada el rendimiento del procesador, ya que el sistema operativo pierde capacidad para gestionar la memoria de forma óptima. Cuando el almacenamiento está saturado, el teléfono puede volverse lento, las aplicaciones tardan más en abrirse y la batería se descarga con mayor rapidez. Además, procesos innecesarios pueden ejecutarse en segundo plano, consumiendo recursos y energía de manera constante.

Eliminando archivos basura, el sistema puede liberar memoria RAM y facilitar el intercambio de datos entre aplicaciones. Esto ayuda a mantener la fluidez original del dispositivo y a prolongar tanto su vida útil como la de la batería.

Herramientas y pasos para limpiar archivos basura

Una de las formas más sencillas y seguras de limpiar archivos basura en Android es utilizando la aplicación Files by Google. Esta herramienta identifica archivos temporales, duplicados y aplicaciones no utilizadas, y permite eliminarlos de forma definitiva sin afectar los ajustes principales del dispositivo.

<b>Borrar archivos basura</b>

Abre Files by Google en tu dispositivo Android. Toca el menú y selecciona la opción Limpiar. En la tarjeta “Archivos basura”, pulsa Limpiar XX MB (la cantidad varía según el espacio ocupado). Confirma la acción en el cuadro de diálogo tocando Borrar.

Ten en cuenta que los archivos eliminados se borran de manera permanente y no pueden recuperarse.

<b>Eliminar archivos duplicados</b>

Desde el menú Limpiar en Files by Google, busca la tarjeta “Archivos duplicados”. Pulsa Seleccionar archivos. Marca los archivos duplicados que deseas eliminar (el original está identificado con una insignia y se recomienda conservarlo). Toca Mover X archivos a la papelera y confirma la acción.

<b>Desinstalar aplicaciones no utilizadas</b>

Accede a la sección Limpiar en Files by Google. Si no aparece la tarjeta “Aplicaciones no usadas”, desplázate hasta “Libera más espacio” y selecciona Buscar aplicaciones. Otorga el permiso de acceso a los datos de uso. Elige las aplicaciones que deseas desinstalar y selecciona Desinstalar. Confirma la desinstalación cuando se solicite.

La limpieza regular de archivos basura y aplicaciones no utilizadas impacta de forma directa en la estabilidad del sistema, la seguridad y la vida útil del dispositivo. Al eliminar instaladores antiguos (APKs) o carpetas residuales, se reduce la superficie de exposición ante posibles amenazas y se evita la ejecución de procesos innecesarios en segundo plano.

Una memoria interna organizada no solo ofrece más espacio para tus archivos personales, sino que mejora la capacidad de respuesta del teléfono, reduce el riesgo de sobrecalentamiento y protege la batería de ciclos de carga excesivos.

Consejos para mantener el teléfono optimizado

Programa recordatorios para limpiar archivos basura al menos una vez al mes.

Evita descargar aplicaciones de fuentes no oficiales, que suelen dejar más residuos y pueden incluir software malicioso.

Revisa y elimina periódicamente archivos grandes o antiguos, como videos o documentos que ya no necesitas.

Mantén el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas para aprovechar mejoras en la gestión de recursos y seguridad.

Adoptar el hábito de limpiar archivos basura es una de las formas más efectivas y sencillas de cuidar el rendimiento y la seguridad de tu dispositivo móvil. Con algunos minutos de mantenimiento regular, puedes disfrutar de un teléfono más rápido, estable y seguro.