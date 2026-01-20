Tecno

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de ethereum

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ether, comúnmente llamada como ethereum, es la criptomoneda #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas distintas.

Ether es un token que se utiliza específicamente en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que se ejecutan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital ethereum actualmente cuenta con 376.16B de unidades creadas.

Cotización de la criptomoneda ethereum

La cotización de ethereum para este día a las 09:30 horas (UTC) es de 3116.65 dólares, es decir, que la criptomoneda tuvo un cambio de -2.61% en el último día.

Por otro lado, registró un cambio de -0.55% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #2.

La nueva era de Ether

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Este es el valor de la criptomoneda bitcoin este 20 de enero

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Este es el valor de

¿De qué debes proteger tu móvil en verano y cómo cuidarlo del calor?

En la playa o la piscina, guárdalo en una bolsa protectora, bajo la sombra o envuelto en una toalla

¿De qué debes proteger tu

Colombia atrae empresas de servicios con un 84 % de confianza con tecnología industrial

El uso de herramientas de analítica avanzada y la gestión de la experiencia del cliente han emergido como factores fundamentales para fortalecer la confianza en el sector

Colombia atrae empresas de servicios

Todo lo que debes saber para aprovechar la Dynamic Island en el iPhone

Entre sus principales ventajas, esta función permite gestionar notificaciones, como atender llamadas o controlar la música, directamente desde la parte superior de la pantalla

Todo lo que debes saber

Convierte tu teléfono en una BlackBerry y recupera la experiencia clásica

El teclado cuenta con una fila dedicada de números y teclas QWERTY físicas con presión optimizada, lo que elimina la necesidad de alternar entre distribuciones para ingresar cifras

Convierte tu teléfono en una
DEPORTES
La selección argentina disputará un

La selección argentina disputará un amistoso en un escenario especial después de la Finalissima ante España

Michael Phelps explicó la mentalidad que lo llevó a dominar cinco Juegos Olímpicos: “Odio perder más de lo que disfruto ganar”

La visión de Robert Lewandowski sobre rendimiento y longevidad en el fútbol: “El 70% del éxito depende de la salud mental”

Un regalo de 400 mil dólares y “noviazgo fingido”: la insólita estrategia de una estrella de la NBA para recuperar un anillo tras separarse

“Me cortaron las piernas”: el desconocido origen de la frase más desgarradora e icónica de Diego Maradona

TELESHOW
Graciela Alfano, a pura sensualidad

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

Chechu Bonelli en Pinamar: los requisitos para su pareja ideal y por qué es clave “que los hombres se animen”

El enojo de Wanda Nara: “Mis hijos no fueron desalojados de mi casa de verano”

MasterChef Celebrity definió su repechaje: las dos figuras que se incorporan junto a Rusherking

Lowrdez de Bandana, a corazón abierto tras ser víctima de violencia de género: “Me enfermé”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana y dejó a más de 5.600 edificios residenciales sin calefacción

Donald Trump anunció que se reunirá con el secretario general de la OTAN en Suiza para hablar sobre Groenlandia

Por qué “Misión Imposible” fue rechazada en su estreno y hoy es un clásico del cine de acción

15 días de Delcy Rodríguez

Un estudio confirma que la muerte de una mascota puede doler tanto como la de un familiar