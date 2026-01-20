Mensajes eliminados en WhatsApp: cómo leerlos sin descargar aplicaciones

Para acceder a este historial, primero es recomendable actualizar WhatsApp a la última versión. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa Infobae / Meta)

Muchos usuarios sienten curiosidad por los mensajes que desaparecen tras el aviso de “mensaje eliminado” en WhatsApp. Aunque suele pensarse que estos contenidos se pierden para siempre, es posible consultarlos sin instalar aplicaciones externas, usando únicamente las funciones integradas del sistema Android.

Ver mensajes borrados de WhatsApp mediante el historial de notificaciones

Android ofrece una función llamada historial de notificaciones que permite recuperar mensajes eliminados de WhatsApp, siempre que esté activada antes de recibirlos. Este recurso almacena temporalmente las notificaciones entrantes, por lo que cualquier mensaje recibido queda registrado, incluso si luego es borrado de la conversación.

Para acceder a este historial, primero es recomendable actualizar WhatsApp a la última versión desde Google Play Store, asegurando así la compatibilidad con las notificaciones. Después, en la configuración de WhatsApp, activa las notificaciones en alta prioridad para que los mensajes se registren correctamente.

El principal beneficio de este método es que no requiere instalar aplicaciones adicionales ni otorgar permisos extra. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Luego, dirígete a los ajustes del teléfono, entra en la sección de notificaciones y habilita el historial de notificaciones en los ajustes avanzados. Una vez activado, podrás revisar el contenido original de los mensajes eliminados accediendo al historial desde la misma sección de notificaciones del dispositivo.

Ventajas, limitaciones y alternativas de este método

El principal beneficio de este método es que no requiere instalar aplicaciones adicionales ni otorgar permisos extra, lo que disminuye riesgos de seguridad y protege la privacidad del usuario.

Sin embargo, el historial solo conserva los mensajes recibidos mientras la función estaba activa; si no se habilitó previamente, o si las notificaciones estaban desactivadas, no será posible recuperar los mensajes borrados.

El historial solo conserva los mensajes recibidos mientras la función estaba activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante tener en cuenta que el historial de notificaciones puede tener un límite de almacenamiento, eliminando los registros antiguos conforme llegan nuevas notificaciones. Por eso, conviene consultar el historial periódicamente para no perder información relevante.

Como alternativa, WhatsApp ofrece la opción de respaldo automático en Google Drive, que permite restaurar chats completos tras reinstalar la aplicación. Este método recupera mensajes eliminados solo si el respaldo se realizó antes del borrado y puede perder los mensajes recibidos después de la última copia guardada, por lo que su eficacia depende del momento en que se realice la restauración.

Nueva función de WhatsApp permite notificar a todos en chats grupales

WhatsApp está implementando una nueva función que simplificará la comunicación en los chats grupales: la opción de mencionar a todos los integrantes con una sola etiqueta. Esta herramienta, que ya se encuentra en pruebas en las versiones beta de Android 2.25.26.3 y 2.25.31.9, permite notificar a todos los miembros de un grupo al mismo tiempo, evitando la necesidad de etiquetar uno por uno.

La opción de mencionar a todos los integrantes con una sola etiqueta ya es una realidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La finalidad de esta actualización es mejorar la eficiencia y asegurarse de que los mensajes importantes sean vistos por todos los participantes, sin importar cómo tengan configuradas sus notificaciones.

La opción para usar la etiqueta @todos se ubica en el menú de menciones, junto a las etiquetas personales. Al elegirla, el mensaje llegará a toda la comunidad del grupo en un solo paso. Usuarios que ya probaron la función destacan que resulta especialmente útil en grupos activos, donde los mensajes clave pueden perderse entre numerosas respuestas.

WhatsApp ha establecido reglas para este recurso según el tamaño del grupo. En chats con menos de 32 miembros, cualquier participante puede utilizar la mención global, lo que resulta práctico para familias, equipos de trabajo o grupos de estudio donde la coordinación es fundamental.

La opción para usar la etiqueta @todos se ubica en el menú de menciones, junto a las etiquetas personales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Sin embargo, en grupos más grandes, solo los administradores tienen acceso a @todos, con el objetivo de evitar un exceso de notificaciones y mantener el orden en la conversación.

Esta restricción responde a la necesidad de adaptar la herramienta a distintos contextos: en grupos pequeños, las notificaciones para todos suelen ser útiles y manejables; mientras que en comunidades extensas, limitar su uso ayuda a prevenir la saturación y asegura que los avisos realmente relevantes no se pierdan entre el resto de mensajes.