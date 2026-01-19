Esta función de Android bloquea las llamadas spam y puedes activarla en segundos

Las comunicaciones comerciales y fraudulentas afectan la experiencia de quienes buscan privacidad en sus dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de llamadas no solicitadas o spam ha generado preocupación entre los usuarios de celulares, quienes buscan alternativas para protegerse de comunicaciones indeseadas y potencialmente fraudulentas.

Los dispositivos con sistema operativo Android integran una función que permite identificar y filtrar llamadas spam, ayudando a reducir el número de interrupciones no deseadas y a mejorar la seguridad de las comunicaciones.

Esta característica está disponible en la mayoría de los teléfonos con Android 6.0 o versiones posteriores y actúa en tiempo real, alertando sobre posibles llamadas sospechosas incluso antes de contestar.

La herramienta utiliza la base de datos de Google para analizar los números que intentan comunicarse, sin comprometer la privacidad de los contactos almacenados en el dispositivo.

Cómo funciona el identificador de llamada y protección contra spam en Android

El identificador de llamada y protección contra spam en Android es una función que utiliza la infraestructura de Google para analizar los números que llaman y advertir sobre posibles riesgos.

Cuando esta función está activa, el teléfono muestra información relevante sobre el emisor de la llamada, incluso si no está registrado en la lista de contactos. Esta herramienta permite diferenciar entre una llamada legítima y una potencial amenaza de fraude o publicidad no deseada.

Al recibir una llamada de un número desconocido, el sistema envía automáticamente ese número a los servidores de Google. La empresa coteja la información con su base de datos y determina si el número corresponde a una empresa, un servicio conocido o si ha sido reportado como spam.

De qué forma se activa esta función en los celulares Android

El proceso para activar el identificador de llamada y protección contra spam es sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados. La mayoría de los dispositivos Android tienen la función habilitada de manera predeterminada, pero se debe verificar su estado para asegurarse de contar con la protección.

Para acceder a esta herramienta, se debe abrir la aplicación de Teléfono, presionar el ícono de más opciones y seleccionar “Configuración”. Dentro de este menú, se encuentra la sección “Identificador de llamada y spam”, donde es posible activar o desactivar la visualización del identificador y las alertas de spam.

Esta función está disponible en la mayoría de los modelos recientes de Android y no afecta la manera en que el número del usuario se muestra al realizar llamadas.

Qué pasa cuando se activa el filtrado de llamadas de spam

La función de filtrado va más allá del simple aviso. Al activar el filtro de llamadas de spam, el teléfono puede bloquear de forma automática aquellas comunicaciones que han sido identificadas como no deseadas.

Estas llamadas no llegan a notificar al usuario ni dejan registro en el buzón de voz, aunque sí quedan listadas en el historial para su revisión posterior. Este sistema permite que los usuarios revisen las llamadas filtradas y accedan a los mensajes de voz si lo consideran necesario.

La opción de filtrar llamadas de spam es opcional y puede ajustarse en cualquier momento desde el menú de configuración. El objetivo es ofrecer un mayor control sobre las comunicaciones y evitar interrupciones recurrentes.

Cuáles versiones de Android son compatibles con la función que acaba el spam

La herramienta de identificación y protección contra spam requiere Android 6.0 o versiones posteriores para funcionar correctamente. En modelos más antiguos, algunas opciones pueden estar limitadas o no disponibles. Es clave verificar la versión del sistema operativo antes de intentar modificar la configuración.

Los fabricantes y operadores pueden aplicar variaciones en la interfaz o en la disponibilidad de ciertas funciones, pero la mayoría de los dispositivos modernos incluyen esta protección como parte de las actualizaciones de Google.

Asimismo, consultar la página de soporte técnico del fabricante del teléfono puede ayudar a resolver dudas específicas sobre la compatibilidad.