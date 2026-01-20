Tecno

Epic Games Store regala cinco experiencias imperdibles: descarga gratis los mejores juegos para PC de enero

Hidden Folks, Totally Reliable Delivery Service y Kamaeru son parte de una oferta que apuesta por la diversidad de géneros y la inclusión de propuestas independientes premiadas

Epic Games Store arranca el
Epic Games Store arranca el año con cinco juegos gratis que sorprenden por su variedad y creatividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games Store mantiene su estrategia de atraer a nuevos jugadores y fidelizar a su comunidad con una selección de títulos gratuitos cada mes. En enero de 2026, la plataforma ha sorprendido con cinco propuestas que destacan por su originalidad, variedad de géneros y calidad artística.

Estas experiencias, disponibles sin costo para cualquier usuario con cuenta en la tienda digital, pueden descargarse y conservarse para siempre en la PC.

Cuáles son los juegos gratuitos de enero en Epic Games Store

A continuación, un repaso por cada uno de los títulos que conforman esta selección imperdible y sus principales características:

Epic Games Store sigue marcando
Epic Games Store sigue marcando tendencia: cinco títulos gratuitos de enero que nadie debería perderse - créditos Epic Games Store
  1. Pilgrims

Desarrollado por Amanita Design, creadores de Machinarium, Pilgrims es una aventura gráfica que destaca por su estilo visual de libro ilustrado y su enfoque en la experimentación y el humor.

El jugador resuelve acertijos utilizando cartas que representan personajes y objetos, permitiendo múltiples soluciones y reacciones curiosas en cada escena. Es ideal para quienes buscan una experiencia lúdica y creativa con una narrativa ligera y entretenida.

  1. Keylocker Turn Based Cyberpunk Action

Este RPG por turnos introduce una mecánica única de combate rítmico: para atacar o defenderse, es necesario pulsar botones al compás de la música. Ambientado en un mundo distópico donde la música es ilegal, el juego mezcla estética futurista, hackeo y decisiones que afectan la historia.

La particularidad y dificultad del sistema de combate lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan un reto diferente en el género.

  1. Hidden Folks

Inspirado en el clásico “¿Dónde está Wally?”, Hidden Folks propone escenarios monocromáticos dibujados a mano, repletos de objetos y personajes por descubrir. A diferencia de otros juegos de buscar objetos, aquí los escenarios son completamente interactivos: el jugador debe abrir puertas, cortar arbustos y molestar a los personajes para encontrar todo lo que se le pide. Los efectos de sonido, todos realizados con la voz de los desarrolladores, aportan un toque de humor y personalidad.

  1. Totally Reliable Delivery Service

Este simulador de entregas convierte la física torpe en el principal desafío. Los personajes se mueven como muñecos de trapo, y cada brazo se controla de forma independiente, lo que garantiza situaciones caóticas y cómicas al intentar entregar paquetes.

Es especialmente divertido en modo multijugador cooperativo, donde el caos se multiplica con la intervención de varios jugadores y vehículos difíciles de manejar.

  1. Kamaeru: A Frog Refuge

Para quienes buscan relajarse, Kamaeru es un simulador de gestión y coleccionismo centrado en la restauración de humedales y la cría de ranas. El objetivo es plantar especies nativas, crear estanques y atraer más de 500 tipos de ranas, que pueden cruzarse para obtener variantes raras.

El juego incluye elementos decorativos, fotografía y un “Frogedex” para completar, ofreciendo una experiencia tranquila y positiva.

Cómo descargar los juegos gratis

Para reclamar los juegos, solo se necesita una cuenta gratuita en Epic Games Store. Desde el cliente de la tienda o la web oficial, basta con buscar los títulos en promoción, añadirlos a la biblioteca y descargarlos cuando se desee. Una vez reclamados, quedan disponibles de forma permanente.

Por qué aprovechar los juegos gratis de Epic Games

Además de sumar títulos de calidad a la biblioteca digital, la selección gratuita de Epic Games permite explorar géneros y estilos de juego que quizás no hubieran sido elegidos de forma tradicional. Para los desarrolladores independientes, estas promociones representan una oportunidad de llegar a un público más amplio y generar comunidad en torno a sus creaciones.

La política de regalar juegos ha convertido a Epic Games Store en un imán para jugadores de todo el mundo, fomentando la diversidad de propuestas y el acceso democrático al entretenimiento digital.

La oferta gratuita no solo permite acceder a juegos destacados sin pagar, también fomenta el descubrimiento de títulos que, de otro modo, podrían pasar inadvertidos para muchos jugadores. El catálogo de enero llega cargado de aventuras gráficas hasta simuladores caóticos y propuestas artísticas, garantizando que haya opciones atractivas para todos los gustos.

