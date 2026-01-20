Tecno

Así será el control edición limitada para PS5 inspirado en la icónica saga de Marathon

El lanzamiento de la nueva entrega llega acompañado de el DualSense, diseñado para fusionar arte y tecnología, amplificando la jugabilidad y la inmersión en el universo de Tau Ceti IV

Guardar
Marathon regresa a PlayStation 5
Marathon regresa a PlayStation 5 con un DualSense edición limitada que eleva la experiencia shooter - crédito PlayStation

La llegada de Marathon a PlayStation 5 el 5 de marzo de 2026 no solo marca el regreso de una de las sagas más influyentes del género shooter, también introduce el DualSense Marathon edición limitada, un control pensado para los fanáticos del universo de ciencia ficción creado por Bungie.

La combinación de hardware y el lanzamiento de un nuevo título multijugador representa una apuesta por la personalización y la experiencia inmersiva en la nueva generación de consolas.

El anuncio de este control especial, diseñado en colaboración entre Sony Interactive Entertainment y Bungie, ha despertado el interés de la comunidad gamer y de quienes siguen la evolución de los periféricos de PlayStation. El DualSense Marathon edición limitada es un homenaje al legado de la franquicia, además de un accesorio que amplifica la jugabilidad y el diseño del universo de Tau Ceti IV.

Cómo es el diseño del control para PS5 inspirado en Marathon

El DualSense Marathon destaca por fusionar el diseño característico de PS5 con una estética inspirada en el mundo de Marathon. Gráficos de alto contraste, patrones geométricos y detalles distintivos evocan la atmósfera tensa y futurista del juego.

La paleta de colores y los acabados reflejan la identidad visual de la colonia perdida de Tau Ceti IV, convirtiendo el control en una pieza de colección para quienes buscan exclusividad y estilo en su experiencia de juego.

Desde Bungie han señalado que el diseño buscan transmitir la intensidad y el misterio que definen la saga: “Queríamos que este DualSense edición limitada fuera una extensión auténtica del universo Marathon, equilibrando forma y función para que cada partida se sienta única y memorable”.

Más allá de su apariencia, el DualSense Marathon mantiene todas las funciones que definen la experiencia de PS5, como la respuesta háptica inmersiva y los gatillos adaptativos.

La PS5 recibirá el 5
La PS5 recibirá el 5 de marzo de 2026 la nueva edición de Marathon, junto a un control exclusivo

Estas características permiten sentir con mayor realismo cada acción, desde el retroceso de las armas hasta la tensión de los gatillos al interactuar con el entorno. El control ha sido desarrollado para acompañar a los jugadores en cada incursión, potenciando la sensación de peligro y logro en cada partida.

Estará disponible en cantidades limitadas a nivel global, y su lanzamiento coincidirá con la llegada de Marathon a PS5, generando expectativa tanto entre veteranos de la saga como entre nuevos jugadores.

El regreso de una saga legendaria

Marathon, desarrollada originalmente por Bungie en los años noventa, fue pionera en ofrecer una narrativa profunda en el género FPS, a través de terminales y mensajes ocultos que exploraban temas como la inteligencia artificial y los universos paralelos. La trilogía original (Marathon, Marathon 2: Durandal y Marathon Infinity) es recordada por su ambientación oscura y su enfoque en la exploración y el misterio.

La nueva entrega, que debuta en marzo, reinventa la saga como un “extraction shooter” multijugador. Ambientada en el planeta Tau Ceti IV en el año 2893, los jugadores asumen el rol de corredores cibernéticos que buscan artefactos y tecnología en un entorno hostil, enfrentándose tanto a enemigos controlados por la IA como a otros jugadores. La narrativa se construye a partir de la exploración y la supervivencia, donde cada partida puede cambiar el rumbo de la historia personal de los corredores.

Gráficos inspirados en Tau Ceti
Gráficos inspirados en Tau Ceti IV, funciones avanzadas y una edición limitada global convierten al nuevo control en el complemento ideal para quienes buscan destacar en el competitivo universo del shooter de Bungie - crédito Marathon

Marathon apuesta por la combinación de exploración, estrategia y enfrentamientos PvPvE, donde la toma de decisiones y la extracción exitosa son claves para progresar. El sistema de facciones, contratos y recompensas introduce un componente estratégico que invita a los jugadores a colaborar o competir según la situación.

La colaboración entre Sony y Bungie para crear el DualSense Marathon edición limitada refuerza la apuesta por productos exclusivos que trascienden el simple accesorio. Para los entusiastas del género y coleccionistas, representa una oportunidad única de conectar con una saga que ha marcado la evolución de los shooters y la narrativa interactiva.

Con el lanzamiento simultáneo del juego y el control, PlayStation y Bungie ofrecen una experiencia que une pasado y presente, invitando a una nueva generación de jugadores a descubrir el mundo de Marathon.

Temas Relacionados

ControlPS5MarathonVideojuegosTecnología-NoticiasLo último en tecnologíaPlayStation

Últimas Noticias

GTA VI de nuevo en duda: una explosión en las oficinas de Rockstar North genera preocupación

En la sede del estudio en Edimburgo, la emergencia se habría generado por un fallo en una de las calderas de calefacción

GTA VI de nuevo en

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de ethereum

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Mercado de criptomonedas: cuál es

Este es el valor de la criptomoneda bitcoin este 20 de enero

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Este es el valor de

¿De qué debes proteger tu móvil en verano y cómo cuidarlo del calor?

En la playa o la piscina, guárdalo en una bolsa protectora, bajo la sombra o envuelto en una toalla

¿De qué debes proteger tu

Colombia atrae empresas de servicios con un 84 % de confianza con tecnología industrial

El uso de herramientas de analítica avanzada y la gestión de la experiencia del cliente han emergido como factores fundamentales para fortalecer la confianza en el sector

Colombia atrae empresas de servicios
DEPORTES
El gigante de Italia que

El gigante de Italia que tiene en la mira a Franco Mastantuono: el factor Nico Paz que podría influir en la negociación

Anotó el punto ganador de su partido en el Australian Open y se fue corriendo al vestuario por una emergencia

El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Australian Open: el detrás de escena

Sebastián Báez sigue de racha y firmó otro gran triunfo en su debut por el Australian Open

Manchester City, Real Madrid, Inter y PSG abrirán la séptima fecha de Champions League: la agenda completa

TELESHOW
La fuerte pelea entre Emilia

La fuerte pelea entre Emilia Attias y Esther Goris en Masterchef Celebrity: “Casi se van a las trompadas”

Murió a los 64 años Gaby Ferrero, actriz de Santa Evita y referente de la docencia artística

La elegante noche de Mirtha Legrand en una gala solidaria en Mar del Plata: doble vestuario, shows y emoción

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

Chechu Bonelli en Pinamar: los requisitos para su pareja ideal y por qué es clave “que los hombres se animen”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá abre el debate de

Panamá abre el debate de la reforma educativa con dos rutas: Ejecutivo y Asamblea

Uruguay atraviesa un brote histórico de varicela y decidió cambiar la vacuna: los casos se duplicaron en 2025

La Policía de Uruguay busca terminar con la “idealización” de narcos como Marset en campaña para adolescentes

El Parlamento de Australia debate nuevas leyes contra el odio y la tenencia de armas tras el atentado antisemita en Bondi Beach

Atentado del Estado Islámico contra un restaurante chino de Kabul: siete muertos