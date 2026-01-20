Así será el control edición limitada para PS5 inspirado en la icónica saga de Marathon

Marathon regresa a PlayStation 5 con un DualSense edición limitada que eleva la experiencia shooter - crédito PlayStation

La llegada de Marathon a PlayStation 5 el 5 de marzo de 2026 no solo marca el regreso de una de las sagas más influyentes del género shooter, también introduce el DualSense Marathon edición limitada, un control pensado para los fanáticos del universo de ciencia ficción creado por Bungie.

La combinación de hardware y el lanzamiento de un nuevo título multijugador representa una apuesta por la personalización y la experiencia inmersiva en la nueva generación de consolas.

El anuncio de este control especial, diseñado en colaboración entre Sony Interactive Entertainment y Bungie, ha despertado el interés de la comunidad gamer y de quienes siguen la evolución de los periféricos de PlayStation. El DualSense Marathon edición limitada es un homenaje al legado de la franquicia, además de un accesorio que amplifica la jugabilidad y el diseño del universo de Tau Ceti IV.

Cómo es el diseño del control para PS5 inspirado en Marathon

El DualSense Marathon destaca por fusionar el diseño característico de PS5 con una estética inspirada en el mundo de Marathon. Gráficos de alto contraste, patrones geométricos y detalles distintivos evocan la atmósfera tensa y futurista del juego.

La paleta de colores y los acabados reflejan la identidad visual de la colonia perdida de Tau Ceti IV, convirtiendo el control en una pieza de colección para quienes buscan exclusividad y estilo en su experiencia de juego.

Desde Bungie han señalado que el diseño buscan transmitir la intensidad y el misterio que definen la saga: “Queríamos que este DualSense edición limitada fuera una extensión auténtica del universo Marathon, equilibrando forma y función para que cada partida se sienta única y memorable”.

Más allá de su apariencia, el DualSense Marathon mantiene todas las funciones que definen la experiencia de PS5, como la respuesta háptica inmersiva y los gatillos adaptativos.

La PS5 recibirá el 5 de marzo de 2026 la nueva edición de Marathon, junto a un control exclusivo

Estas características permiten sentir con mayor realismo cada acción, desde el retroceso de las armas hasta la tensión de los gatillos al interactuar con el entorno. El control ha sido desarrollado para acompañar a los jugadores en cada incursión, potenciando la sensación de peligro y logro en cada partida.

Estará disponible en cantidades limitadas a nivel global, y su lanzamiento coincidirá con la llegada de Marathon a PS5, generando expectativa tanto entre veteranos de la saga como entre nuevos jugadores.

El regreso de una saga legendaria

Marathon, desarrollada originalmente por Bungie en los años noventa, fue pionera en ofrecer una narrativa profunda en el género FPS, a través de terminales y mensajes ocultos que exploraban temas como la inteligencia artificial y los universos paralelos. La trilogía original (Marathon, Marathon 2: Durandal y Marathon Infinity) es recordada por su ambientación oscura y su enfoque en la exploración y el misterio.

La nueva entrega, que debuta en marzo, reinventa la saga como un “extraction shooter” multijugador. Ambientada en el planeta Tau Ceti IV en el año 2893, los jugadores asumen el rol de corredores cibernéticos que buscan artefactos y tecnología en un entorno hostil, enfrentándose tanto a enemigos controlados por la IA como a otros jugadores. La narrativa se construye a partir de la exploración y la supervivencia, donde cada partida puede cambiar el rumbo de la historia personal de los corredores.

Gráficos inspirados en Tau Ceti IV, funciones avanzadas y una edición limitada global convierten al nuevo control en el complemento ideal para quienes buscan destacar en el competitivo universo del shooter de Bungie - crédito Marathon

Marathon apuesta por la combinación de exploración, estrategia y enfrentamientos PvPvE, donde la toma de decisiones y la extracción exitosa son claves para progresar. El sistema de facciones, contratos y recompensas introduce un componente estratégico que invita a los jugadores a colaborar o competir según la situación.

La colaboración entre Sony y Bungie para crear el DualSense Marathon edición limitada refuerza la apuesta por productos exclusivos que trascienden el simple accesorio. Para los entusiastas del género y coleccionistas, representa una oportunidad única de conectar con una saga que ha marcado la evolución de los shooters y la narrativa interactiva.

Con el lanzamiento simultáneo del juego y el control, PlayStation y Bungie ofrecen una experiencia que une pasado y presente, invitando a una nueva generación de jugadores a descubrir el mundo de Marathon.