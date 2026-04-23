Emilia Mernes mostró el jugado cambio de look que pensó hacerse: “No me inciten porque hago locuras”

La entrerriana impactó a sus seguidores al mostrar el cambio de look que podría hacerse

Lejos de los conflictos o polémicas, en los últimos días, Emilia Mernes decidió dar vuelta la página y enfocarse de lleno en su carrera. Fue así como la entrerriana viajó a Estados Unidos para formar parte del show de Luisa Sonza en Coachella y cantar juntas su colaboración. En ese marco, este miércoles, la joven sorprendió a sus fans al mostrar el detrás de escena de su viaje. Sin embargo, entre cambios de vestuario, viajes y comidas, lo que más impacto fue un instante en el que la artista mostró el nuevo look que evalúa hacerse.

Todo sucedió cuando Mernes se encontraba viajando al predio ubicado en California. Mientras se relajaba en su vehículo, y bromeaba con su equipo, Emilia mostró una foto sobre su supuesto próximo look. “A la prueba de sonido, ¿cuál será el look de hoy? Darks, oscuridad. No te voy a decir nada, pero perdoname”, afirmó la artista antes de dar vuelta su teléfono y revelar una foto suya con el pelo corto, estilo pixie. En la imagen, el pelo estaba peinado de manera prolija, con mechones cortos y definidos que enmarcaban su cara. El flequillo era asimétrico y caía ligeramente sobre la frente, mientras los laterales y la nuca se mantenían recortados y pegados a la cabeza. El color del pelo era oscuro y uniforme, sin mechas o reflejos visibles.

Sabiendo lo impactante que podría lucir con dicho corte, Mernes consultó: “¿Qué dicen?”. Sin embargo, segundos después, una frase dio a entender que aún lo estaba pensando: “Miren, no me inciten porque empiezo a hacer locuras”. Mientras el viaje continuaba, el paisaje a su alrededor cambiaba. Las palmeras fueron dando lugar a montañas, escenario típico del festival. “En el medio de la nada estamos”, agregó la cantante en referencia al panorama del otro lado del vidrio. Minutos después, una vez que el auto ya se había detenido, la cámara mostraba cómo se maquillaba Emilia. “Una popstar se pone gloss y vocaliza”, expresó la joven mientras realizaba sus ejercicios.

Más allá de este momento, Mernes no pudo evitar la polémica, ya que tras su presentación en Coachella, las redes hablaban de su llamativo vestido. Lo que realmente capturó la atención del público fue el outfit elegido por Emilia: un body suit de diseño exclusivo firmado por Celia Kritharioti, con una impronta dark glam y con detalles de inspiración futurista. La prenda, de tono negro profundo, combinaba transparencias estratégicas, estructura tipo corset, bordados brillantes, strass, cristales, cadenas y flecos metálicos que sumaban movimiento y brillo a cada paso.

Emilia Mernes sorprendió al mostrar el look que piensa hacerse

Usuarios de redes sociales comenzaron a establecer comparaciones rápidamente. Muchos recordaron el atuendo con el que María sorprendió en el Estadio Monumental durante sus conciertos de diciembre, presentando a su alter ego “Jojo”. En esa ocasión, la artista optó por un mini vestido negro de cuero, adornado con tachas metálicas, cadenas y hebillas, que le otorgó una imagen rocker y elegante. El diseño, con escote pronunciado y falda de flecos irregulares, destacó su figura y acompañó el despliegue de sus coreografías. La similitud estética entre este vestuario y el más reciente no pasó inadvertida y generó debate en redes.

A partir de ese momento, los comentarios y publicaciones en plataformas digitales reflejaron el clima de crítica y comparación entre ambas referentes del pop urbano argentino. Entre los mensajes más repetidos se leían frases como: “No tiene personalidad propia”; “Che, ya no da”; “Una la quiere defender y no puede”; “Sin dudas le encanta que hablen mal de ella, sino no se explica”; “Me da vergüenza ajena”.

El look similar de Mernes al que lució Becerra en su show en diciembre pasado

El foco de la controversia también involucró a Sonza, la artista brasileña que invitó a Emilia al escenario y que, semanas antes, había sido señalada por supuestamente imitar un look de María. El episodio tuvo lugar en Lollapalooza Brasil 2026, donde Sonza se presentó como “Juno girl” en el concierto de Sabrina Carpenter. Para ese show, eligió un corset amarillo con una pequeña bandera de Brasil en el centro, que mostró al quitarse un tapado animal print. La prenda fue rápidamente asociada al vestuario que María Becerra lució durante Lollapalooza Argentina, cuando la cantante reveló un corset con la bandera argentina, gesto que acompañó con humor: “Bueno, ¿puedo ser de ahí yo también?”.

La coincidencia entre ambos outfits intensificó las comparaciones y la polémica. Pronto circularon capturas de ambos momentos y las opiniones de los usuarios se multiplicaron: “La tipa se re copió de María Becerra con ese corset reciclado”; “El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza”; “La copia nunca es mejor que la original”; “Ponele un poco de ganas, amiga”; “Es igual de copiona que Emilia”; “Con razón es amiga de Emilia”; “Es un corset completamente insípido”; “La tienen que arrestar por mal gusto”; “Podrá copiar como Emilia, pero no igualar a María”. Estos comentarios reflejaron que la discusión superó a las protagonistas argentinas y adquirió repercusión internacional.