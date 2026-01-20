Descubre el truco de WhatsApp para enviar mensajes que solo duren 24 horas, cuida tu privacidad

Mensajes temporales de WhatsApp y sus nuevas opciones. (Foto: Meta)

WhatsApp prepara una mejora clave en una de sus funciones más orientadas a la privacidad. La aplicación de mensajería está trabajando en nuevas opciones para los mensajes temporales, que permitirán a los usuarios definir plazos de borrado mucho más cortos, desde una hasta doce horas, ampliando así el control sobre cuánto tiempo permanece visible la información compartida en un chat.

La novedad fue detectada por el portal especializado WABetaInfo en una versión beta reciente de WhatsApp para Android. Según el informe, la función ya está siendo probada por algunos usuarios inscritos en el programa de pruebas y apunta a reforzar la seguridad de las conversaciones, especialmente en contextos donde se intercambia información sensible o de uso puntual.

Hasta ahora, los mensajes temporales permiten elegir entre tres duraciones: 24 horas, 7 días y 90 días. Con esta configuración, todos los mensajes enviados en una conversación individual o grupal se eliminan automáticamente una vez transcurrido el tiempo seleccionado.

Los mensajes temporales hacen que el contenido de las conversaciones se borren al cabo de cierto tiempo. (WhatsApp)

Más control y menos rastros digitales

El objetivo de los mensajes temporales siempre fue reducir la huella digital que dejan las conversaciones en la plataforma. Al limitar el tiempo de vida de los mensajes, WhatsApp busca minimizar el riesgo de que la información sea almacenada, reenviada o consultada fuera de contexto. Con la incorporación de opciones de una, dos, seis o doce horas, ese control se vuelve aún más preciso.

La opción de una hora, por ejemplo, está pensada para situaciones en las que se comparte información altamente confidencial, como datos personales, direcciones, contraseñas temporales o detalles logísticos que dejan de ser útiles en poco tiempo. En estos casos, el borrado rápido reduce las posibilidades de exposición accidental o accesos no deseados.

En el extremo opuesto, el plazo de doce horas ofrece un margen mayor sin llegar a extenderse durante días. Es una alternativa pensada para conversaciones que necesitan vigencia solo durante una jornada, como la organización de reuniones, eventos breves o coordinaciones laborales de corto plazo.

Nueva función para mensajes temporales. (foto: WABetaInfo)

Cómo funcionan los mensajes temporales en WhatsApp

La activación de los mensajes temporales sigue siendo sencilla. En los chats individuales, cualquier usuario puede habilitarlos ingresando a la conversación, tocando los tres puntos ubicados en la parte superior derecha y seleccionando la opción “Mensajes temporales”. En los grupos, esta función solo puede ser gestionada por los administradores.

Una vez activados, todos los mensajes nuevos que se envíen en ese chat se eliminarán automáticamente cuando se cumpla el plazo elegido. Los mensajes anteriores a la activación no se ven afectados. Con la futura actualización, este mismo menú incluiría las nuevas opciones de duración más corta, ampliando el abanico de posibilidades.

Es importante tener en cuenta que, aunque los mensajes se borren del chat, WhatsApp no puede evitar por completo acciones como capturas de pantalla o copias manuales del contenido antes de que desaparezca. Aun así, la compañía considera que estas herramientas elevan de forma significativa el nivel de privacidad para el usuario promedio.

La función de mensajes temporales ha sido mejorado por WhatsApp. (WhatsApp)

Una función aún en fase de prueba

Por el momento, las nuevas duraciones para los mensajes temporales están disponibles únicamente en la versión beta de WhatsApp para Android, específicamente en la 2.25.24.18. Solo los usuarios registrados en el programa de pruebas pueden acceder a esta función, que todavía se encuentra en evaluación.

No hay una fecha confirmada para su lanzamiento general. Como ocurre con otras funciones en desarrollo, WhatsApp analizará el feedback de los betatesters antes de decidir si la característica se implementa de forma estable y cuándo llegará al resto de usuarios, tanto en Android como en iOS.

Con esta actualización, WhatsApp refuerza su estrategia de poner la privacidad en el centro de la experiencia. Ahora, la mensajería instantánea forma parte de la vida diaria y el control sobre el tiempo de permanencia de los mensajes se consolida como una herramienta cada vez más relevante para los usuarios que buscan comunicarse con mayor seguridad y menor exposición.