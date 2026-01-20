Tecno

Descubre el truco de WhatsApp para enviar mensajes que solo duren 24 horas, cuida tu privacidad

Las opciones tienen hasta 7 y 90 días, ofreciendo mayor flexibilidad según el tipo de conversación

Guardar
Mensajes temporales de WhatsApp y
Mensajes temporales de WhatsApp y sus nuevas opciones. (Foto: Meta)

WhatsApp prepara una mejora clave en una de sus funciones más orientadas a la privacidad. La aplicación de mensajería está trabajando en nuevas opciones para los mensajes temporales, que permitirán a los usuarios definir plazos de borrado mucho más cortos, desde una hasta doce horas, ampliando así el control sobre cuánto tiempo permanece visible la información compartida en un chat.

La novedad fue detectada por el portal especializado WABetaInfo en una versión beta reciente de WhatsApp para Android. Según el informe, la función ya está siendo probada por algunos usuarios inscritos en el programa de pruebas y apunta a reforzar la seguridad de las conversaciones, especialmente en contextos donde se intercambia información sensible o de uso puntual.

Hasta ahora, los mensajes temporales permiten elegir entre tres duraciones: 24 horas, 7 días y 90 días. Con esta configuración, todos los mensajes enviados en una conversación individual o grupal se eliminan automáticamente una vez transcurrido el tiempo seleccionado.

Los mensajes temporales hacen que
Los mensajes temporales hacen que el contenido de las conversaciones se borren al cabo de cierto tiempo. (WhatsApp)

Más control y menos rastros digitales

El objetivo de los mensajes temporales siempre fue reducir la huella digital que dejan las conversaciones en la plataforma. Al limitar el tiempo de vida de los mensajes, WhatsApp busca minimizar el riesgo de que la información sea almacenada, reenviada o consultada fuera de contexto. Con la incorporación de opciones de una, dos, seis o doce horas, ese control se vuelve aún más preciso.

La opción de una hora, por ejemplo, está pensada para situaciones en las que se comparte información altamente confidencial, como datos personales, direcciones, contraseñas temporales o detalles logísticos que dejan de ser útiles en poco tiempo. En estos casos, el borrado rápido reduce las posibilidades de exposición accidental o accesos no deseados.

En el extremo opuesto, el plazo de doce horas ofrece un margen mayor sin llegar a extenderse durante días. Es una alternativa pensada para conversaciones que necesitan vigencia solo durante una jornada, como la organización de reuniones, eventos breves o coordinaciones laborales de corto plazo.

Nueva función para mensajes temporales.
Nueva función para mensajes temporales. (foto: WABetaInfo)

Cómo funcionan los mensajes temporales en WhatsApp

La activación de los mensajes temporales sigue siendo sencilla. En los chats individuales, cualquier usuario puede habilitarlos ingresando a la conversación, tocando los tres puntos ubicados en la parte superior derecha y seleccionando la opción “Mensajes temporales”. En los grupos, esta función solo puede ser gestionada por los administradores.

Una vez activados, todos los mensajes nuevos que se envíen en ese chat se eliminarán automáticamente cuando se cumpla el plazo elegido. Los mensajes anteriores a la activación no se ven afectados. Con la futura actualización, este mismo menú incluiría las nuevas opciones de duración más corta, ampliando el abanico de posibilidades.

Es importante tener en cuenta que, aunque los mensajes se borren del chat, WhatsApp no puede evitar por completo acciones como capturas de pantalla o copias manuales del contenido antes de que desaparezca. Aun así, la compañía considera que estas herramientas elevan de forma significativa el nivel de privacidad para el usuario promedio.

La función de mensajes temporales
La función de mensajes temporales ha sido mejorado por WhatsApp. (WhatsApp)

Una función aún en fase de prueba

Por el momento, las nuevas duraciones para los mensajes temporales están disponibles únicamente en la versión beta de WhatsApp para Android, específicamente en la 2.25.24.18. Solo los usuarios registrados en el programa de pruebas pueden acceder a esta función, que todavía se encuentra en evaluación.

No hay una fecha confirmada para su lanzamiento general. Como ocurre con otras funciones en desarrollo, WhatsApp analizará el feedback de los betatesters antes de decidir si la característica se implementa de forma estable y cuándo llegará al resto de usuarios, tanto en Android como en iOS.

Con esta actualización, WhatsApp refuerza su estrategia de poner la privacidad en el centro de la experiencia. Ahora, la mensajería instantánea forma parte de la vida diaria y el control sobre el tiempo de permanencia de los mensajes se consolida como una herramienta cada vez más relevante para los usuarios que buscan comunicarse con mayor seguridad y menor exposición.

Temas Relacionados

WhatsAppMensajesLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Meta AI en WhatsApp, cómo reducir su presencia si te preocupa la privacidad o el rendimiento de la app

Reducir la presencia de funciones automatizadas permite limitar el procesamiento de datos, mejorar el rendimiento del dispositivo y evitar distracciones visuales en la app

Meta AI en WhatsApp, cómo

Acusan a Nvidia de usar millones de libros sin permiso para entrenar su inteligencia artificial

La denuncia señala que la compañía habría accedido a bases de datos piratas como Anna’s Archive, pese a estar advertida de que los contenidos se habían obtenido de forma ilegal

Acusan a Nvidia de usar

Un truco de Windows 95 todavía funciona en Windows 11 y es ideal para reiniciar el computador

Una combinación de teclas activa un modo especial que reutilizaba memoria y controladores ya cargados

Un truco de Windows 95

Guía completa: qué hacer si el micrófono del teléfono deja de funcionar

Identificar si la causa es una configuración, suciedad o una app reciente permite resolver el problema y mantener tu dispositivo listo para cualquier tarea de voz o grabación

Guía completa: qué hacer si

Meta AI en WhatsApp: las razones por las que se debe desactivar del celular

Aunque Meta asegura que las conversaciones con su inteligencia artificial están cifradas y no se almacenan, persiste la desconfianza sobre el posible uso de datos

Meta AI en WhatsApp: las
DEPORTES
Manchester City pierde ante Bodo

Manchester City pierde ante Bodo Glimt en el inicio de la séptima fecha de la Champions League: la agenda completa

Dieron a conocer la delegación completa de Argentina para los Juegos Olímpicos de invierno

Histórico cambio en la Fórmula 1 luego de 33 años: Audi presentó el coche para su debut en 2026

Sean O’Malley confesó: “Este podría ser el último año de Suga” y desató especulaciones sobre su futuro en UFC

“Un llamado de Riquelme puede cambiar la historia”: la frase sobre el delantero que milita en España y está en la mira de Boca Juniors

TELESHOW
La reacción de Pedro Rosemblat

La reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su casamiento con Lali: “Cuídenme”

Benjamín Vicuña compartió su orgullo por la pasión de su hijo Beltrán: “Ya casi”

La felicidad de Aníbal Pachano por el nacimiento de su primer nieto: “No podemos creer lo lindo que es”

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

Wanda Nara se confesó con sus fans: el cambio en la relación con Mauro Icardi y la respuesta que después borró

INFOBAE AMÉRICA

Palmarola, la paradisíaca joya oculta

Palmarola, la paradisíaca joya oculta de Italia

Mercados convulsionados: sube el oro y cae el Bitcoin en un día negativo para las bolsas

Femicidios bajan en Panamá en 2025, pero crecen los intentos

Tribunal salvadoreño impone 12 años de prisión a cuatro acusados por trasladar migrantes a Estados Unidos

El Banco Central de Bolivia reveló ventas de oro a futuro que dejaron compromisos por 921 millones de dólares