Tecno

Usan el cargador de un Apple Watch para arreglarse las uñas, este es el truco viral en Instagram

El objetivo de esta tendencia es conseguir el estilo de ojo de gato con facilidad

Guardar
Esta es una opción que se ha hecho viral para usar con esmaltes de uñas magnéticos, conocidos popularmente como ojo de gato

La creatividad de los usuarios no conoce límites: el cargador del Apple Watch se ha convertido en un inesperado aliado para quienes buscan uñas con acabados de salón. El fenómeno, viral en redes sociales, tiene una base científica que justifica el uso de este dispositivo en un contexto totalmente inesperado.

Si bien ya se han visto iPhones utilizados como niveles y AirTags como localizadores de objetos extraños, el nuevo truco que transforma el cargador del Apple Watch en herramienta de manicura ideal para usar en casa.

Por qué usan el cargador de Apple Watch para pintar uñas

El truco se hizo viral tras unas publicaciones en Reddit, donde usuarios compartieron videos y fotos mostrando cómo el disco de carga del Apple Watch puede crear efectos visuales en los esmaltes conocidos como cat eye u ojo de gato, también llamados “velvet nails” en algunos tutoriales. El resultado se volvió viral: clips y tutoriales se multiplicaron en TikTok, Instagram y X, consolidando la tendencia.

Muchos de los que han adoptado la técnica destacan la facilidad del procedimiento y la calidad de los acabados. La clave está en el esmalte magnético, que contiene partículas ferromagnéticas microscópicas sensibles a los campos magnéticos.

La tendencia de usar el
La tendencia de usar el cargador del Apple Watch para manicura magnética se viraliza en redes sociales como TikTok, Instagram y X. (Reddit)

Cuando el esmalte aún no se ha secado, estas partículas pueden ser manipuladas mediante un imán, generando patrones, brillos y degradados únicos.

Pero, por qué recurrir a un cargador de Apple en lugar de un imán convencional La respuesta tiene que ver con la propia ingeniería del dispositivo. El cargador del Apple Watch fue diseñado para facilitar la carga por inducción, alineando el reloj con un sistema de imanes en forma de anillo.

A diferencia de los imanes planos y tradicionales, que tienden a crear líneas rectas y patrones simples, el anillo de imanes del cargador genera un campo magnético circular. Esta disposición empuja las partículas del esmalte hacia los bordes, logrando un efecto de halo o degradado que resulta mucho más sofisticado y profesional que el que se obtendría con un imán de nevera.

La explicación técnica reside en que los campos magnéticos circulares permiten controlar la orientación y concentración de las partículas del esmalte con mayor precisión. Así, se consigue ese brillo especial y los degradados característicos de las manicuras de alto nivel, sin necesidad de equipos profesionales.

La manicura casera con el
La manicura casera con el cargador del Apple Watch requiere aplicar esmalte especial y acercar la uña al dispositivo antes de que se seque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el cargador de Apple Watch para pintarse las uñas

La técnica, difundida en redes y foros, es sencilla pero requiere algunos cuidados. El proceso suele seguir estos pasos:

  1. Colocar el dedo —con la uña ya pintada con el esmalte magnético— sobre el disco de carga del Apple Watch.
  2. Acercar el cargador al esmalte recién aplicado, antes de que se seque.
  3. Esperar unos segundos, permitiendo que el campo magnético actúe y las partículas se reordenen formando el patrón deseado.
  4. Dejar secar o aplicar el sellador habitual para finalizar el diseño.

El tiempo de exposición y la distancia entre la uña y el cargador pueden influir en el resultado final. Algunos usuarios reportan que esperar alrededor de un minuto mejora la definición de los patrones; otros prefieren experimentar para encontrar la combinación ideal.

El principio siempre es el mismo: aprovechar la reacción de las partículas magnéticas ante el campo generado por el cargador.

Proteger el cargador del Apple
Proteger el cargador del Apple Watch con láminas especiales o extremar el cuidado permite disfrutar de la tendencia sin afectar su funcionamiento. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Aunque el truco ha cosechado elogios por su originalidad y resultados, también existen advertencias. El cargador del Apple Watch es un accesorio electrónico, diseñado para resistir el uso diario y ciertos accidentes, pero no para entrar en contacto con líquidos químicos como los esmaltes de uñas.

Un descuido puede dejar manchas permanentes en el cargador, afectar su funcionamiento o simplemente arruinar su aspecto. Por eso, incluso quienes popularizan la tendencia recomiendan precaución: si bien el cargador suele estar sellado, el esmalte seco es difícil de remover y podría inutilizar el accesorio.

Entre los consejos más repetidos en la comunidad se encuentra el de colocar una lámina protectora sobre el cargador o, en su defecto, extremar el cuidado al maniobrar la uña cerca del dispositivo. Así, se puede disfrutar del efecto especial sin comprometer la integridad del cargador.

Temas Relacionados

Apple WatchMujeresRedditRedes socialesTecnología-noticiaInstagramLo último en tecnologíaUñas

Últimas Noticias

No es el refrigerador ni el televisor: este es el electrodoméstico que más energía consume en casa

Un aparato eléctrico que poco se tiene en cuenta lidera el consumo de electricidad en el hogar, con un gasto mensual promedio que supera los 10 euros si se utiliza cuatro veces por semana

No es el refrigerador ni

Ver ‘El caballero de los siete reinos’, el spin-off de ‘Juego de tronos’ completo y de manera segura

Elegir el servicio oficial garantiza acceso a la mejor calidad, subtítulos y doblaje autorizados

Ver ‘El caballero de los

Gana miles de dólares: OpenAI, creador de ChatGPT, busca jefe para el “trabajo más estresante” de la IA

Sam Altman, CEO de la compañía, dice que el jefe de preparación tiene tareas de vigilancia y control sobre amenazas emergentes asociadas a los sistemas de inteligencia artificial

Gana miles de dólares: OpenAI,

Bad Bunny y Apple Music revelan el tráiler oficial del show de medio tiempo del Super Bowl LX

El adelanto, centrado en la energía colectiva y la riqueza de tradiciones, posiciona a la música latina en el centro del espectáculo

Bad Bunny y Apple Music

No es programación: las carreras que debes estudiar para ser millonario en el futuro, según el CEO de Nvidia

Jensen Huang advierte que con la expansión de los data centers, expertos en oficios manuales se posicionan como figuras muy solicitadas en la construcción de la infraestructura tecnológica que demanda la IA

No es programación: las carreras
DEPORTES
La fuerte sanción al técnico

La fuerte sanción al técnico de Senegal por el escándalo en la final de la Copa Africana: su filosa respuesta

Juan Cruz Komar será operado nuevamente del corazón: el parte médico de Rosario Central

El sustancial cambio que tendrá el Safety Car de la Fórmula 1 en la temporada 2026

Campeón con acento argentino: la historia de Franco Agamenone y la alianza inesperada que debutó con un título

Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández y pide una impactante cifra por su pase: los dos gigantes de Europa que lo buscan

TELESHOW
La reconciliación de Wanda Nara

La reconciliación de Wanda Nara y Martín Migueles luego de la polémica de la infidelidad fallida: las imágenes

Griselda Siciliani habló en medio de rumores de ruptura de Luciano Castro: “No es un tema que yo haya expuesto”

Sofía Pachano protagoniza un divertido video en la recta final de su embarazo

De la pesca al romance: Ángela Torres y Marcos Giles protagonizaron una salida inolvidable en la costa

Marcelo Tinelli se reinventa: el desembarco con un canal de streaming y el misterio de su próximo gran proyecto

INFOBAE AMÉRICA

El primer ministro francés Sébastien

El primer ministro francés Sébastien Lecornu enfrenta una prueba clave tras aprobar el presupuesto sin consenso

Panamá lleva a Fitur 2026 su café más exclusivo y una agenda de turismo sostenible

Influenza y neumonía marcan el cierre sanitario de 2025 en Panamá

La Corte Penal Internacional advirtió sobre los asesinatos en masa y las fosas comunes en Sudán

Más de 160 fieles fueron secuestrados en ataques coordinados a iglesias del norte de Nigeria