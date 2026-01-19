Usan el cargador de un Apple Watch para arreglarse las uñas, este es el truco viral en Instagram

Esta es una opción que se ha hecho viral para usar con esmaltes de uñas magnéticos, conocidos popularmente como ojo de gato

La creatividad de los usuarios no conoce límites: el cargador del Apple Watch se ha convertido en un inesperado aliado para quienes buscan uñas con acabados de salón. El fenómeno, viral en redes sociales, tiene una base científica que justifica el uso de este dispositivo en un contexto totalmente inesperado.

Si bien ya se han visto iPhones utilizados como niveles y AirTags como localizadores de objetos extraños, el nuevo truco que transforma el cargador del Apple Watch en herramienta de manicura ideal para usar en casa.

Por qué usan el cargador de Apple Watch para pintar uñas

El truco se hizo viral tras unas publicaciones en Reddit, donde usuarios compartieron videos y fotos mostrando cómo el disco de carga del Apple Watch puede crear efectos visuales en los esmaltes conocidos como cat eye u ojo de gato, también llamados “velvet nails” en algunos tutoriales. El resultado se volvió viral: clips y tutoriales se multiplicaron en TikTok, Instagram y X, consolidando la tendencia.

Muchos de los que han adoptado la técnica destacan la facilidad del procedimiento y la calidad de los acabados. La clave está en el esmalte magnético, que contiene partículas ferromagnéticas microscópicas sensibles a los campos magnéticos.

La tendencia de usar el cargador del Apple Watch para manicura magnética se viraliza en redes sociales como TikTok, Instagram y X. (Reddit)

Cuando el esmalte aún no se ha secado, estas partículas pueden ser manipuladas mediante un imán, generando patrones, brillos y degradados únicos.

Pero, por qué recurrir a un cargador de Apple en lugar de un imán convencional La respuesta tiene que ver con la propia ingeniería del dispositivo. El cargador del Apple Watch fue diseñado para facilitar la carga por inducción, alineando el reloj con un sistema de imanes en forma de anillo.

A diferencia de los imanes planos y tradicionales, que tienden a crear líneas rectas y patrones simples, el anillo de imanes del cargador genera un campo magnético circular. Esta disposición empuja las partículas del esmalte hacia los bordes, logrando un efecto de halo o degradado que resulta mucho más sofisticado y profesional que el que se obtendría con un imán de nevera.

La explicación técnica reside en que los campos magnéticos circulares permiten controlar la orientación y concentración de las partículas del esmalte con mayor precisión. Así, se consigue ese brillo especial y los degradados característicos de las manicuras de alto nivel, sin necesidad de equipos profesionales.

La manicura casera con el cargador del Apple Watch requiere aplicar esmalte especial y acercar la uña al dispositivo antes de que se seque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el cargador de Apple Watch para pintarse las uñas

La técnica, difundida en redes y foros, es sencilla pero requiere algunos cuidados. El proceso suele seguir estos pasos:

Colocar el dedo —con la uña ya pintada con el esmalte magnético— sobre el disco de carga del Apple Watch. Acercar el cargador al esmalte recién aplicado, antes de que se seque. Esperar unos segundos, permitiendo que el campo magnético actúe y las partículas se reordenen formando el patrón deseado. Dejar secar o aplicar el sellador habitual para finalizar el diseño.

El tiempo de exposición y la distancia entre la uña y el cargador pueden influir en el resultado final. Algunos usuarios reportan que esperar alrededor de un minuto mejora la definición de los patrones; otros prefieren experimentar para encontrar la combinación ideal.

El principio siempre es el mismo: aprovechar la reacción de las partículas magnéticas ante el campo generado por el cargador.

Proteger el cargador del Apple Watch con láminas especiales o extremar el cuidado permite disfrutar de la tendencia sin afectar su funcionamiento. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Aunque el truco ha cosechado elogios por su originalidad y resultados, también existen advertencias. El cargador del Apple Watch es un accesorio electrónico, diseñado para resistir el uso diario y ciertos accidentes, pero no para entrar en contacto con líquidos químicos como los esmaltes de uñas.

Un descuido puede dejar manchas permanentes en el cargador, afectar su funcionamiento o simplemente arruinar su aspecto. Por eso, incluso quienes popularizan la tendencia recomiendan precaución: si bien el cargador suele estar sellado, el esmalte seco es difícil de remover y podría inutilizar el accesorio.

Entre los consejos más repetidos en la comunidad se encuentra el de colocar una lámina protectora sobre el cargador o, en su defecto, extremar el cuidado al maniobrar la uña cerca del dispositivo. Así, se puede disfrutar del efecto especial sin comprometer la integridad del cargador.