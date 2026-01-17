Tecno

Aprende a configurar el aire acondicionado para reducir su consumo de electricidad

Un ajuste adecuado en el aire acondicionado y hábitos eficientes pueden reducir de forma notable el consumo eléctrico en el hogar

Guardar
La temperatura recomendada por la
La temperatura recomendada por la OCU para el aire acondicionado en verano oscila entre 24℃ y 26℃. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos responsables de mayor consumo de energía en los hogares, pero una configuración adecuada puede disminuir de manera significativa el gasto energético, según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) y la compañía Repsol. Ambas entidades coinciden en que ajustar correctamente el equipo y adoptar hábitos eficientes contribuye tanto al ahorro como al confort en temporadas de calor o frío extremos.

Temperatura ideal para cada estación

La temperatura elegida en el termostato incide directamente en el consumo. Para el verano, la OCU recomienda mantener el aire acondicionado entre 24℃ y 26℃ (75℉ y 78℉), lo que ayuda a crear un ambiente cómodo y evita contrastes bruscos con la temperatura exterior. La diferencia entre la temperatura interna y la externa no debe superar los 12℃ (22℉), ya que esto previene molestias físicas.

En los meses fríos, la configuración ideal oscila entre 20℃ y 22℃ (68℉ y 71℉), suficiente para contrarrestar el frío sin sobrecalentar el ambiente. Durante la noche, el rango sugerido desciende a 15℃-17℃ (59℉-63℉), lo que favorece el descanso y reduce el consumo.

Ajustar el termostato solo un
Ajustar el termostato solo un grado puede aumentar el gasto energético hasta en un 10%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para optimizar el uso y el consumo

Un solo grado de diferencia puede elevar el gasto energético hasta en un 10%, tanto al disminuir el termostato en verano como al aumentarlo en invierno. Mantener una temperatura estable, en lugar de apagar y encender el aparato repetidamente, favorece un funcionamiento eficiente y prolonga la vida útil del equipo.

Los modelos con tecnología inverter —presentes en la mayoría de los equipos modernos— optimizan el rendimiento, mientras que los sistemas inteligentes o smart permiten controlar el aparato desde el móvil y evitar usos innecesarios.

Mantenimiento y hábitos inteligentes

El mantenimiento adecuado y los hábitos cotidianos influyen de manera decisiva en el consumo. Limpiar los filtros con frecuencia y comprobar que la unidad exterior no esté bloqueada evitan que el sistema trabaje en exceso y disminuyen el riesgo de averías.

El modo ECO y la
El modo ECO y la función deshumidificador ayudan a optimizar el consumo y mejorar la sensación térmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar el modo ECO puede reducir el consumo hasta en un 30%. La función deshumidificador mejora la sensación térmica sin necesidad de bajar la temperatura, lo que aporta mayor eficiencia.

Anticiparse a las jornadas calurosas y encender el aire acondicionado antes de que la temperatura interna suba en exceso permite una climatización más eficiente, sin exigir esfuerzos adicionales al equipo.

La correcta orientación del flujo de aire también resulta fundamental: en verano, se sugiere dirigir el aire hacia arriba para que el frío descienda, mientras que en invierno conviene orientar el flujo hacia abajo para aprovechar el ascenso natural del calor.

Limpiar los filtros y mantener
Limpiar los filtros y mantener libre la unidad exterior previenen averías y mejoran el rendimiento del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante no tapar las entradas o salidas de aire ni bloquear la unidad exterior, ya que esto obliga al sistema a trabajar más y aumenta el consumo eléctrico.

Dejar el aparato en modo stand by durante largos periodos incrementa el gasto. Lo más recomendable es apagar y desconectar completamente el aire acondicionado cuando no se va a utilizar. Si se detecta una disminución en el rendimiento, conviene contactar a un profesional para evitar problemas mayores.

La combinación de una temperatura adecuada, un uso racional y el mantenimiento constante permite optimizar el funcionamiento del aire acondicionado y reducir el impacto en la factura de electricidad. En ese sentido, anticipar el encendido y aprovechar las funciones inteligentes contribuyen a un uso más eficiente del equipo.

Temas Relacionados

Aire acondicionadoElectrodomésticosHogarConsumo de energíaLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Por qué Intel espera que su nuevo chip sea el futuro de la inteligencia artificial

Intel lanzó el chip Core Ultra Series 3 y presentó una estrategia renovada para competir en el sector de la IA

Por qué Intel espera que

Así ayuda la IA a ayudar a encontrar personas desaparecidas mediante fotos

La inteligencia artificial y el uso de drones están revolucionando las búsquedas de personas desaparecidas en zonas de montaña

Así ayuda la IA a

OpenAI lanza suscripción de bajo precio para ChatGPT en todo el mundo

OpenAI lanzó ChatGPT Go, una suscripción global de bajo costo que incluye anuncios en el chat, una medida que divide opiniones

OpenAI lanza suscripción de bajo

Pidió un Nokia en el 2010 y luego de 16 años se lo entregaron: hoy el celular vale una fortuna

El colapso de los servicios logísticos y la inestabilidad política del país del comprador impidieron que pudiera recibir el teléfono durante una década

Pidió un Nokia en el

Pagar con los ojos ya es una realidad: así funciona el primer sistema de pagos con iris

La propuesta busca eliminar fricciones en el pago digital y anticipa un escenario en el que autorizar una compra sea tan simple como mirar el importe

Pagar con los ojos ya
DEPORTES
Franco Agamenone se consagró campeón

Franco Agamenone se consagró campeón del AAT Challenger y Victoria Bosio dio el golpe en el W50

16 pases en 41 segundos y una definición “de selección”: el golazo de Lautaro Martínez para el triunfo del Inter en la Serie A

Dolor en el mundo del tenis por la muerte del periodista Guillermo Salatino: los mensajes de jugadores y personalidades

Atajó un penal, pero festejó antes de tiempo, la pelota terminó adentro del arco y su equipo fue eliminado

Lisandro Martínez reveló su fórmula para anular a Haaland en la victoria del Manchester United ante el City

TELESHOW
Wanda Nara celebró el reencuentro

Wanda Nara celebró el reencuentro con sus hijos tras su regreso de Punta del Este

Christian Petersen regresó a la cocina luego de ganar la batalla más difícil de su vida: “Volviendo al trabajo”

La foto romántica que eligió Martín Pepa para saludar a Pampita por su cumpleaños: “Reina”

Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Palermo: los detalles

Milett Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli en medio de rumores de separación

INFOBAE AMÉRICA

Un tratamiento para dejar de

Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema

Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, según estadísticas oficiales

La escasez no solo afecta el bolsillo: qué le pasa al cerebro cuando sentimos que no alcanza

Desapareció en los Alpes italianos y fue hallado casi un año después gracias a un operativo con inteligencia artificial