La auténtica ventaja competitiva en la era de IA reside en el factor humano

Empatía, aprendizaje continuo y resiliencia definen a quienes impulsan la transformación en ambientes de cambio acelerado

La ventaja competitiva en la era digital reside en el liderazgo humano y su capacidad para guiar la transformación organizacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial ha transformado el mundo empresarial y permite que tareas antes reservadas a profesionales sean ahora resueltas en segundos por algoritmos avanzados. Sin embargo, a pesar de este salto tecnológico, el liderazgo humano continúa siendo indispensable para definir objetivos estratégicos, resolver dilemas complejos y estimular la creatividad organizacional, según un informe de McKinsey publicado en enero de 2026.

La inteligencia artificial ha automatizado funciones como la redacción, el diseño y la programación. También asiste a la alta dirección en la preparación de reuniones cruciales y en la gestión de comunicaciones corporativas.

McKinsey advierte que ni los modelos de inteligencia artificial más sofisticados pueden marcar aspiraciones colectivas, asumir la responsabilidad última de las decisiones ni generar ideas disruptivas. “La IA generativa no puede establecer aspiraciones, tomar decisiones difíciles, generar confianza entre las partes interesadas, responsabilizar a los miembros del equipo ni generar ideas verdaderamente nuevas”, destacó la consultora, subrayando que esas tareas siguen ancladas en capacidades exclusivamente humanas.

El análisis identifica competencias esenciales que la inteligencia artificial no puede replicar y que, por lo tanto, resultan críticas en el liderazgo contemporáneo. En primer lugar, la capacidad de fijar objetivos y movilizar equipos exige una comprensión empática de las dinámicas humanas.

Un robot puede ayudar a redactar mensajes, pero solo un líder humano interpreta las emociones y consigue que los colaboradores asuman los objetivos del negocio como propios.

Empatía, resiliencia y aprendizaje continuo
Empatía, resiliencia y aprendizaje continuo destacan como habilidades que la inteligencia artificial no puede reemplazar en los líderes empresariales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio y la toma de decisiones complejas representan otro pilar del liderazgo humano. Aunque la inteligencia artificial puede sugerir escenarios y advertir sobre riesgos, carece de autoridad y no rinde cuentas ante empleados, socios o accionistas.

Los equipos directivos deben decidir en situaciones de tensión y asegurarse de que las soluciones estén alineadas con los valores empresariales. Según McKinsey, demostrar buen juicio y asumir la responsabilidad mejora la confianza interna y la creación de valor a largo plazo.

Otra cualidad irremplazable es la creatividad, indispensable para la innovación disruptiva. Si bien la inteligencia artificial puede predecir patrones, solo los líderes humanos identifican cuándo una propuesta tecnológica implica un avance real para una empresa.

La tarea de definir el marco de referencia, fomentar el disenso y mantener la visión estratégica, incluso en fases de incertidumbre, recae exclusivamente en la alta dirección.

De acuerdo con McKinsey, las empresas que buscan reforzar su ventaja competitiva deben priorizar la identificación y desarrollo de líderes con experiencia real y resiliencia, más allá de títulos académicos. La contratación por competencias supone valorar logros demostrados, capacidad de aprendizaje continuo y habilidad para interactuar en equipos mixtos de personas y agentes digitales.

Las prácticas de selección están evolucionando. Las compañías pioneras optan por mecanismos como la evaluación por escenarios y el análisis de juicio basado en valores, dejando en segundo plano las entrevistas tradicionales.

Así, detectan rápidamente el potencial de liderazgo ante situaciones ambiguas y diseñan trayectorias de desarrollo alineadas con las demandas de la era digital.

El análisis identifica competencias esenciales que la inteligencia artificial no puede replicar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cultura organizacional es ahora central. McKinsey recomienda invertir en una cultura de aprendizaje permanente, con líderes que actúen como mentores accesibles y promuevan la reflexión crítica.

Crear espacios seguros para el intercambio abierto y la revisión constructiva de errores fortalece la confianza y fomenta el liderazgo de servicio, caracterizado por la empatía y la sabiduría.

Para un liderazgo eficaz, las empresas también deben implantar estrategias de optimización del tiempo directivo. Preservar los momentos dedicados a tareas decisivas y a la recuperación personal es esencial, en especial durante los momentos críticos de liderazgo que definen la sostenibilidad del negocio.

Un ejemplo mencionado por McKinsey es el de un director general de una empresa tecnológica global que mantiene el 20% de su agenda disponible para responder con flexibilidad ante eventualidades importantes.

El informe de McKinsey concluye que la auténtica ventaja competitiva en la era digital dependerá menos de la tecnología y más de la capacidad de las organizaciones para cultivar un liderazgo auténtico, adaptable y sustentado en valores. Las máquinas pueden redefinir el trabajo, pero solo los líderes humanos pueden dotar de sentido y dirección esos esfuerzos.

Webtoons: estas son las historietas

Google Meet está utilizando ultrasonidos

Así es la app oficial

Cómo eliminar archivos ocultos para

Aplicaciones de préstamos: cómo descubrir
Harrods Gath & Chaves, un

Sebastián Ortega celebró el cumpleaños

Estados Unidos y Taiwán sellaron

