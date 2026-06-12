Panamá rastrea 500 contactos de conductor guatemalteco que ingresó al país con sarampión

El paciente confirmado ingresó a Panamá por Paso Canoas y recorrió varias provincias antes de ser diagnosticado con sarampión. EFE

La confirmación de un tercer caso importado de sarampión en Panamá ha obligado al Ministerio de Salud (Minsa) a desplegar una amplia operación de vigilancia epidemiológica que incluye el seguimiento de cientos de posibles contactos dentro y fuera del país.

El paciente, un ciudadano guatemalteco de 24 años dedicado al transporte de carga en Centroamérica, habría tenido contacto con más de 500 personas durante sus desplazamientos por la región, lo que convierte este caso en uno de los ejercicios de trazabilidad más complejos realizados recientemente por las autoridades sanitarias.

La directora general de Salud, Yelkys Gill, informó que el Minsa mantiene activas las acciones de búsqueda de contactos, monitoreo epidemiológico y coordinación internacional para evitar la propagación del virus.

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Además, confirmó que se reforzó la distribución de vacunas contra el sarampión en todas las instalaciones de salud del país.

El paciente ingresó por el puesto de Paso Canoas y posteriormente recorrió varias regiones del país, incluyendo Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Metro, Panamá Norte y San Miguelito. Debido a la naturaleza de su trabajo, las autoridades sanitarias han debido reconstruir sus movimientos y determinar cada una de las personas con las que pudo haber tenido contacto durante el período de contagio.

La trazabilidad incluye la identificación de personas que pudieron coincidir con el paciente en instalaciones de salud y otros espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Katherine Castillo, del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, explicó que la trazabilidad de un caso de sarampión va mucho más allá de identificar a familiares o personas cercanas.

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“Se ubican a los contactos, se les pregunta en qué contexto estuvieron en contacto y cuánto tiempo estuvieron expuestos. También se verifica su esquema de vacunación y, de no ser así, se procede a vacunarlos”, detalló.

La investigación también toma en cuenta los lugares visitados por el paciente. En el caso de centros de salud, oficinas o establecimientos cerrados, las autoridades identifican a todas las personas que pudieron haber estado presentes incluso hasta dos horas después de la salida del paciente, debido a que el virus puede permanecer suspendido en el aire durante ese tiempo.

“Generalmente la trazabilidad incluye a quienes estuvieron en contacto directo con el paciente e incluso con los espacios donde pudo haber estado, porque el virus puede quedar en el ambiente”, explicó Castillo.

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Las autoridades indicaron que ya se han identificado decenas de contactos directos dentro del país, mientras continúa la coordinación con otros países centroamericanos debido a la movilidad internacional del paciente.

Panamá reforzó el abastecimiento de vacunas contra el sarampión en medio del aumento de la demanda registrado en las últimas semanas. EFE/ Javier Aparicio

El caso ocurre en momentos en que Panamá mantiene una intensa campaña de vacunación contra el sarampión. Apenas esta semana, el Ministerio de Salud anunció la llegada de 100 mil dosis adicionales para reforzar el abastecimiento nacional ante el incremento de la demanda registrado durante las últimas semanas.

Según datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), más de 100 mil personas acudieron a vacunarse en menos de un mes, impulsadas principalmente por los viajes previstos hacia Estados Unidos, México y Canadá, países que serán sede del Mundial de Fútbol de 2026 y que actualmente enfrentan brotes de la enfermedad en algunas regiones.

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Las autoridades sanitarias han insistido en que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión, una enfermedad considerada entre las más contagiosas del mundo.

El virus se transmite por el aire a través de gotas respiratorias que se dispersan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Los síntomas suelen incluir fiebre alta, tos, secreción nasal y una erupción cutánea característica que se extiende progresivamente por el cuerpo.

Aunque Panamá no registra transmisión autóctona desde 1995, la movilidad internacional mantiene vigente el riesgo de importación de casos.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y puede provocar complicaciones graves en personas no vacunadas. (FOTO: La Prensa)

Actualmente, el país acumula tres casos importados confirmados y un caso adicional asociado a un contacto directo de uno de los pacientes previamente diagnosticados. Sin embargo, las autoridades subrayan que no existe evidencia de transmisión comunitaria sostenida.

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El Minsa reiteró el llamado a la población para revisar sus tarjetas de vacunación y completar los esquemas pendientes, especialmente antes de realizar viajes internacionales. También recomendó acudir a las instalaciones de salud ante síntomas compatibles con la enfermedad o si se ha tenido contacto con personas procedentes de zonas donde circula activamente el virus.

Para las autoridades, la combinación de vacunación masiva, vigilancia epidemiológica y trazabilidad exhaustiva seguirá siendo la principal estrategia para impedir que el sarampión vuelva a establecer cadenas de transmisión dentro del territorio nacional.