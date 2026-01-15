Cómo liberar almacenamiento de tu cuenta de Google de manera fácil y segura: paso a paso

Liberar espacio en tu cuenta de Google no solo mejora el rendimiento de tus servicios, también protege tu información y evita bloqueos inesperados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento en la nube es hoy un recurso fundamental para el trabajo, el estudio y la vida personal. Sin embargo, la acumulación de archivos, fotos y correos puede saturar rápidamente el espacio gratuito disponible en una cuenta de Google.

Cuando alcanzas el límite, no solo pierdes la posibilidad de recibir correos o guardar archivos en la nube, sino que incluso las copias de seguridad de aplicaciones como WhatsApp pueden dejar de funcionar. Por eso, saber cómo liberar espacio de forma sencilla y segura es clave para mantener tu cuenta operativa y protegida.

Cómo saber qué archivos borrar de mi cuenta

Google ofrece una herramienta centralizada que analiza automáticamente qué archivos puedes borrar, como correos en spam, archivos grandes o fotos borrosas. Es el método más rápido y seguro.



Paso a paso:

Accede a https://one.google.com/storage/management. Inicia sesión con tu cuenta de Google. Revisa las sugerencias automáticas de limpieza (archivos grandes, papeleras, spam, etc.). Selecciona los elementos que deseas eliminar y confirma la acción.

Esta herramienta te permite liberar espacio de manera segura, ya que identifica archivos que suelen ser prescindibles o duplicados.

Limpieza profunda en Google Drive

Google Drive suele acumular documentos, imágenes y vídeos que ocupan mucho espacio sin que lo notes. Para una limpieza eficiente:

Paso a paso:

Ve a https://drive.google.com/drive/quota para ver tus archivos ordenados de mayor a menor tamaño. Identifica los archivos más pesados y selecciona aquellos que ya no necesitas. Haz clic derecho y selecciona “Eliminar”. Vacía la papelera de Drive haciendo clic en “Papelera” > “Vaciar papelera”. Revisa tus copias de seguridad, especialmente las de WhatsApp, en https://drive.google.com/drive/backups y elimina las que sean antiguas o innecesarias.

Eliminar archivos grandes y copias de seguridad obsoletas puede liberar una cantidad significativa de espacio en minutos.

Gestión de Google Fotos

Usar el Administrador de Almacenamiento, borrar archivos duplicados y comprimir imágenes ayuda a prevenir la saturación y a mantener todos los servicios funcionando de manera fluida y segura

Las fotos y videos suelen consumir la mayor parte del espacio en Google. Para optimizar este apartado:

Paso a paso:

Accede a https://photos.google.com/quotamanagement para gestionar el almacenamiento de fotos y videos. Identifica y elimina elementos duplicados, capturas de pantalla o videos muy largos. Si prefieres comprimir las fotos para ahorrar espacio, ve a https://photos.google.com/settings y selecciona la opción de “Ahorro de almacenamiento” para convertir tus fotos de “Calidad Original” a una compresión óptima.

Esta acción reduce el peso de las imágenes sin perder demasiada calidad, permitiendo almacenar más recuerdos sin ocupar espacio extra.

Limpieza de Gmail

El correo electrónico puede ocupar mucho espacio, especialmente por los mensajes con archivos adjuntos grandes.

Paso a paso:

Ingresa a Gmail y en el buscador escribe: larger:10M (esto mostrará correos de más de 10 MB). Selecciona los correos que ya no necesitas y bórralos. Vacía la papelera de Gmail en https://mail.google.com/mail/#trash para liberar finalmente ese espacio.

Limpiar el correo electrónico es clave si recibes muchos documentos o archivos pesados frecuentemente.

La herramienta de gestión de almacenamiento y la eliminación de archivos innecesarios, adjuntos pesados y respaldos antiguos son claves para aprovechar al máximo la nube y proteger tus datos

Descarga de seguridad (opcional)

Antes de eliminar archivos importantes, puedes guardar una copia de seguridad de tus datos en tu computadora o disco externo.

Paso a paso:

Ve a https://takeout.google.com/. Selecciona los servicios de Google que deseas respaldar (Drive, Fotos, Gmail, etc.). Haz clic en “Siguiente paso” y sigue las instrucciones para descargar tus datos.

Esta opción te asegura conservar tu información antes de eliminarla de la nube.

Consejos adicionales

Programa limpiezas periódicas para evitar saturación.

Desinstala aplicaciones que no utilices y revisa las copias de seguridad automáticas.

Ordena tus archivos en carpetas temáticas para facilitar futuras limpiezas.

Liberar el almacenamiento de tu cuenta de Google es sencillo y seguro si sigues estos pasos y utilizas las herramientas oficiales. Mantener tu cuenta optimizada previene bloqueos, protege tu información y garantiza que todos tus servicios funcionen correctamente. Repite el proceso regularmente para evitar sorpresas y mantener tu información bajo control.