Cómo limpiar el microondas de manera correcta, de acuerdo con los fabricantes

El mantenimiento adecuado del microondas prolonga su vida útil y mejora la seguridad en la cocina

El microondas ha consolidado su lugar como uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina moderna. Un mantenimiento adecuado es esencial para prolongar la vida útil y garantizar el funcionamiento óptimo de este aparato.

La limpieza regular no solo previene la acumulación de suciedad y bacterias, sino evita daños en componentes clave, como las juntas y el plato giratorio.

De acuerdo con información de soporte de Whirlpool, la falta de limpieza puede afectar el rendimiento del microondas y derivar en malos olores, manchas persistentes o incluso deterioro prematuro de sus piezas internas. Por este motivo, fabricantes líderes recomiendan rutinas de higiene específicas, adaptadas a cada elemento del aparato.

El secreto para un microondas eficiente está en la limpieza regular de cada parte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar los bordes del horno microondas

Las juntas laterales del microondas tienden a acumular residuos y manchas con facilidad. Los fabricantes sugieren utilizar una esponja humedecida con agua jabonosa para frotar suavemente estos bordes, enjuagando luego con agua limpia y secando con un paño suave. Evitar el uso del lado abrasivo de la esponja es fundamental para no dañar el material y mantener la estanqueidad de la puerta.

El informe de Whirlpool, destaca que las juntas en mal estado pueden reducir la eficiencia del microondas y afectar la seguridad durante su funcionamiento. Por ello, el mantenimiento regular de estas piezas resulta clave para conservar la integridad del aparato.

Cómo hacer el aseo del plato giratorio

El plato giratorio, considerado uno de los componentes más expuestos a salpicaduras y restos de comida, debe retirarse tras cada uso para su limpieza. Fabricantes recomiendan lavarlo con agua caliente y detergente lavaplatos, o colocarlo en el lavavajillas para una desinfección más profunda.

En casos de suciedad adherida, dejar el plato en remojo unos minutos facilita la remoción de residuos. Este procedimiento ayuda a prevenir la proliferación de bacterias y asegura un calentamiento uniforme de los alimentos.

Un tazón de vinagre blanco y una limpieza cuidadosa permiten recuperar el brillo original del electrodoméstico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las superficies de vidrio dentro del microondas también requieren atención. Rociar un limpiador específico para hornos o estufas sobre el vidrio y frotar con una esponja húmeda. Para quienes prefieren alternativas naturales, mezclar vinagre blanco con agua ofrece una opción eficaz.

Un paño limpio y seco permite retirar cualquier resto de limpiador, devolviendo el brillo original a las superficies. Expertos y fabricantes han resaltado que la limpieza frecuente del vidrio no solo mejora la apariencia del aparato, sino que reduce la presencia de bacterias y restos de grasa.

Entre las recomendaciones clave, la empresa advierte: nunca se debe encender el microondas vacío, ya que esto puede provocar daños en los componentes internos y disminuir la vida útil del electrodoméstico.

Cómo restaurar el color original del microondas

El paso del tiempo puede provocar que los microondas de color blanco adquieran un tono amarillento. Whirlpool propone colocar un tazón con vinagre blanco en el interior del aparato y calentarlo durante cuatro minutos.

Desde el plato giratorio hasta las juntas y la función grill, el mantenimiento periódico garantiza una mayor durabilidad y seguridad, evitando problemas frecuentes como la oxidación o la acumulación de residuos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras dejar reposar el vapor con la puerta cerrada durante diez minutos, un paño seco ayuda a eliminar los residuos y a recuperar el color inicial del equipo.

Parrilla y función grill: pasos para una limpieza segura

Los modelos que incorporan función grill cuentan con una parrilla desmontable. Los fabricantes recomienda retirarla y sumergirla en agua caliente durante diez minutos antes de cepillarla suavemente. Este proceso elimina residuos y previene la acumulación de grasa, contribuyendo a un calentamiento más eficiente y seguro.

La empresa señala que secar bien la parrilla antes de volver a colocarla es esencial para evitar la oxidación y mantener el nivel de higiene dentro del microondas.

Entre las sugerencias más destacadas figura la realización de un mantenimiento regular de todos los componentes, el uso exclusivo de utensilios aptos para microondas y la revisión periódica de las instrucciones del fabricante.