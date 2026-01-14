Cuatro trucos de Siri para sacar mayor provecho a tu iPhone

Siri puede mejorar la pronunciación de los nombres de tus contactos. (Europa Press)

Ajustar la configuración de Siri puede transformar la experiencia de uso de tu iPhone, permitiendo que el asistente virtual responda de manera más precisa y eficiente. Existen varias opciones para personalizar la interacción, mejorar el reconocimiento de voz y adaptar las respuestas a tus preferencias.

A continuación, te presentamos cuatro trucos para potenciar las capacidades de Siri y aprovechar al máximo todas sus funcionalidades en tu dispositivo.

Personaliza la interacción con Siri: reconocimiento de voz y nombres de contacto

Uno de los pasos esenciales para optimizar el funcionamiento de Siri es entrenarlo para que reconozca tu voz con mayor precisión. Esto se logra a través de la opción de configuración que permite activar y volver a entrenar la función “Oye Siri”.

Al completar este proceso hablando de forma natural, el asistente aprende a identificar los matices de tu pronunciación, lo que reduce errores en el reconocimiento de comandos.

Siri también puede mejorar la pronunciación de los nombres de tus contactos, un detalle importante si utilizas nombres poco comunes o con fonética particular. Desde la aplicación de Contactos, al editar un registro y agregar el campo de pronunciación, es posible indicar cómo deseas que Siri diga cada nombre.

Así, el asistente virtual logra mayor exactitud tanto al buscar como al anunciar a las personas de tu lista.

Configura las respuestas de voz y la modalidad de chat

El comportamiento de Siri al responder puede ajustarse según tus preferencias. A través del menú de configuración, se puede definir si el asistente debe contestar siempre en voz alta, solo cuando el dispositivo no está en modo silencioso, o únicamente tras activarlo mediante el comando “Oye Siri”. Estas opciones permiten adaptar el uso diario de Siri a distintos contextos, ya sea en ambientes privados, públicos o silenciosos.

Además, en modelos recientes de iPhone con Apple Intelligence, existe la posibilidad de utilizar Siri en un formato de chat escrito. Esta modalidad, accesible desde la configuración avanzada, habilita la función “Escribir a Siri”.

Una vez activada, puedes interactuar escribiendo consultas en lugar de dictarlas, lo que resulta especialmente útil en situaciones donde hablar no es posible o cómodo. Siri mantiene el contexto de la conversación y responde con la misma lógica que en las interacciones de voz.

Ahora bien, una de las mejoras clave en las versiones más recientes de Siri es la capacidad para entender el contexto de las preguntas, tanto en voz como por escrito. Si realizas una consulta sobre el clima en una ciudad y después preguntas por otra localidad, Siri interpreta que el tema sigue siendo el clima, sin necesidad de repetir la información inicial.

Esta continuidad favorece una experiencia de usuario más fluida y natural, acercando a Siri a la funcionalidad de un asistente personal inteligente.

Apple se alía con Google para impulsar sus funciones de inteligencia artificial en Siri

Apple ha optado por integrar la inteligencia artificial Gemini, desarrollada por Google, como el motor principal de la próxima actualización de Siri. Esta decisión busca impulsar el asistente de voz de Apple hacia un nivel superior de personalización y capacidades para los usuarios de la marca.

Alphabet confirmó este lunes que ambas compañías firmaron un acuerdo plurianual, el cual permitirá a Apple aprovechar tanto los modelos Gemini como la infraestructura en la nube de Google en el desarrollo de futuras soluciones de IA.

El pacto entre Apple y Google llega tras el anuncio de la propia Apple en 2025 sobre la necesidad de aplazar la versión de Siri basada en inteligencia artificial, cuyo lanzamiento se reprogramó para 2026 pese a la intensa campaña de promoción inicial.

El objetivo de esta colaboración es actualizar el ecosistema digital de Apple mediante la adopción de tecnología avanzada externa, en un contexto donde los retrasos y la competencia en el sector tecnológico han presionado a la compañía de Cupertino.

De acuerdo con lo publicado por CNBC, Apple explicó: “Tras una evaluación cuidadosa, determinamos que la tecnología de Google proporciona la base más capaz para los modelos fundamentales de Apple y estamos entusiasmados con las nuevas experiencias innovadoras que permitirá a nuestros usuarios”. Los detalles económicos del acuerdo no fueron revelados por ninguna de las partes.

Esta alianza se vuelve aún más relevante a la luz de los reportes de Bloomberg, que indicaban que Apple y Google llevaban meses negociando la incorporación de una versión personalizada de Gemini para potenciar las funciones de Siri.