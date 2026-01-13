Esta es la aplicación de Microsoft que está a punto de ser retirada de Android y iOS

Microsoft Lens dejará de estar disponible en las tiendas de aplicaciones desde el 9 de febrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo de una de las herramientas más utilizadas para digitalizar documentos en dispositivos móviles llega a su fin. Microsoft confirmó el retiro definitivo de la aplicación Microsoft Lens en teléfonos y tabletas con sistemas Android y iOS, lo que afectará a más de 50 millones de usuarios que han descargado la aplicación en todo el mundo.

La compañía informó que el 9 de febrero será el último día en que la aplicación estará disponible en la App Store y Google Play Store, fecha a partir de la cual quedará inhabilitada la posibilidad de nuevas descargas.

Desde el anuncio oficial, Microsoft comunicó que quienes ya cuenten con la aplicación instalada podrán seguir utilizándola para digitalizar documentos hasta el 9 de marzo. Tras esa fecha, la opción para crear nuevos escaneos dejará de estar disponible, aunque los archivos generados previamente seguirán siendo accesibles siempre que la aplicación continúe instalada en el dispositivo.

Más de 50 millones de usuarios descargaron Microsoft Lens en todo el mundo. (Microsoft)

El proceso de retirada comenzó el 9 de enero, cuando Microsoft inició las primeras acciones para discontinuar el soporte de la aplicación en ambos sistemas operativos móviles. Aunque en un principio se había comunicado que el cierre sería en noviembre del año pasado, la compañía determinó nuevas fechas para garantizar una transición ordenada y permitir que los usuarios resguarden sus documentos.

Durante años, Microsoft Lens se consolidó como una de las principales alternativas para digitalizar documentos físicos y convertirlos en archivos PDF, Word, PowerPoint y Excel desde teléfonos inteligentes.

La aplicación ofreció integración directa con otras plataformas del ecosistema de la compañía, como OneNote y OneDrive, y dio la opción de almacenar los documentos tanto en la nube como en la memoria local del dispositivo.

Los usuarios podrán acceder a sus archivos anteriores, pero no crear nuevos escaneos después del 9 de marzo. (Microsoft Lens)

Esta flexibilidad facilitó el escaneo y la gestión de archivos en distintos formatos, además de incluir funciones avanzadas como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

La alternativa de Microsoft para el escaneo de documentos

La decisión de retirar Microsoft Lens responde a una reorganización en la oferta de servicios digitales de la empresa, que optó por concentrar las funciones de escaneo en la aplicación móvil de OneDrive. Desde su sección de soporte, la compañía recomendó a quienes necesiten continuar digitalizando documentos migrar a esta alternativa, que permite almacenar los archivos de manera automática en la nube y mantiene la compatibilidad con distintos formatos.

Microsoft Lens superó los 50 millones de descargas y se convirtió en una referencia en la digitalización móvil, sobre todo por su integración con la suite de productividad de Office y los servicios de almacenamiento en la nube.

La retirada de Lens responde a una reorganización de servicios digitales en Microsoft. (Europa Press)

Los usuarios que conserven la aplicación instalada podrán acceder a los archivos digitalizados previamente, pero no tendrán posibilidad de generar nuevos documentos después del 9 de marzo. La continuidad de estas funciones dependerá exclusivamente de que la aplicación siga activa en el dispositivo y no sea eliminada.

El retiro de esta herramienta forma parte de una tendencia habitual en grandes compañías tecnológicas, que buscan consolidar servicios en plataformas más generales y con actualizaciones constantes. Microsoft redirige así la atención hacia OneDrive para mantener opciones de escaneo y almacenamiento directo en la nube en el entorno móvil.