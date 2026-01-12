Así responde Apple a dudas sobre privacidad tras sumar IA de Google

La alianza entre Apple y Google para integrar Gemini en Siri desafía los históricos estándares de privacidad en dispositivos Apple.

La reciente alianza entre Apple y Google para incorporar el modelo Gemini en el asistente Siri ha reavivado el debate sobre la protección de los datos personales. La integración de tecnología de inteligencia artificial de Google en los dispositivos de Apple plantea inquietudes sobre el futuro de la privacidad de millones de usuarios, según reportaron medios internacionales.

De acuerdo con información oficial citada por Reuters, la decisión de Apple de recurrir a Google apunta a fortalecer las capacidades de inteligencia artificial en el iPhone, el iPad y otros productos, mientras sostiene su tradicional discurso sobre la protección de la privacidad. “Apple Intelligence seguirá funcionando en los dispositivos de Apple y en Private Cloud Compute, manteniendo los estándares de privacidad líderes en la industria”, indicó la empresa en un comunicado conjunto con Google, reproducido en el sitio web oficial del buscador.

Esta declaración pública busca responder a los cuestionamientos sobre el manejo de la información personal cuando la inteligencia artificial de Google pase a formar parte de los servicios centrales de Apple. Hasta ahora, la firma de Cupertino ha destacado la confidencialidad como un rasgo central de su propuesta tecnológica.

El lanzamiento de Apple Intelligence se presentó bajo el lema de la privacidad como principio fundamental, una posición que la compañía reafirma ante el acuerdo con su histórico competidor.

Apple asegura que Apple Intelligence y Private Cloud Compute mantendrán sus estándares líderes de privacidad tras la integración de Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de la colaboración entre ambas firmas generó una oleada de preguntas entre usuarios y analistas. Bloomberg subrayó que el acuerdo “plantea dudas sobre si los nuevos sistemas de inteligencia artificial podrían modificar la manera en que se resguardan los datos personales en la nube y en los dispositivos”.

Aunque las empresas aseguran que los actuales compromisos de privacidad se mantendrán, los detalles específicos sobre el funcionamiento del procesamiento de datos compartidos no se han divulgado en profundidad.

La expectativa de que Siri y otros servicios de Apple ganen en personalización y potencia a partir de la integración de Gemini coincide con la inquietud de los usuarios más sensibles a la protección de datos. Un representante de Apple afirmó, en declaraciones recogidas por Reuters, que “las garantías de privacidad de Apple Intelligence se extenderán a las funciones potenciadas por Google”. Esta posición, sin embargo, no despeja todas las dudas sobre la gestión de la información a medida que avancen las pruebas del nuevo sistema.

Analistas consultados por Bloomberg sostienen que el liderazgo de Apple en privacidad ha sido un factor decisivo para diferenciarse en el mercado, y que cualquier cambio percibido podría repercutir en la percepción pública. Hasta ahora, ambas compañías evitan precisar si habrá modificaciones técnicas relevantes en los flujos de datos entre dispositivos y la nube de Google, limitándose a asegurar que los estándares de protección seguirán vigentes.

La personalización de Siri y otras herramientas de Apple con inteligencia artificial Gemini preocupa a usuarios sensibles a la protección de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de nuevas funciones basadas en inteligencia artificial se encuentra en las etapas iniciales y, según adelantó Reuters, las empresas podrían ofrecer explicaciones más detalladas cuando los primeros servicios conjuntos estén listos para su lanzamiento. Mientras tanto, el sector tecnológico sigue atento a los próximos anuncios y a la reacción de los consumidores ante la convergencia de dos gigantes en torno a la inteligencia artificial y la privacidad.