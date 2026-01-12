Tecno

Apple y Google unen fuerzas para reinventar Siri

La colaboración entre dos gigantes tecnológicos promete una nueva generación de asistentes digitales más personalizados y eficientes

Apple integra Gemini de Google
Apple integra Gemini de Google en Siri para ofrecer inteligencia artificial avanzada en su próxima actualización.

Apple ha decidido incorporar el modelo de inteligencia artificial Gemini de Google como base para la próxima gran actualización de Siri , una apuesta que busca dotar al asistente de voz de una personalización y capacidad inéditas para los usuarios de la empresa estadounidense. Este movimiento, confirmado por Alphabet el lunes, implica un acuerdo plurianual que permitirá a Apple utilizar tanto los modelos Gemini como la infraestructura en la nube de Google para desarrollar sus futuros modelos fundamentales de IA.

El acuerdo con Google se da luego de que Apple reconociera en 2025 que el lanzamiento de la versión impulsada por IA de Siri requeriría más tiempo del previsto, posponiendo su despliegue hasta 2026 pese a la promoción del producto.

La decisión responde a una estrategia de integración de tecnología avanzada ajena para revitalizar su ecosistema digital y ofrecer nuevas experiencias, un paso relevante en un contexto marcado por retrasos y presión competitiva sobre la compañía de Cupertino.

El acuerdo plurianual permitirá a
El acuerdo plurianual permitirá a Apple usar la nube de Google y su modelo Gemini para el desarrollo de IA.

Según recogió CNBC, Apple señaló en una declaración: “Tras una evaluación cuidadosa, determinamos que la tecnología de Google proporciona la base más capaz para los modelos fundamentales de Apple y estamos entusiasmados con las nuevas experiencias innovadoras que permitirá a nuestros usuarios”. No trascendieron detalles sobre los términos económicos del convenio entre ambos gigantes tecnológicos.

Esta alianza cobra especial relevancia tras los recientes informes de Bloomberg, que habían señalado que Apple llevaba meses en conversaciones con Google para utilizar una versión personalizada de Gemini con el fin de potenciar las funciones de Siri.

Una de las capacidades destacadas sería “World Knowledge Answers”, que permitirá a los usuarios buscar información y recibir resúmenes generados por inteligencia artificial a partir de resultados web, incrementando el alcance y precisión de Siri en tareas informativas. Además, la integración con Gemini supone el acceso a la nube de Google, un factor clave para la escalabilidad y eficiencia de los futuros productos de IA de Apple.

Durante el último año, la compañía liderada por Tim Cook también exploró oportunidades de colaboración con otros líderes del sector de la inteligencia artificial como OpenAI, Anthropic y Perplexity, con la intención de sumar integraciones adicionales en el futuro. Cook ha manifestado públicamente que Apple prepara más alianzas en el campo de la inteligencia artificial, aunque hasta la fecha sólo se ha formalizado el acuerdo con Google.

Tras el anuncio, las acciones de ambas empresas presentaron ligeros descensos, si bien Google logró superar momentáneamente una valoración de mercado de 4 billones de dólares (aproximadamente 3,73 billones de euros), superando así a Apple por primera vez desde 2019 en capitalización bursátil, según reportó CNBC.

La integración de Gemini dota
La integración de Gemini dota a Siri de capacidades inéditas, incluyendo respuestas informativas y resúmenes generados por IA.

La presión sobre Apple para ofrecer avances tangibles en inteligencia artificial se ha incrementado desde que rivales tecnológicos como Amazon, Meta Platforms y Microsoft han invertido cantidades millonarias en el desarrollo de productos basados en IA para sus ecosistemas. Desde el debut de ChatGPT de OpenAI a finales de 2022, la industria ha presenciado una carrera por liderar la integración de estas tecnologías. A diferencia de sus competidores, Apple hasta ahora había optado por mantenerse al margen de ese frenesí, lo que generó inquietud entre inversionistas y consumidores.

Mientras tanto, Google ha fortalecido su posición en IA, lanzando a finales del año pasado su modelo Gemini 3 y cerrando acuerdos en la nube por más de 1.000 millones de dólares (cerca de 932 millones de euros) hasta el tercer trimestre de 2025, superando su desempeño de los dos años anteriores combinados, según destacó Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, en octubre.

La alianza entre Apple y Google redefine, por lo tanto, el escenario competitivo de la inteligencia artificial en el sector de tecnología de consumo, situando a Siri en la ruta hacia una actualización sustancial y colocando a ambos gigantes en el centro de la siguiente ola de innovación digital.

