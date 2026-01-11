Google y Walmart se alían para habilitar compras directas en Gemini mediante IA

La función de compras asistidas por IA permite a los clientes explorar inventarios y realizar pagos directamente en el chat. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic/Lisi Niesner)

Google ha anunciado una integración significativa en su chatbot de inteligencia artificial, Gemini, al asociarse con Walmart, Shopify, Wayfair y otros grandes minoristas. Esta alianza transforma a Gemini en un comerciante virtual, permitiendo a los usuarios buscar productos, recibir recomendaciones personalizadas y completar compras sin abandonar el entorno de chat.

El avance fue comunicado durante la convención anual de la Federación Nacional de Minoristas en Nueva York, donde el impacto de la inteligencia artificial en el comercio electrónico se presenta como uno de los temas centrales.

Gemini y Walmart: compras instantáneas y recomendaciones personalizadas

La nueva función de compras asistidas por IA en Gemini permite a los clientes explorar inventarios y realizar pagos directamente en el chat. Si un usuario solicita, por ejemplo, equipamiento para un viaje de esquí, Gemini mostrará productos disponibles de minoristas asociados.

La opción de pago instantáneo permitirá a los clientes comprar en ciertos comercios y usar distintos servicios, sin salir del chat de Gemini. GOOGLE

En el caso de Walmart, los clientes que vinculen sus cuentas con Gemini recibirán sugerencias basadas en compras previas, y los productos elegidos se agregarán automáticamente a los carritos en línea de Walmart o Sam’s Club.

El sistema incluye una opción de pago instantáneo, inicialmente limitada a las tarjetas vinculadas a cuentas de Google, aunque próximamente se sumará la opción de usar PayPal.

Competencia en el comercio conversacional y expansión internacional

La competencia entre gigantes tecnológicos por dominar el comercio conversacional se intensifica. OpenAI y Walmart ya habían anunciado una integración similar para ChatGPT, permitiendo compras directas desde el chatbot.

Google ha anunciado una integración en Gemini. (AP foto/Jeff Chiu)

Amazon también se encuentra en carrera, buscando soluciones que permitan a los usuarios navegar y pagar sin salir de sus asistentes virtuales. Salesforce estima que la IA influyó en el 20% de todas las ventas minoristas globales durante la reciente temporada navideña.

Google ha confirmado que las funciones de compra en Gemini estarán disponibles primero en Estados Unidos, con planes de expandirse a otros mercados en los próximos meses. El objetivo es que los usuarios puedan interactuar con el asistente de manera natural, refinando sus búsquedas y realizando compras en una experiencia de chat, en lugar de depender solo de términos de búsqueda tradicionales.

Agentes de IA y el futuro de la experiencia de compra

La integración de chatbots y agentes de IA en el comercio electrónico busca facilitar la experiencia de compra, permitiendo a los usuarios encontrar productos y completar transacciones mediante conversaciones interactivas.

Quienes conecten sus cuentas de Walmart y Gemini obtendrán sugerencias personalizadas según su historial de compras. EFE/EPA/Michael Reynolds

Según John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart, la transición de la búsqueda tradicional al comercio dirigido por agentes representa la próxima gran evolución en el sector minorista. Las empresas tecnológicas continúan desarrollando agentes de IA capaces de realizar compras en nombre de los consumidores, aunque esta capacidad aún está en etapas iniciales.

La alianza entre Google y Walmart marca un paso importante en la convergencia entre inteligencia artificial y comercio electrónico, anticipando nuevas formas de interacción y personalización en la experiencia de compra digital.

PayPal y Microsoft anuncian alianza para simplificar las compras en Copilot

PayPal ha establecido una alianza estratégica con Microsoft para mejorar la experiencia de compra en Copilot, la plataforma de inteligencia artificial de Microsoft. Esta integración permite a los usuarios buscar productos, comparar opciones y realizar pagos, todo sin salir de Copilot, combinando el descubrimiento inteligente con la seguridad y flexibilidad de PayPal.

La nueva función Copilot Checkout simplifica la adquisición de productos al mostrar el inventario de los comercios y permitir pagos con marca. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Difusión)

La función Copilot Checkout, impulsada por PayPal, ya está disponible en Copilot.com y se expandirá pronto a otros dispositivos y plataformas. Esta nueva herramienta facilita la adquisición de productos mostrando el inventario de los comercios, ofreciendo pagos con distintas marcas, así como la opción de pagar como invitado o con tarjeta de crédito.

La integración de catálogos comerciales es sencilla gracias a la sincronización que ofrece la plataforma global de pagos, lo que ayuda a los comercios a atraer nuevos clientes y adaptarse al avance del comercio digital impulsado por inteligencia artificial.

Copilot utiliza IA para recomendar productos personalizados y guiar a los usuarios durante la compra, permitiéndoles revisar sugerencias, elegir productos y completar pagos con PayPal de manera fluida y sin interrupciones.