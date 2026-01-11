Tecno

Google y Walmart se alían para habilitar compras directas en Gemini mediante IA

Si un usuario solicita, por ejemplo, equipamiento para un viaje de esquí, el modelo de inteligencia artificial mostrará productos disponibles de minoristas asociados

Guardar
La función de compras asistidas
La función de compras asistidas por IA permite a los clientes explorar inventarios y realizar pagos directamente en el chat. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic/Lisi Niesner)

Google ha anunciado una integración significativa en su chatbot de inteligencia artificial, Gemini, al asociarse con Walmart, Shopify, Wayfair y otros grandes minoristas. Esta alianza transforma a Gemini en un comerciante virtual, permitiendo a los usuarios buscar productos, recibir recomendaciones personalizadas y completar compras sin abandonar el entorno de chat.

El avance fue comunicado durante la convención anual de la Federación Nacional de Minoristas en Nueva York, donde el impacto de la inteligencia artificial en el comercio electrónico se presenta como uno de los temas centrales.

Gemini y Walmart: compras instantáneas y recomendaciones personalizadas

La nueva función de compras asistidas por IA en Gemini permite a los clientes explorar inventarios y realizar pagos directamente en el chat. Si un usuario solicita, por ejemplo, equipamiento para un viaje de esquí, Gemini mostrará productos disponibles de minoristas asociados.

La opción de pago instantáneo
La opción de pago instantáneo permitirá a los clientes comprar en ciertos comercios y usar distintos servicios, sin salir del chat de Gemini. GOOGLE

En el caso de Walmart, los clientes que vinculen sus cuentas con Gemini recibirán sugerencias basadas en compras previas, y los productos elegidos se agregarán automáticamente a los carritos en línea de Walmart o Sam’s Club.

El sistema incluye una opción de pago instantáneo, inicialmente limitada a las tarjetas vinculadas a cuentas de Google, aunque próximamente se sumará la opción de usar PayPal.

Competencia en el comercio conversacional y expansión internacional

La competencia entre gigantes tecnológicos por dominar el comercio conversacional se intensifica. OpenAI y Walmart ya habían anunciado una integración similar para ChatGPT, permitiendo compras directas desde el chatbot.

Google ha anunciado una integración
Google ha anunciado una integración en Gemini. (AP foto/Jeff Chiu)

Amazon también se encuentra en carrera, buscando soluciones que permitan a los usuarios navegar y pagar sin salir de sus asistentes virtuales. Salesforce estima que la IA influyó en el 20% de todas las ventas minoristas globales durante la reciente temporada navideña.

Google ha confirmado que las funciones de compra en Gemini estarán disponibles primero en Estados Unidos, con planes de expandirse a otros mercados en los próximos meses. El objetivo es que los usuarios puedan interactuar con el asistente de manera natural, refinando sus búsquedas y realizando compras en una experiencia de chat, en lugar de depender solo de términos de búsqueda tradicionales.

Agentes de IA y el futuro de la experiencia de compra

La integración de chatbots y agentes de IA en el comercio electrónico busca facilitar la experiencia de compra, permitiendo a los usuarios encontrar productos y completar transacciones mediante conversaciones interactivas.

Quienes conecten sus cuentas de
Quienes conecten sus cuentas de Walmart y Gemini obtendrán sugerencias personalizadas según su historial de compras. EFE/EPA/Michael Reynolds

Según John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart, la transición de la búsqueda tradicional al comercio dirigido por agentes representa la próxima gran evolución en el sector minorista. Las empresas tecnológicas continúan desarrollando agentes de IA capaces de realizar compras en nombre de los consumidores, aunque esta capacidad aún está en etapas iniciales.

La alianza entre Google y Walmart marca un paso importante en la convergencia entre inteligencia artificial y comercio electrónico, anticipando nuevas formas de interacción y personalización en la experiencia de compra digital.

PayPal y Microsoft anuncian alianza para simplificar las compras en Copilot

PayPal ha establecido una alianza estratégica con Microsoft para mejorar la experiencia de compra en Copilot, la plataforma de inteligencia artificial de Microsoft. Esta integración permite a los usuarios buscar productos, comparar opciones y realizar pagos, todo sin salir de Copilot, combinando el descubrimiento inteligente con la seguridad y flexibilidad de PayPal.

La nueva función Copilot Checkout
La nueva función Copilot Checkout simplifica la adquisición de productos al mostrar el inventario de los comercios y permitir pagos con marca. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Difusión)

La función Copilot Checkout, impulsada por PayPal, ya está disponible en Copilot.com y se expandirá pronto a otros dispositivos y plataformas. Esta nueva herramienta facilita la adquisición de productos mostrando el inventario de los comercios, ofreciendo pagos con distintas marcas, así como la opción de pagar como invitado o con tarjeta de crédito.

La integración de catálogos comerciales es sencilla gracias a la sincronización que ofrece la plataforma global de pagos, lo que ayuda a los comercios a atraer nuevos clientes y adaptarse al avance del comercio digital impulsado por inteligencia artificial.

Copilot utiliza IA para recomendar productos personalizados y guiar a los usuarios durante la compra, permitiéndoles revisar sugerencias, elegir productos y completar pagos con PayPal de manera fluida y sin interrupciones.

Temas Relacionados

GoogleGeminiWalmartComercio electrónicoComprasLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Gmail lanza funciones de búsqueda y corrección impulsadas por IA, pero solo para suscriptores

Las herramientas de inteligencia artificial Overviews permiten a los usuarios interactuar con el servicio de correo electrónico utilizando lenguaje natural

Gmail lanza funciones de búsqueda

Ahora puedes comprar con IA: PayPal se integra a Copilot

La nueva función Copilot Checkout simplifica la adquisición de productos al mostrar el inventario de los comercios y permitir pagos con marca

Ahora puedes comprar con IA:

Qué es el Mirumi, el robot compañía que se volvió tendencia para llevar en el bolso o maleta

Un algoritmo interno selecciona aleatoriamente las respuestas, evitando repeticiones y ofreciendo una experiencia de interacción única para cada usuario

Qué es el Mirumi, el

Cómo generar listas de reproducción basadas en estados de ánimo con Gemini y ChatGPT

Las herramientas inteligentes permiten generar listas de reproducción instantáneas para cada emoción o actividad, integrando servicios como YouTube Music y Spotify

Cómo generar listas de reproducción

Sergey Brin aconseja a estudiantes no dejarse llevar por la inteligencia artificial y priorizar la vocación

El cofundador de Google compartió con jóvenes ingenieros su visión sobre el progreso tecnológico, enfatizando la importancia de las decisiones basadas en la pasión profesional y no en modas pasajeras

Sergey Brin aconseja a estudiantes
DEPORTES
Conmoción en Inglaterra por la

Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hincha tras un partido de la FA Cup: “Absolutamente devastados”

El provocador gesto de Aryna Sabalenka tras imponerse en la polémica final del WTA 500 de Brisbane

El tierno tatuaje que se hizo Rodrigo De Paul a partir de un dibujo de Tini Stoessel en su piel

Apilada descomunal y definición precisa: el golazo de Vinícius en la caída del Real Madrid ante el Barcelona por la Supercopa de España

Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en una apasionante final de la Supercopa de España

TELESHOW
El romántico posteo de Indiana

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A 30 años de la muerte de Tato Bores, el cálido recuerdo de su hija Marina con fotos inéditas

Noelia Marzol, de los nervios por su estreno en Mar del Plata a la búsqueda de relax tras su polémico video

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Venezuela ratificó

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

La Premio Nobel iraní Narges Mohammadi denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes

Keith Haring, en una serie que promete retratar su corta vida y su legado urbano

De “Kiev en tres días” a una guerra sin fin: Rusia lleva en Ucrania tanto tiempo como en la Segunda Guerra Mundial