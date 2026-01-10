Por qué ver videos cortos hace que tu celular se caliente más de lo normal

Ver videos cortos en el celular pueden hacer que tu celular se caliente más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver videos cortos en aplicaciones como TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts se ha convertido en un hábito cotidiano para millones de personas, pero también en una de las causas más frecuentes de calentamiento excesivo del celular.

En teléfonos nuevos o de gama alta, bastan unos minutos de uso continuo para notar cómo el dispositivo eleva su temperatura, baja el brillo de la pantalla o pierde fluidez. Lejos de tratarse de un defecto puntual del equipo, el motivo principal está en la forma en que funcionan estas plataformas y en la carga de trabajo constante que imponen al hardware.

El fenómeno se repite en distintos modelos y marcas, lo que refuerza la idea de que el problema no está en un fabricante concreto. A diferencia de otras actividades exigentes como los videojuegos o la grabación de video, el consumo intensivo de recursos ocurre aquí de manera menos evidente, escondido detrás de clips breves que parecen inofensivos, pero que activan múltiples procesos al mismo tiempo.

Altas tasas de refresco y brillo hacen que el procesador trabaje más. (Composición Infobae: VisualesIA / blog.avast.com)

Un uso intensivo y continuo del procesador

La principal diferencia entre los videos cortos y el consumo tradicional de contenido audiovisual está en la frecuencia de carga. Cuando una persona ve un video largo en YouTube o una serie en streaming, el archivo se carga una vez y se reproduce de forma sostenida.

En cambio, en las apps de videos cortos, cada pocos segundos el sistema debe cargar un nuevo clip, decodificarlo, ajustar su resolución, sincronizar audio e imagen y preparar el siguiente contenido incluso antes de que el usuario haga scroll.

Este ciclo se repite de manera constante y casi sin pausas. El procesador y la memoria RAM trabajan de forma ininterrumpida, sin los momentos de descanso que sí existen en otros tipos de consumo digital. Esa actividad sostenida es una de las principales fuentes de calor en los dispositivos móviles.

La RAM y el procesador trabajan sin descanso. (Foto: Imagen ilustrativa)

El scroll infinito y la falta de descanso

A ese esfuerzo se suma el scroll permanente. Cada movimiento del dedo implica nuevas solicitudes a los servidores, validaciones de contenido, carga de metadatos y ejecución de procesos en segundo plano.

El diseño de estas aplicaciones está pensado para mantener al usuario interactuando de forma continua, lo que se traduce en un uso casi permanente de los componentes internos del teléfono.

Desde el punto de vista técnico, el celular rara vez entra en un estado de bajo consumo mientras se usan estas apps. La ausencia de pausas reales provoca una acumulación progresiva de calor, especialmente en sesiones prolongadas.

La ausencia de pausas provoca que el celular no descanse. (Pixabay)

Pantallas más fluidas, pero más demandantes

Otro factor clave es la pantalla. Muchas aplicaciones de videos cortos aprovechan paneles con altas tasas de refresco, como 90 o 120 Hz, para ofrecer una experiencia visual más fluida. Aunque este detalle mejora la percepción de calidad, también incrementa el consumo energético y la generación de calor.

Mantener una pantalla funcionando a alta frecuencia durante largos periodos exige más a la batería y al sistema gráfico del dispositivo. Si se combina con un brillo elevado, el impacto térmico es todavía mayor.

La conexión de datos también juega su papel

La red utilizada para reproducir los videos es otro elemento relevante. El uso de 5G, especialmente en zonas con señal irregular, obliga al módem del celular a trabajar de manera más intensa para evitar cortes en la reproducción. Lo mismo ocurre con redes WiFi inestables.

El uso de redes inestables obliga al celular a trabajar con mayor intensidad. (foto: BBC)

Ese esfuerzo adicional del sistema de conectividad contribuye al calentamiento general del dispositivo, sobre todo cuando la reproducción es continua y se extiende durante varios minutos.

Algoritmos e inteligencia artificial en segundo plano

Las apps de videos cortos no solo muestran contenido. Analizan en tiempo real el comportamiento del usuario: cuánto tiempo ve cada video, si interactúa, qué descarta rápidamente y qué repite. Esa información alimenta algoritmos de recomendación que buscan optimizar el contenido siguiente.

Parte de ese procesamiento se realiza en servidores externos, pero otra parte ocurre directamente en el teléfono. Reconocimiento de gestos, precarga de videos, aplicación de filtros, efectos visuales y personalización de anuncios funcionan de manera simultánea. Todo esto suma carga de trabajo y, en consecuencia, calor.

Usar el celular para ver videos cortos provoca su sobrecalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo el calentamiento es una señal de alerta

Que el celular se caliente durante el uso de estas aplicaciones es normal hasta cierto punto. Sin embargo, hay señales que indican que el nivel de temperatura puede ser excesivo: reducción automática del brillo, caídas notorias de rendimiento, cierres inesperados de la app o avisos de sobrecalentamiento.

En esos casos, se recomienda cerrar la aplicación, dejar reposar el dispositivo y verificar si el sistema operativo y las apps están actualizados. También puede ayudar reducir el brillo de la pantalla, usar WiFi en lugar de datos móviles y evitar fundas gruesas que dificulten la disipación del calor.