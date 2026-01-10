Así es la máquina que ha reemplazado a los humanos en la cosecha de manzanas en Europa

La cosechadora FELIX/Z automatiza la recolección de manzanas en países como Polonia, Francia y Alemania. (WEREMCZUK)

Las extensas plantaciones de manzanas en Europa experimentan una transformación profunda: la introducción de cosechadoras automáticas como la FELIX/Z está reemplazando a los trabajadores en la recolección del fruto. El cambio responde a la escasez de mano de obra, el aumento de los costos y la presión por garantizar eficiencia en las explotaciones frutícolas.

El avance de la tecnología agrícola ha modificado la postal tradicional de cuadrillas humanas recorriendo hileras de manzanos. En países como Polonia, Francia y Alemania, la mecanización gana terreno en medio de campañas cada vez más exigentes por las condiciones climáticas y la competencia internacional.

La empresa WEREMCZUK, con sede en Polonia, revolucionó la actividad mediante el desarrollo de la cosechadora FELIX/Z, una máquina cuya operación sorprende incluso a quienes conocen la agricultura moderna.

La mecanización ayuda a disminuir los costos laborales, que en algunas explotaciones superan la mitad del gasto de cosecha. (WEREMCZUK)

Acoplada a un tractor, la FELIX/Z se desplaza sobre las hileras de manzanos y acciona cabezales verticales capaces de hacer vibrar las ramas en segundos. Las manzanas se desprenden y caen sobre cintas flexibles, pasan por un sistema de limpieza y clasificación, y terminan dispuestas en cajas paletizadas listas para su transporte.

El sistema evita que la fruta toque el suelo, lo que minimiza daños y reduce pérdidas por podredumbre.

El diseño de la FELIX/Z responde a la tendencia creciente de plantar en espaldera, un sistema que facilita tanto el manejo del cultivo como la mecanización. La versión estándar incorpora dos vibradores verticales, mientras que el modelo 4SH suma cuatro cabezales, lo que incrementa la intensidad y la velocidad de recolección. La máquina puede cubrir hasta 0,8 hectáreas por hora.

El sistema de vibradores y cintas transportadoras permite recoger la fruta sin que toque el suelo, reduciendo daños y pérdidas. (WEREMCZUK)

La incorporación de mecanismos como la cinta transportadora lateral representa un salto logístico. Este sistema permite trasladar la fruta limpia directamente a la fila siguiente o a un remolque, optimizando los tiempos y reduciendo la necesidad de personal auxiliar. Para manzanas destinadas a la industria —jugos, purés o sidra— el nivel de daño es mínimo y perfectamente aceptable, según ingenieros agrónomos y asesores de explotaciones frutícolas.

El impacto económico de la mecanización ha sido determinante para su adopción en los principales países productores. En varios de ellos, el costo laboral supera el 50 % del gasto total de cosecha. Reducir ese porcentaje y acelerar los ciclos de recolección se ha convertido en un objetivo central para la rentabilidad de la actividad.

No obstante, la recolección manual sigue vigente en el segmento de la manzana de mesa de alta calidad, donde la apariencia y el cuidado del fruto son esenciales para satisfacer mercados exigentes. En estos casos, la labor humana se complementa con plataformas autopropulsadas y ayudas mecánicas, que permiten a los trabajadores realizar tareas más calificadas y menos repetitivas.

Las plantaciones en espaldera facilitan el uso de cosechadoras y mejoran la eficiencia en el manejo del cultivo. (WEREMCZUK)

Con una producción anual que supera los 11 millones de toneladas, la manzana continúa como uno de los pilares de la fruticultura europea. El futuro del sector apunta a una convivencia entre tecnología y trabajo humano, en la que la cosecha mecanizada se consolida como herramienta clave para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones de gran escala, sin desplazar por completo a las cuadrillas tradicionales.