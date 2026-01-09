Tecno

Cómo es la nueva cámara con diseño retro que toma fotos al estilo de la época que elijas

Fujifilm lanzó la Instax mini Evo Cinema, una nueva cámara híbrida que integra la tecnología digital actual en un modelo ‘nostálgico’

Guardar
La Instax mini Evo Cinema
La Instax mini Evo Cinema fusiona captura de video, fotografía e impresión instantánea en un solo dispositivo. (Fujifilm)

La compañía japonesa Fujifilm anunció el lanzamiento de la Instax mini Evo Cinema, una cámara híbrida que permite a los usuarios imprimir imágenes seleccionadas de vídeos breves con un código QR incorporado, el cual posibilita reproducir el clip desde cualquier teléfono móvil.

Según un comunicado oficial de la empresa, el dispositivo estará disponible inicialmente en Japón desde el 30 de enero de 2026. Esta cámara fusiona grabación de video, captura fotográfica y la impresión instantánea, sumando una propuesta innovadora a la serie Instax.

La Instax mini Evo Cinema adopta un diseño de empuñadura vertical inspirado en la FUJICA Single-8, una cámara de 8 mm lanzada por Fujifilm en 1965. Esta referencia histórica fortalece el carácter nostálgico del nuevo modelo, que busca atraer tanto a entusiastas de la tecnología como a quienes valoran la estética retro.

El selector “Eras Dial” ofrece
El selector “Eras Dial” ofrece filtros que simulan estilos visuales desde los años treinta hasta la década de 2010. (Fujifilm)

La cámara integra la función “Eras Dial”, que permite seleccionar una década, desde los años treinta hasta la de 2010, para aplicar filtros visuales que reproducen los estilos icónicos de cada período.

Entre las prestaciones técnicas destacadas, Fujifilm detalló que la cámara admite la grabación de clips de hasta 15 segundos, así como la captura de fotografías convencionales. Las imágenes y videos pueden visualizarse en la pantalla trasera, donde el usuario elige los momentos exactos para imprimir.

Cada impresión proveniente de un video incluye un código QR, que brinda acceso directo al clip original, con la opción de añadir un marco personalizado o descargar el contenido en formato digital para compartirlo en redes sociales.

El modelo permite imprimir imágenes
El modelo permite imprimir imágenes seleccionadas de videos, acompañadas por un código QR para reproducir el clip en el móvil. (Fujifilm)

La empresa japonesa comunicó que este mecanismo facilita tanto la conservación física de los recuerdos como su difusión digital, al permitir “enviar un video” mediante una impresión instantánea. El dispositivo convierte los datos de video capturados en un código QR y crea una impresión instax junto con una imagen fija recortada del video, facilitando la interacción inmediata con los contenidos creados.

Tendencia hacia la nostalgia tecnológica

El desarrollo de la Instax mini Evo Cinema responde a una tendencia donde la recuperación de formatos visuales antiguos y la facilidad para compartir archivos audiovisuales tienen alta demanda entre los usuarios. El selector de época busca cubrir una amplia gama de preferencias estéticas, permitiendo a los usuarios ajustar la apariencia de sus recuerdos según la década elegida. El filtro de 1960, por ejemplo, replica la textura de las grabaciones en película de 8 mm.

Además, el código QR incorporado en cada imagen impresa extiende el alcance social de las fotografías, ya que cualquier persona puede reproducir el video asociado desde su teléfono móvil, sin requerir un dispositivo específico de Fujifilm. Este aspecto potencia el uso de la cámara como herramienta de comunicación en distintos ámbitos, desde el familiar hasta el profesional, sin dejar de lado la dimensión creativa.

La cámara debuta en Japón
La cámara debuta en Japón y podría llegar a otros mercados según la respuesta de los usuarios. (Fujifilm)

El lanzamiento en Japón servirá como prueba de mercado, con vistas a futuras expansiones internacionales, según adelantó la compañía. El modelo se suma a la serie Evo, que explora alternativas para registrar y compartir recuerdos, reforzando la posición de Fujifilm en el segmento de fotografía instantánea e híbrida.

Temas Relacionados

FujifilmCámara digitalRetroFotografíaLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Lista de modelos de TV que son compatibles con la IA Gemini

Con la IA de Gemini, Google apunta transformar la forma en que se interactúa y se accede al contenido audiovisual en los hogares

Lista de modelos de TV

El hábito que debes cambiar para no exponerte a llamadas spam y estafas telefónicas

Los hábitos cotidianos relacionados con el manejo de la información personal pueden influir en el nivel de exposición a estos riesgos

El hábito que debes cambiar

Los principales riesgos de instalar WhatsApp Plus en tu celular

La popularidad de esta app ha crecido pese a que no cuenta con el respaldo ni la autorización de Meta

Los principales riesgos de instalar

El Mundial 2026 en TikTok: FIFA firma acuerdo con la red social para la cobertura del evento

El acuerdo convierte a TikTok en la plataforma digital preferente de la Copa Mundial 2026

El Mundial 2026 en TikTok:

La nueva robot Emily, presentada en el CES, cruza la línea de la intimidad entre humanos e IA

Lovense desarrolló una muñeca robot con inteligencia artificial capaz de conversar, recordar y adaptar su personalidad

La nueva robot Emily, presentada
DEPORTES
Se concretó la compra más

Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano: “Fue un gran esfuerzo”

Faustino Oro obtuvo otro importante reconocimiento del mundo del ajedrez: “¡Su futuro es brillante!”

La traba que complica la llegada de Christian Horner a Alpine en la F1: la otra alternativa que ofrece el “camino al éxito”

Preocupación por Dibu Martínez: su entrenador dio detalles de la lesión que sufrió en Aston Villa

El dardo de Vinícius a Simeone tras el tenso ida y vuelta en el triunfo del Real Madrid ante el Atlético

TELESHOW
Yanina Latorre compartió su emotiva

Yanina Latorre compartió su emotiva visita anual a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York: “Agradecimos y pedimos”

Diego Leuco reveló cómo es su dieta: “Más carnes, más proteínas y no tanto carbohidratos”

Pampita se animó a responder preguntas atrevidas: ¿haría un trío con su pareja?

Laura Ubfal lloró de emoción al recibir un mensaje de María Valenzuela: “¡Lo que sufrió!"

Las románticas coincidencias de Rusherking y Stef Jegier, de viaje en Nueva York

INFOBAE AMÉRICA

El Ártico enfrenta una nueva

El Ártico enfrenta una nueva era de extremos climáticos: los hallazgos de un estudio internacional

Una fortuna invertida, un navío maldito y dos viajes catastróficos: la verdadera travesía del SS Bessemer, el supuesto barco anti-mareo

Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de la represión

El Grupo IDEA exigió el fin de la represión en Venezuela para avanzar hacia una transición

Uruguay recibe una donación de tres islas de multimillonario de Estados Unidos en zona limítrofe con Argentina