Cómo es la nueva cámara con diseño retro que toma fotos al estilo de la época que elijas

La Instax mini Evo Cinema fusiona captura de video, fotografía e impresión instantánea en un solo dispositivo. (Fujifilm)

La compañía japonesa Fujifilm anunció el lanzamiento de la Instax mini Evo Cinema, una cámara híbrida que permite a los usuarios imprimir imágenes seleccionadas de vídeos breves con un código QR incorporado, el cual posibilita reproducir el clip desde cualquier teléfono móvil.

Según un comunicado oficial de la empresa, el dispositivo estará disponible inicialmente en Japón desde el 30 de enero de 2026. Esta cámara fusiona grabación de video, captura fotográfica y la impresión instantánea, sumando una propuesta innovadora a la serie Instax.

La Instax mini Evo Cinema adopta un diseño de empuñadura vertical inspirado en la FUJICA Single-8, una cámara de 8 mm lanzada por Fujifilm en 1965. Esta referencia histórica fortalece el carácter nostálgico del nuevo modelo, que busca atraer tanto a entusiastas de la tecnología como a quienes valoran la estética retro.

El selector “Eras Dial” ofrece filtros que simulan estilos visuales desde los años treinta hasta la década de 2010. (Fujifilm)

La cámara integra la función “Eras Dial”, que permite seleccionar una década, desde los años treinta hasta la de 2010, para aplicar filtros visuales que reproducen los estilos icónicos de cada período.

Entre las prestaciones técnicas destacadas, Fujifilm detalló que la cámara admite la grabación de clips de hasta 15 segundos, así como la captura de fotografías convencionales. Las imágenes y videos pueden visualizarse en la pantalla trasera, donde el usuario elige los momentos exactos para imprimir.

Cada impresión proveniente de un video incluye un código QR, que brinda acceso directo al clip original, con la opción de añadir un marco personalizado o descargar el contenido en formato digital para compartirlo en redes sociales.

El modelo permite imprimir imágenes seleccionadas de videos, acompañadas por un código QR para reproducir el clip en el móvil. (Fujifilm)

La empresa japonesa comunicó que este mecanismo facilita tanto la conservación física de los recuerdos como su difusión digital, al permitir “enviar un video” mediante una impresión instantánea. El dispositivo convierte los datos de video capturados en un código QR y crea una impresión instax junto con una imagen fija recortada del video, facilitando la interacción inmediata con los contenidos creados.

Tendencia hacia la nostalgia tecnológica

El desarrollo de la Instax mini Evo Cinema responde a una tendencia donde la recuperación de formatos visuales antiguos y la facilidad para compartir archivos audiovisuales tienen alta demanda entre los usuarios. El selector de época busca cubrir una amplia gama de preferencias estéticas, permitiendo a los usuarios ajustar la apariencia de sus recuerdos según la década elegida. El filtro de 1960, por ejemplo, replica la textura de las grabaciones en película de 8 mm.

Además, el código QR incorporado en cada imagen impresa extiende el alcance social de las fotografías, ya que cualquier persona puede reproducir el video asociado desde su teléfono móvil, sin requerir un dispositivo específico de Fujifilm. Este aspecto potencia el uso de la cámara como herramienta de comunicación en distintos ámbitos, desde el familiar hasta el profesional, sin dejar de lado la dimensión creativa.

La cámara debuta en Japón y podría llegar a otros mercados según la respuesta de los usuarios. (Fujifilm)

El lanzamiento en Japón servirá como prueba de mercado, con vistas a futuras expansiones internacionales, según adelantó la compañía. El modelo se suma a la serie Evo, que explora alternativas para registrar y compartir recuerdos, reforzando la posición de Fujifilm en el segmento de fotografía instantánea e híbrida.