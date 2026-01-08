Cómo Argentina convierte el caos en una oportunidad de resistencia para la tecnología mundial

La gestión de negocios tecnológicos en Argentina se adapta al caos y transforma la incertidumbre en una ventaja competitiva clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imprevisibilidad que domina el contexto argentino ha forjado una manera particular de gestionar negocios tecnológicos. Lejos de ser un obstáculo, el caos se convirtió en gimnasia cotidiana para ejecutivos y equipos.

Como señala Federico Aragona, director de ventas regional de F5 para Latinoamérica, “el ejecutivo argentino opera en una suerte de ‘apuesta en vivo’. No es falta de prudencia, es gimnasia ante el caos.”

Cómo en Argentina el mercado funciona diferente

En el mundo del management global suele afirmarse que “la previsibilidad es la base de la inversión”, pero el caso argentino desmiente ese principio. El país cerró 2025 con su mejor año histórico en materia tecnológica, logrando un crecimiento del 30%, un desempeño que contrastó con el de economías regionales más estables como las de Chile, Colombia y Perú.

“¿Es la estabilidad el único camino al éxito, o hemos desarrollado en Argentina una insensibilidad estratégica que nos da una ventaja competitiva?”, se pregunta Aragona.

Los ejecutivos argentinos aplican una resiliencia estratégica que convierte a las empresas de tecnología en referentes de adaptación frente a escenarios imprevisibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción frente a las noticias económicas es rápida y pragmática. En otros países, un cambio en las variables puede paralizar proyectos durante meses. En Argentina, “la especulación se reduce a qué pasará el lunes. Si el lunes el mundo sigue en pie, el plan de inversión se mantiene.”

Esta lógica ha convertido a las empresas argentinas en entidades “extremadamente resilientes” y ha redefinido el rol de quienes lideran compañías tecnológicas.

El management local ya no se limita a “vender una solución”, sino que acompaña a sus clientes en el desarrollo de arquitecturas flexibles por necesidad. Aragona sostiene que se trata de una resiliencia que surge de la experiencia, no de la imprudencia.

La rápida reacción del sector tecnológico argentino ante noticias económicas permite sostener planes aún en contextos de volatilidad extrema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejecutivo argentino evalúa cada decisión con una mirada puesta en la supervivencia y en la necesidad de adaptarse a escenarios imprevisibles, lo que introduce una ventaja competitiva frente a modelos más rígidos.

Cuál es el papel de la IA en este camino en Argentina

Hasta el momento, la discusión sobre inteligencia artificial en el país se mantuvo en la superficie, restringida a la automatización de tareas o mejoras en la redacción. Sin embargo, el futuro del management argentino, según plantea Aragona, radica en “integrar la IA en el core operativo de la compañía para ganar eficiencia allí donde los márgenes son estrechos”. Este enfoque apunta a una transformación profunda del modo de operar, buscando eficiencia real en sectores donde cada recurso cuenta.

Por otro lado, el avance tecnológico no llega exento de nuevos riesgos. El fraude digital se ha sofisticado, orientándose incluso hacia usuarios con altos conocimientos técnicos.

“La seguridad no puede ser un ‘aditivo’ tecnológico, sino una decisión de management basada en la educación y los límites que nosotros, como líderes, decidamos poner al involucramiento de la tecnología“, advierte el directivo.

La inteligencia artificial en Argentina plantea desafíos y oportunidades, con el futuro enfocado en integrarla al núcleo operativo de las compañías para ganar eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tan fácil es invertir en tecnología en Argentina

En Argentina, invertir en tecnología jamás fue cosa de seguidores de tendencias. El directivo remarca que “fue, y sigue siendo, una herramienta de supervivencia y diferenciación.”

A pesar de las crisis, cada inversión se piensa y cuida. El potencial del país se mantiene alto, en parte porque la gestión tecnológica se basa en la cautela y la experiencia adquirida en la adversidad.

El aprendizaje más valioso es que “el futuro se construye en la incertidumbre. El éxito del 2025 no es solo un número en un balance, es el reconocimiento a una forma de gestionar que entiende que, en tecnología, la permanencia y la constancia son la mayor carta de confianza que podemos ofrecer al mercado.”

El caso argentino es una muestra de que la resiliencia, la flexibilidad y la capacidad de adaptación pueden convertirse en fortalezas decisivas en el mundo de la tecnología global.