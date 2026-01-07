Seis herramientas gratuitas para detectar si un contenido fue hecho con IA

La inteligencia artificial plantea nuevos desafíos en la detección de contenidos falsos, exigiendo herramientas especializadas para evitar fraudes y desinformación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de crear textos, imágenes, audios y videos con inteligencia artificial que resultan casi indistinguibles de los reales plantea un reto inédito: identificar cuándo un contenido ha sido fabricado o manipulado por IA.

Para enfrentar este desafío, existen varias herramientas gratuitas que permiten a usuarios, periodistas y profesionales chequear la autenticidad de lo que circula en la red. Cada una cumple funciones específicas, desde analizar textos hasta examinar imágenes, audios y videos, y todas comparten un objetivo común: ayudar a evitar engaños, fraudes y desinformación.

Herramientas gratuitas para identificar contenido hecho por IA

Gemini

Gemini de Google facilita la identificación de imágenes y videos creados con inteligencia artificial gracias a la integración de SynthID, una tecnología que inserta una marca de agua digital invisible en los archivos generados por IA. Para usarla, basta con cargar la imagen o el video en la aplicación o la web de Gemini y realizar una consulta sobre su origen.

El sistema analiza el contenido en busca de la huella digital y responde si fue producido con IA de Google. Actualmente, la función abarca imágenes y videos cortos, especialmente los creados con modelos como Veo 3.

Gemini de Google utiliza SynthID, una marca de agua digital, para identificar imágenes y videos generados por inteligencia artificial y determina su origen en segundos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

AI or Not

AI or Not se especializa en analizar archivos de audio y determinar si una voz es humana o fue generada por inteligencia artificial. Su uso es sencillo: el usuario sube la grabación a la plataforma y el sistema realiza un análisis técnico en busca de patrones acústicos característicos de voces sintéticas.

Esta herramienta es útil frente a audios virales, mensajes de voz dudosos o llamados telefónicos sospechosos. En los últimos tiempos, la clonación de voces mediante IA se ha convertido en una práctica frecuente para cometer estafas. AI or Not ayuda a identificar estos casos y proteger a los usuarios frente a posibles engaños.

El servicio está disponible de manera gratuita desde su sitio web. Basta con cargar el archivo y esperar el informe, que indica si la voz analizada presenta rasgos compatibles con una generación artificial o corresponde a una grabación auténtica.

GPTZero

GPTZero ha ganado popularidad como una de las primeras plataformas diseñadas para detectar textos escritos por modelos de lenguaje, como ChatGPT. Su funcionamiento se basa en el estudio de variables como la previsibilidad del texto, la estructura de las frases y la uniformidad del estilo.

GPTZero permite detectar textos creados por modelos de lenguaje como ChatGPT, analizando previsibilidad y estructura para identificar contenido fabricado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utilizar GPTZero, el usuario debe copiar y pegar el texto sospechoso en la web de la herramienta. El sistema devuelve un resultado que estima la probabilidad de que ese contenido haya sido creado total o parcialmente por inteligencia artificial.

Plag.es

Plag.es ofrece una doble función: por un lado, compara el texto con bases de datos públicas y privadas para identificar coincidencias con otros contenidos ya existentes, lo que permite descubrir casos de plagio. Por otro, analiza si el estilo y la construcción del texto responden a patrones típicos de generación automática.

El proceso de uso es similar al de otras plataformas: se pega el texto a analizar y, tras unos segundos, la herramienta muestra un informe detallado. El usuario puede saber si el contenido fue escrito con IA y si reutiliza material ajeno sin atribución.

Deepware

Deepware es un motor de detección enfocado en el análisis de videos y la identificación de deepfakes. Permite escanear archivos audiovisuales o enlaces para buscar señales de manipulación, como alteraciones faciales, inconsistencias en los movimientos o anomalías en el audio sincronizado.

La plataforma utiliza modelos entrenados específicamente para detectar manipulaciones avanzadas, una práctica que se ha vuelto común en campañas de desinformación y fraudes digitales. Aunque no garantiza certeza absoluta, Deepware ofrece señales técnicas que ayudan a evaluar la autenticidad de un video antes de compartirlo o darlo por válido.

Usuarios, periodistas y profesionales encuentran en estas herramientas gratuitas soluciones eficientes para comprobar la autenticidad de textos, audios, imágenes y videos sospechosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso es accesible para cualquier usuario: solo hay que subir el archivo o pegar el enlace, y la herramienta realiza el análisis automáticamente.

Verificaudio

La difusión de audios falsos a través de aplicaciones de mensajería es un fenómeno creciente. Verificaudio utiliza inteligencia artificial para evaluar si un archivo de audio fue manipulado, editado o generado artificialmente, con el objetivo de combatir la circulación de mensajes engañosos.

Esta plataforma está orientada a detectar patrones de edición y generación artificial en los archivos de sonido. El usuario solo necesita cargar el audio en la web de Verificaudio para obtener un informe que indica si existen indicios de manipulación.

Resulta especialmente útil para quienes reciben mensajes de voz sospechosos y desean comprobar su autenticidad antes de difundirlos o responder a ellos.