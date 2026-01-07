CES 2026 marca el debut de los primeros equipos compatibles con WiFi 8

WiFi 8 fue presentado en el CES 2026, aunque todavía no se va a comercializar. (Imagen ilustrativa)

El CES 2026 fue el escenario elegido por las principales compañías tecnológicas para mostrar los primeros dispositivos compatibles con WiFi 8, la próxima generación de conectividad inalámbrica.

Aunque el estándar aún no cuenta con aprobación definitiva —prevista recién para 2028—, fabricantes de routers y chips aprovecharon la feria para adelantar cómo será esta tecnología y qué estrategias seguirán para posicionarse en un mercado que apunta a redes más estables, eficientes y preparadas para un entorno dominado por la inteligencia artificial y la hiperconectividad.

Uno de los anuncios más destacados fue el de Asus, que presentó el ROG Neo Core, un router conceptual con compatibilidad WiFi 8. Según la compañía, este equipo permitió realizar “la primera prueba de rendimiento en el mundo real” del nuevo estándar.

Asus dio a conocer sus primeros dispositivos con WiFi 8.

Si bien se trata de un dispositivo que todavía no está listo para su comercialización, su presentación funcionó como una demostración práctica de las capacidades técnicas que caracterizarán a esta nueva generación de redes inalámbricas.

Asus explicó que el foco del WiFi 8 no estará puesto únicamente en aumentar las velocidades máximas, sino en resolver uno de los problemas más frecuentes de las redes actuales: la congestión. De acuerdo con el fabricante, la mejora en la eficiencia del espectro y en la programación dinámica permitirá que cada megahercio de ancho de banda se utilice de manera más eficaz.

En la práctica, esto se traduce en un rendimiento más estable, menor latencia y una mejor experiencia cuando múltiples dispositivos están conectados al mismo tiempo. La empresa adelantó que su router podría llegar al mercado en algún momento de este año, aunque sin confirmar una fecha precisa.

WiFi 8 busca mejorar la eficiencia del espectro.

En paralelo, MediaTek dio a conocer Filogic 800, su nueva familia de chips compatibles con WiFi 8. Esta plataforma está orientada a potenciar el rendimiento de smartphones, computadoras, televisores y dispositivos premium para el hogar inteligente.

La compañía señaló que el objetivo es ofrecer una conectividad más eficiente en escenarios de alta exigencia, como transmisiones en tiempo real, experiencias inmersivas y aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

MediaTek también indicó que el primer chipset de esta generación comenzará a llegar a sus clientes hacia finales de este año, lo que abre la puerta a los primeros productos comerciales con soporte para WiFi 8.

WiFi 8 fue presentado en el CES 2026.

Broadcom, otro de los actores clave del sector, también presentó avances concretos. La empresa anunció una nueva plataforma que integra la APU BCM4918 WiFi 8, definida como un sistema en chip diseñado para unificar computación de alto rendimiento, redes y aceleración de inteligencia artificial en un solo silicio. Esta arquitectura apunta a responder a entornos de conectividad cada vez más complejos, donde conviven múltiples dispositivos, aplicaciones críticas y demandas de baja latencia.

La propuesta de Broadcom se completa con dos nuevos dispositivos WiFi 8 de doble banda. El BCM6714 incorpora un radio de tres transmisiones espaciales en la banda de 2.4 GHz y otro de cuatro transmisiones espaciales en 5 GHz.

En tanto, el BCM6719 integra radios de cuatro transmisiones espaciales tanto en 2.4 GHz como en 5 GHz. La compañía informó que estos productos ya están disponibles para clientes y socios a través de un programa de acceso anticipado, una señal de que el ecosistema comienza a prepararse antes de la ratificación oficial del estándar.

El WiFi 8 está diseñado para mejorar el rendimiento de los smartphone.

Más allá de estos anuncios, el despliegue temprano del WiFi 8 convive con un cronograma regulatorio todavía lejano. Información de la WiFi Alliance indica que la aprobación definitiva del protocolo no se concretará antes de mediados o finales de 2028.

Sin embargo, la industria ya trabaja en esta tecnología como respuesta a las crecientes exigencias de conectividad, impulsadas por el aumento de dispositivos conectados de forma simultánea y por el avance de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El objetivo central del WiFi 8 es ofrecer conexiones inalámbricas más robustas, rápidas y con una capacidad de respuesta optimizada. Frente al WiFi 7 —que ya habilita velocidades multigigabit, latencias inferiores a los 10 milisegundos y tasas de pérdida de datos por debajo del 0.1%—, la nueva generación promete al menos un 25% más de rendimiento en condiciones adversas, una reducción similar en la latencia y una disminución equivalente en la pérdida de información.

El WiFi 8 también busca integrarse con la IA. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas mejoras están pensadas para facilitar implementaciones de red tanto aisladas como superpuestas, incluso en escenarios complejos como entornos con alta congestión, interferencias, movilidad constante de los usuarios o cobertura limitada.

Desde Qualcomm, por ejemplo, señalan que el WiFi 8 será clave para habilitar espacios de trabajo inteligentes y móviles en entornos empresariales, aplicaciones inmersivas en hogares conectados y conectividad de alta densidad en espacios públicos.