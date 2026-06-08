Plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depositar $1 millón a 30 días

El diferencial entre la tasa más alta y la más baja representa una diferencia de más de $7.000 por cada millón de pesos en 30 días (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas, el panorama de los depósitos a plazo fijo en pesos mostró una marcada dispersión entre las tasas ofrecidas por los bancos que operan en la Argentina, en un contexto en el que la tasa promedio del sistema cayó a mínimos históricos. Al observar la evolución de los últimos doce meses, la tasa promedio para colocaciones a 30 días para personas humanas descendió de valores superiores al 30% anual a niveles inferiores al 19% en los primeros días de junio de 2026. Este retroceso en el rendimiento, junto con la inflación acumulada en el período, impactó de lleno sobre la rentabilidad de una de las herramientas de ahorro más tradicionales del mercado local.

El seguimiento de la tasa promedio del sistema, que arrancó en junio de 2025 en torno al 31%, mostró una tendencia descendente interrumpida solo por algunos picos ocasionales. Durante julio de 2025, el promedio se mantuvo cerca del 31%, pero a partir de agosto comenzó a acelerar la baja. El 1 de agosto de 2025, la tasa promedio alcanzó el 32,8%, para luego avanzar rápidamente y situarse en 49,14% el 2 de septiembre de 2025. En ese mes, el sistema bancario presentó el promedio más alto de todo el año. Sin embargo, la suba resultó transitoria y, en pocas semanas, la tasa promedio retomó la caída. El 14 de octubre de 2025, el valor llegó al 42,62%. Desde entonces, la baja se profundizó: el 1 de diciembre de 2025, el promedio se ubicó en 27,78%, y el 14 de mayo de 2026, en 18,81%. En los primeros días de junio de 2026, la tasa promedio apenas superaba el 19%.

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En este contexto, la comparación de los rendimientos actuales de los plazos fijos entre las principales entidades muestra diferencias marcadas. Los bancos tradicionales y de mayor volumen de depósitos, como Banco de la Nación Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco Santander Argentina S.A., ofrecen tasas sensiblemente menores a las que presentan bancos digitales, regionales y compañías financieras. El Banco de la Nación Argentina informa una tasa de 19%, que arroja un rendimiento de $1.015.616,44 por cada millón de pesos depositado a 30 días. En el caso de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., la tasa es de 16,25% y el saldo final asciende a $1.013.356,16 por el mismo plazo y monto. Banco BBVA Argentina S.A. otorga una tasa de 18,75%, con un resultado de $1.015.410,96, mientras que Banco Santander Argentina S.A. paga 15%, lo que deja el total en $1.012.328,77.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires se posiciona como el banco público con mejor rendimiento dentro de los grandes jugadores, al ofrecer una tasa de 19,5% y un rendimiento de $1.016.027,40. Por su parte, Banco Macro S.A. establece su tasa en 18%, con un resultado final de $1.014.794,52. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. paga 17,5%, que deja el saldo en $1.014.383,56. Otros bancos de relevancia como Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco Patagonia S.A. ofrecen tasas de 17% y 16%, lo que se traduce en rendimientos de $1.013.972,60 y $1.013.150,68 respectivamente. Banco Credicoop Cooperativo Limitado también paga 17,5%, con el mismo saldo final que el ICBC.

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La tendencia cambia al observar el universo de bancos digitales, regionales y compañías financieras. Banco Bica S.A. ofrece una tasa de 23%, lo que permite obtener $1.018.904,11 por cada millón invertido a 30 días. Banco CMF S.A. y Banco Meridian S.A. presentan tasas de 23,25%, que generan un resultado de $1.019.109,59. Entre las entidades con los mejores rendimientos figuran Banco Voii S.A. con una tasa de 23,5% ($1.019.315,07), y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. con la más alta del mercado, de 23,75%, que deja el monto final en $1.019.520,55. Dentro de este grupo también se destacan Banco del Sol S.A. y Reba Compañía Financiera S.A., que pagan 22% y arrojan $1.018.082,19. Bibank S.A. y Banco Hipotecario S.A. ofrecen tasas de 21% y 21,5%, con rendimientos de $1.017.260,27 y $1.017.671,23 respectivamente. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. paga 20,75% y permite alcanzar $1.017.054,79. Los bancos Dino S.A. y Julio Sociedad Anónima informan tasas de 20%, con un rendimiento de $1.016.438,36 cada uno.

En el segmento de bancos medianos y cooperativos, las tasas se ubican entre 18% y 19%. Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco del Chubut S.A., Banco de Comercio S.A., Banco de Formosa S.A., Banco Masventas S.A., Banco Provincia de Tierra del Fuego y Banco Credicoop Cooperativo Limitado pagan tasas entre 17,5% y 19%, con rendimientos que oscilan entre $1.014.383,56 y $1.015.616,44.

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Esta dispersión en las tasas y rendimientos de los plazos fijos refleja la estrategia comercial de cada banco, el perfil de clientes al que apuntan y la competencia entre entidades tradicionales y digitales. Las entidades digitales y compañías financieras suelen ofrecer tasas más altas, en un intento por captar nuevos depósitos y sumar usuarios que buscan maximizar la rentabilidad de su dinero en el corto plazo. La facilidad de operar de manera 100% digital, la posibilidad de acceder a tasas iguales para clientes y no clientes, y los requisitos de apertura reducidos, incrementan el atractivo de estos productos frente a los bancos tradicionales.

La tasa promedio del sistema bancario cayó de 49% anual en septiembre de 2025 a menos de 19% en junio de 2026 (Reuters)

La diferencia entre la tasa más baja y la más alta del mercado superó los ocho puntos porcentuales en la última semana. Esto implica que, para un mismo depósito de $1 millón a 30 días, la elección del banco puede significar una ganancia adicional de hasta $7.191,78, si se compara el rendimiento de Banco Santander Argentina S.A. ($1.012.328,77) con el de Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. ($1.019.520,55). Este diferencial se amplía si se consideran montos mayores o se reinvierte el capital mes a mes.

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El retroceso en la tasa promedio del sistema bancario responde a diversas variables, entre ellas la política monetaria, la evolución de la inflación, el comportamiento de la demanda de dinero y la competencia entre bancos por captar depósitos. El año pasado, la tasa promedio de los plazos fijos a 30 días para personas humanas superó el 49% anual en septiembre de 2025, pero desde entonces la tendencia fue descendente. Durante el último trimestre de 2025, las tasas cayeron de manera sostenida, y en diciembre de ese año ya se ubicaban por debajo del 28%. Entre enero y marzo de 2026, la tasa promedio osciló entre 24% y 27%, para luego ubicarse en torno al 19% en los primeros días de junio de 2026.

El escenario de tasas actuales plantea un desafío para los ahorristas que buscan preservar el valor de su capital frente a la inflación, ya que el rendimiento de los plazos fijos se mantiene por debajo del ritmo de aumento de los precios. El análisis de los datos muestra que, si bien algunos bancos digitales y compañías financieras ofrecen tasas por encima del promedio, ningún banco del sistema logra igualar el ritmo de variación del índice de precios al consumidor. Esta situación obliga a los ahorristas a comparar cuidadosamente las alternativas disponibles, evaluar el acceso y las condiciones de cada entidad y considerar la posibilidad de diversificar su estrategia de ahorro.

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En la actualidad, los bancos tradicionales y de mayor volumen de depósitos se concentran en la franja más baja del ranking de tasas, mientras que las entidades digitales y regionales se posicionan en la parte más alta. La competencia por captar depósitos llevó a una segmentación del mercado, en la que los bancos buscan diferenciarse a través de la tasa, la facilidad de operar y los beneficios adicionales para los clientes.

El análisis de la evolución de la tasa promedio del sistema y la comparación de los rendimientos actuales permite identificar las tendencias del mercado y las oportunidades que pueden surgir para los ahorristas. El seguimiento de estos datos resulta clave para quienes buscan optimizar el rendimiento de sus ahorros en un contexto de tasas e inflación en movimiento constante.

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