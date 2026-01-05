Si sigues usando Magis TV o XUPER TV para ver películas gratis estos son los riesgos a los que estás expuesto

Las aplicaciones ilegales no se pueden descargar de sitios oficiales, así que al usarlo el usuarios se expone y expone su dispositivos a múltiples vulnerabilidades. (Fotocomposición Infobae)

El acceso a contenido audiovisual gratuito mediante aplicaciones como Magis TV o XUPER TV ha captado la atención de varios usuarios que buscan alternativas sin costo a los servicios de streaming legales.

No obstante, la promesa de ver películas y series gratis puede acarrear graves consecuencias para la seguridad de la información personal y la integridad de los dispositivos.

El uso de plataformas ilegales de este tipo no solo implica violaciones a los derechos de autor, sino que también conlleva riesgos en materia de ciberseguridad.

Expertos en seguridad informática como ESET señalan que instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, deja los dispositivos vulnerables a ataques informáticos, robo de datos y la propagación de software malicioso.

Qué permisos solicita Magis TV y por qué son peligrosos para el usuario

La aplicación Magis TV solicita permisos para acceder a fotos, videos y documentos almacenados en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magis TV solicita una serie de permisos que han sido calificados como críticos e invasivos. Entre los más relevantes se encuentra la capacidad de identificar qué aplicaciones y procesos están activos en el dispositivo.

Este acceso puede ser aprovechado por actores maliciosos para obtener información sobre los hábitos digitales del usuario y acceder a datos privados almacenados. Otro permiso es la posibilidad de montar o desmontar sistemas de archivos externos.

Esto significa que el almacenamiento del dispositivo puede estar expuesto a manipulaciones no autorizadas, lo que incrementa el riesgo de corrupción de archivos, pérdida de información y ejecución de acciones maliciosas sin conocimiento del propietario.

Cómo puede afectar la privacidad del usuario la instalación de estas aplicaciones

Permitir la manipulación de archivos externos aumenta el riesgo de pérdida de datos y corrupción de información. (Imagen ilustrativa Infobae)

La privacidad se ve comprometida con el uso de aplicaciones como Magis TV. La aplicación pide acceso a fotos, videos, documentos y otros archivos almacenados en el dispositivo, lo que permite la extracción de información confidencial.

Asimismo, solicita permisos para enviar notificaciones, lo que en manos de atacantes puede facilitar campañas de phishing, la llegada de spam y la distribución de contenido engañoso.

El acceso a archivos de audio, incluidas grabaciones de voz, representa otro riesgo. En estos archivos suelen almacenarse datos sensibles y, bajo el control de una aplicación de origen dudoso, la exposición del usuario a posibles filtraciones o robos de información personal como números de cuenta o conversaciones privadas se incrementa.

Qué consecuencias tiene para los datos y la ubicación la instalación

El control sobre la ubicación y el contenido multimedia queda en manos de aplicaciones con permisos invasivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conjunto de permisos solicitados por Magis TV puede permitir el rastreo de la ubicación del usuario y el acceso a todo el contenido multimedia del dispositivo. Este nivel de acceso pone en peligro la integridad de los datos personales y facilita el conocimiento sobre las rutinas y movimientos de la persona propietaria del equipo.

La recopilación de datos y su eventual transmisión a servidores externos puede derivar en consecuencias graves, como el uso desautorizado de información personal o incluso el fraude. El usuario queda expuesto sin control sobre la circulación y almacenamiento de sus datos privados.

Cuáles son las alternativas seguras y legales para ver películas gratis

Pluto TV representa una alternativa legal y segura para acceder a contenido gratuito, sin exponer datos personales ni dispositivos. (Pluto TV)

Ante estos riesgos, existen opciones legales para acceder a contenido audiovisual gratuito. Una alternativa es Pluto TV, que ofrece más de cien canales en vivo organizados en categorías como noticias, deportes, entretenimiento y música, además de un catálogo de películas y series.

Esta plataforma está disponible para celulares, computadoras y televisores inteligentes, y se descarga desde las tiendas oficiales de aplicaciones, lo que garantiza la seguridad del dispositivo.

Pluto TV no solicita pagos ni datos bancarios, y permite explorar contenidos desde el primer acceso sin necesidad de crear una cuenta. El registro es opcional y solo se sugiere para quienes quieren acceder a funciones adicionales, como agregar canales a favoritos o crear listas personalizadas.

A diferencia de las aplicaciones ilegales, esta alternativa no compromete la seguridad ni la privacidad de los usuarios que buscan contenido gratuito.