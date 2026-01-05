Tecno

CES 2026: Las Vegas anticipa el futuro del automóvil y la inteligencia artificial

En Las Vegas, la feria tecnológica más importante del mundo deja atrás los prototipos futuristas para enfocarse en vehículos personalizables, sistemas de IA agente y tecnologías que transforman la movilidad

CES 2026: la revolución automotriz
CES 2026: la revolución automotriz se define por software, inteligencia artificial y realismo industrial - REUTERS/Steve Marcus/File Photo

El 2026 comenzó en Las Vegas con el regreso de la CES, la feria tecnológica más influyente del mundo. Entre el 6 y el 9 de enero, más de 140.000 asistentes y cientos de marcas marcarán el pulso de la innovación en consumo, movilidad, salud y dispositivos personales.

Este año, el protagonismo de la inteligencia artificial y la robótica es claro, pero el sector automotriz atraviesa una transformación silenciosa que define el rumbo de la industria.

La CES y su papel clave en la evolución tecnológica

La CES (Consumer Electronics Show) es el escenario donde marcas líderes y startups presentan avances que, en muchos casos, anticipan el mercado global. No se trata solo de gadgets y lanzamientos llamativos: el evento es un termómetro de las prioridades industriales y los desafíos reales que afrontan sectores como la movilidad.

El automóvil en CES 2026:
El automóvil en CES 2026: menos promesas y más innovación real con IA y plataformas conectadas - Nevada, U.S. January 5, 2022. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

En 2026, la feria refleja el giro hacia la “vida con IA”, con una oferta más orientada a software, algoritmos y plataformas conectadas. Los fabricantes de automóviles siguen presentes, pero el foco no está tanto en los vehículos físicos, sino en demostrar cómo los autos pueden evolucionar gracias a software actualizable y sistemas inteligentes.

El avance de los vehículos definidos por software

Uno de los grandes temas del CES 2026 es la consolidación de los vehículos definidos por software. A diferencia de modelos tradicionales, estos autos pueden recibir nuevas funciones, actualizaciones y servicios incluso después de haber sido entregados al cliente.

Plataformas basadas en Android Automotive ocupan un lugar central, permitiendo a fabricantes y usuarios personalizar la experiencia del vehículo a lo largo del tiempo.

Para los fabricantes, esta tendencia significa mayor rapidez de adaptación y una fuente continua de ingresos postventa. Para los usuarios, implica la posibilidad de acceder a mejoras en ‘infoentretenimiento’ (Pantalla con navegación, música y conectividad), asistencia al conductor y gestión de energía sin cambiar de vehículo.

Inteligencia artificial: del asistente al agente

CES 2026 confirma el giro
CES 2026 confirma el giro de la industria: autos conectados, IA agente y tecnología práctica para los desafíos actuales - REUTERS/Steve Marcus/File Photo

El concepto de “IA agente” marca otro hito en CES 2026. Ya no se trata solo de asistentes que responden a comandos, sino de sistemas que toman decisiones activamente por el usuario.

Estas tecnologías gestionan rutas, optimizan el uso de energía y adaptan la asistencia al conductor en tiempo real, abriendo un nuevo escenario de autonomía y eficiencia, aunque también plantean debates sobre privacidad y control.

Cambios en la industria

Entre las presentaciones más esperadas está la versión de preproducción del AFEELA 1, el vehículo eléctrico de la alianza Sony-Honda. Aunque aún no será el auto definitivo, representa el avance tangible en una industria marcada por la cautela. Marcas como LG también destacan con robots asistentes y avances en televisores OLED, mientras que la inteligencia artificial se integra cada vez más en todos los ámbitos del evento.

A diferencia de la euforia de años anteriores, el sector automotriz llega al CES 2026 en un contexto más sobrio. Tras un pico de ventas de vehículos eléctricos en 2025 y el fin de incentivos federales en Estados Unidos, la demanda se ha estabilizado.

De la promesa a la
De la promesa a la realidad: CES 2026 muestra cómo la inteligencia artificial y el software están transformando el automóvil - REUTERS/Steve Marcus

Compañías como GM y Ford han recortado inversiones en eléctricos y han redirigido sus estrategias hacia híbridos, camionetas y SUV, reflejando lo que los analistas llaman el “realismo de los vehículos eléctricos”.

Las empresas ahora buscan convertir promesas en productos concretos, con menos énfasis en exhibir autos conceptuales y mayor foco en chips, sensores, robótica y tecnologías de manufactura que viabilizan la transición.

El CES 2026 es menos un escaparate de promesas futuristas y más una comprobación de cómo la tecnología redefine el día a día. El evento refleja el tránsito hacia una movilidad más conectada, personalizada y basada en software, donde la inteligencia artificial y la flexibilidad serán la norma.

La feria confirma que el realismo se impone en la industria automotriz: el futuro es digital, pero los caminos para llegar a él serán tan variados como los retos que plantea el mercado actual.

