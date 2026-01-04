Microsoft acaba con el truco para activar Windows 11 sin internet: qué implica esta decisión

Microsoft elimina la activación offline de Windows y exige conexión a Internet para validar licencias desde 2025. (Microsoft)

La activación de Windows sin conexión a Internet ha llegado a su fin. Microsoft ha puesto punto final a más de dos décadas de soporte para la activación telefónica y métodos offline, una decisión que marca un cambio profundo en la gestión y uso de los sistemas operativos Windows 10 y Windows 11 en todo el mundo.

A partir de ahora, cualquier usuario que desee validar una licencia de Windows en un equipo nuevo, tras reinstalar el sistema operativo o al cambiar componentes críticos, deberá contar con acceso estable a Internet.

De qué se trata el cambio en Windows 11

Durante más de 24 años, Microsoft permitió a sus usuarios activar Windows por teléfono. El proceso consistía en generar un código en el equipo, llamar a un número de la empresa y completar la validación a través de un sistema automatizado de voz.

Esta vía resultaba esencial para quienes no podían conectar su computador a Internet, ya fuera por políticas corporativas, ubicaciones remotas o razones de seguridad. En versiones anteriores, como Windows 7, Windows 10 y las primeras ediciones de Windows 11, los usuarios podían elegir la opción telefónica desde el menú de configuración y seguir instrucciones específicas de acuerdo con su país o región.

Sin embargo, desde finales de 2025, quienes intentan activar Windows por teléfono se encuentran con un mensaje pregrabado: “El soporte para la activación de productos ahora es en línea. Para activar su producto de la manera más rápida y cómoda, visite nuestro portal de activación de productos en línea en aka.ms/aoh”.

Usuarios de Windows 10 y Windows 11 deben contar con acceso estable a Internet para instalar o reactivar el sistema operativo. (MICROSOFT)

Los foros oficiales y comunidades técnicas han documentado la desaparición de los códigos de validación y la redirección automática a portales web, sin posibilidad de completar el trámite fuera de línea. Esta decisión afecta tanto a licencias originales adquiridas por usuarios finales como a aquellas distribuidas por fabricantes (OEM) y grandes empresas.

Qué implica esta decisión para los usuarios de Windows

La eliminación de la activación telefónica tiene consecuencias directas para distintos perfiles de usuarios. Para el usuario doméstico, la principal exigencia radica en disponer de conexión a Internet al instalar o reactivar Windows. Ya no existe una opción real si el adaptador de red falla durante la instalación o si el equipo opera en una ubicación sin acceso a la web.

Este nuevo requisito puede resultar problemático en zonas rurales, en instalaciones temporales o en situaciones de emergencia, donde la conectividad no está garantizada.

La eliminación de la activación telefónica afecta tanto a usuarios domésticos como a empresas y fabricantes OEM de equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto se amplifica en entornos empresariales y corporativos. Startups, pymes y grandes corporaciones que gestionan equipos en lugares aislados o sometidos a normas estrictas de seguridad informática encuentran ahora una barrera adicional.

El canal telefónico resultaba una herramienta clave para administradores IT que debían desplegar sistemas operativos en masa o solucionar incidencias en laboratorios, líneas de producción y centros de datos. La transición forzosa hacia la activación online requiere adaptar flujos de trabajo, planificar activaciones anticipadas y garantizar la compra de licencias válidas para evitar contratiempos operativos.

Por qué Microsoft realizó este cambio en Windows

El trasfondo de la medida se vincula con la estrategia global de Microsoft para centralizar la gestión de licencias y asegurar la autenticidad de cada instalación.

El fabricante busca reducir las brechas de seguridad asociadas a métodos alternativos de activación y combatir la piratería informática, una problemática persistente en el ecosistema Windows. El bloqueo de herramientas como el hack KMS38, que permitía activar versiones recientes de Windows sin pasar por los canales oficiales, demuestra la determinación de la empresa de Redmond de cerrar cualquier resquicio que permita el uso de copias no autorizadas.

Microsoft busca reducir la piratería y validar la autenticidad de Windows al centralizar la activación en sus servidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La activación digital obliga a que cada clave de producto se valide en tiempo real contra los servidores de Microsoft, lo que facilita la detección de fraudes y el control de licencias en circulación.

Además, esta política se alinea con el resto de cambios recientes en el sistema operativo, como la obligación de usar una cuenta de Microsoft durante la configuración inicial de Windows 11 y la imposibilidad de crear cuentas locales sin conexión.