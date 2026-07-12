Panamá

Patrullaje en la zona especial marina del parque panameño de Coiba detecta embarcaciones que faenaban sin autorización

Se inspeccionaron tres embarcaciones pesqueras y a quienes estaban a bordo de un yate se les ordenó abandonar el área

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Personas a bordo de un yate, en aparente pesca deportiva, fueron conminados a abandonar la zona. (MiAmbiente)
Personas a bordo de un yate, en aparente pesca deportiva, fueron conminados a abandonar la zona. (MiAmbiente)

Una embarcación de pesca deportiva que operaba sin autorización dentro del Parque Nacional Coiba fue interceptada en medio de los operativos de vigilancia marítima intensivos que ejecutan guardaparques y el Servicio Nacional Aeronaval.

A quienes se encontraban a bordo del yate se les ordenó abandonar la zona conforme a la normativa ambiental vigente.

En medio de la acción, igualmente se inspeccionaron otras tres embarcaciones pesqueras cuya documentación y permisos estaban vigentes.

El operativo, ejecutado en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la organización EARTHRACE, se llevó a cabo a bordo del buque M/Y MODOC de esta organización conservacionista internacional.

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El buque M/Y MODOC, que participó en el patrullaje junto a la organización EARTHRACE, es una embarcación especializada en operaciones de conservación marina.

Embarcaciones de pesca artesanal tenían la documentación y los permisos vigentes. (MiAmbiente)
Embarcaciones de pesca artesanal tenían la documentación y los permisos vigentes. (MiAmbiente)

Dispone de autonomía para navegar hasta 30 días en altamar, helipuerto para drones y aeronaves ligeras, sistemas de visión térmica, grúa de carga y equipos destinados a la vigilancia, monitoreo e inspección marítima, capacidades utilizadas en misiones de protección de áreas marinas y atención de actividades ilícitas.

Durante el operativo se recorrieron 246 millas náuticas, cubriendo sectores de alto valor ecológico como Banco Hannibal, Isla Montuosa, Isla Jicarón, Isla Contreras, Isla Uva, Isla Brincanco, Punta Anegada y el sector 12 de Octubre.

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Los patrullajes intensivos en estas zonas protegidas se realizan desde febrero del presente año, en el marco de las labores de vigilancia que adelanta la institución para combatir la pesca ilegal y proteger el ecosistema marino y costero del país.

El parque nacional Coiba, que cuenta con 25 guardaparques que realizan labores de custodia las 24 horas del día, los siete días de la semana, posee el arrecife de coral más extenso de Centroamérica, con al menos 13 especies de corales formadores de colonias, y más de 800 especies de peces. Allí se reportan al menos 15 especies de cetáceos.

Creado en julio de 2004, el sitio y su zona especial de protección marina fue declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2005. Posee invaluables ecosistemas de manglares, arrecifes de coral, bosques, playas, ríos, así como especies de fauna y flora únicas en el planeta, además de sitios históricos, fuentes de riqueza incomparables.

Guardaparques, autoridades, y miembros de la tripulación del buque M/Y MODOC, de la organización EARTHRACE. (MiAmbiente)
Guardaparques, autoridades, y miembros de la tripulación del buque M/Y MODOC, de la organización EARTHRACE. (MiAmbiente)

Los patrullajes incrementan la presencia institucional en las áreas marinas protegidas del país para combatir la pesca ilegal y otras actividades ilícitas que puedan afectar el ecosistema marino, dijeron las autoridades.

En los patrullajes intensivos de largo alcance participaron dos técnicos guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, junto con tres unidades del Servicio Nacional Aeronaval encargadas de abordajes e inspecciones.

Se explicó que en cada detención de lanchas de pesca se revisó la documentación de las embarcaciones, los permisos de pesca vigentes y las autorizaciones para operar dentro de zonas bajo régimen de protección marina.

De manera paralela, la información indica que el Centro de Monitoreo y Coordinación Marino dio seguimiento a alertas generadas por sus plataformas satelitales, manteniendo comunicación encriptada permanente con las unidades desplegadas en los patrullajes intensivos a bordo del MODOC en el océano, en coordinación con Centro Regional de Operaciones Aeronavales del Senan.

A través del Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero, las autoridades de Ambiente indican que Panamá se ha convertido en un referente internacional en esta materia, con medidas como esta que ayudan a reducir delitos transfronterizos ligados a la pesca ilícita y otras infracciones a la normativa ambiental que amenazan la biodiversidad marina de la región.

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