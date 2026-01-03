Tecno

Cómo configurar la temperatura del refrigerador en verano e invierno

Adaptar la configuración de este electrodoméstico según la estación puede marcar la diferencia en los costos del hogar

Guardar
Un ajuste adecuado del termostato
Un ajuste adecuado del termostato del refrigerador ayuda a evitar el deterioro de productos perecederos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Configurar correctamente la temperatura del refrigerador es fundamental para garantizar la conservación de los alimentos y reducir el consumo eléctrico en el hogar. Un ajuste inadecuado puede llevar al deterioro de productos perecederos y provocar un mayor gasto de energía, lo que afecta la economía doméstica durante el año.

Este electrodoméstico es uno de los principales responsables del consumo energético en casa. Optimizar su funcionamiento mediante una temperatura apropiada contribuye a mantener bajo control la factura de la luz y prolonga la vida útil de los alimentos almacenados.

Una temperatura bien regulada, tanto en el refrigerador como en el congelador, permite mantener los productos frescos y evita el desperdicio energético. Si la temperatura es demasiado baja, algunos alimentos pueden congelarse y el consumo eléctrico aumenta.

El refrigerador es uno de
El refrigerador es uno de los electrodomésticos que más energía consume en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, una temperatura elevada favorece la proliferación de microorganismos, lo que incrementa el riesgo para la salud de quienes consumen esos productos.

Ajuste de la temperatura según la estación

Ajustar el termostato de acuerdo con la temporada es una medida concreta para proteger la salud y, al mismo tiempo, promover el ahorro energético en la vivienda. Encontrar el punto óptimo entre seguridad alimentaria y eficiencia depende de regular correctamente este parámetro.

Las recomendaciones para la temperatura ideal varían con la estación del año. En verano o durante olas de calor, se aconseja situar el termostato manual en el nivel tres o cuatro, correspondiente a unos tres grados Celsius (3 ℃) en modelos digitales. Este rango ayuda a mantener los alimentos seguros ante el aumento de temperatura exterior y limita el riesgo de que se estropeen.

Regular el termostato según la
Regular el termostato según la temporada contribuye a mantener la seguridad alimentaria y controlar el gasto energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el invierno, cuando el frío externo reduce la exigencia de refrigeración, basta con colocar el termostato en el nivel dos en los modelos manuales, lo que equivale a una temperatura digital de entre cinco y seis grados Celsius (5 ℃ y 6 ℃). De esta manera, el sistema no trabaja demás y se contiene el gasto energético.

La necesidad de ajustar el termostato también depende del clima y la región donde se ubica el hogar. En lugares con veranos muy calurosos, puede hacer falta un ajuste mayor que en áreas de temperaturas moderadas. Adaptar el uso del refrigerador a las condiciones locales resulta clave para lograr una configuración efectivamente eficiente.

Revisar periódicamente la temperatura interna y aprovechar conscientemente las funciones del termostato facilita la optimización del consumo eléctrico en el hogar. Este sencillo hábito ayuda a alargar la vida útil de los productos y evitar sorpresas en la factura de la luz.

Revisar periódicamente la temperatura interna
Revisar periódicamente la temperatura interna evita sorpresas en la factura de la luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptar la configuración del refrigerador a cada temporada y clima local ofrece una mejor conservación de los alimentos y fomenta un uso más racional de la energía en casa, con beneficios evidentes para la seguridad alimentaria y el bolsillo familiar.

Temas Relacionados

ElectrodomésticosAhorro energéticoConsumo eléctricoHogarLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Así puedes limitar la influencia de la IA en tus aplicaciones: WhatsApp, Gmail y más

Existen alternativas específicas para reducir el alcance de los sistemas automatizados en la gestión de la información de las apps

Así puedes limitar la influencia

Todo lo que se sabe del nuevo dispositivo con IA desarrollado por OpenAI

El desarrollo apunta a transformar la relación con la tecnología mediante asistentes por voz y formatos portátiles que exploran alternativas al teléfono móvil

Todo lo que se sabe

Los 5 avances prometidos por Elon Musk para 2025 que no se cumplieron

Entre iniciativas incompletas y retrasos en proyectos clave, los protagonistas del sector enfrentaron nuevos cuestionamientos sobre visión, ejecución y futuro

Los 5 avances prometidos por

Cómo funciona Mastodon, el nuevo competidor de X y Threads de código abierto

La plataforma se presenta como un espacio donde los usuarios gestionan su experiencia eligiendo servidores con reglas propias, sin depender de una empresa centralizada

Cómo funciona Mastodon, el nuevo

India le da 72 horas a Elon Musk para corregir a su IA Grok por generar contenido “obsceno”

La exigencia gubernamental indaga la responsabilidad de las plataformas tecnológicas ante fallos en la moderación de contenido generado por inteligencia artificial

India le da 72 horas
DEPORTES
Sufrió un gol desde mitad

Sufrió un gol desde mitad de cancha en una práctica y respondió con un planchazo a la espalda de su compañero

El plan especial que tiene el Real Madrid con Franco Mastantuono: la estrategia para darle protagonismo

La sentencia de una figura del fútbol argentino que es buscada por Racing e Inter Miami: “Sería un paso muy lindo”

“Le gustaban las bromas pesadas”: la confesión de un ex compañero de Scaloni sobre su comportamiento en el vestuario

El álbum de fotos de la celebración de fin de año del futbolista Nico González y su flamante novia en Madrid

TELESHOW
El polémico video de Noelia

El polémico video de Noelia Marzol con su marido: los cuestionamientos que recibió por la presencia de su hija

La furia de Ana María Picchio al aire en el programa de Moria Casán: “Para ustedes, cinco minutos y nada más”

El reencuentro de Zaira Nara y Bauleti en Punta del Este: “Vamos a ver si funcionaría algo entre nosotros”

Jorge Rial contó como vivió el terremoto en México: “Tembló el edificio”

Yanina Latorre aseguró que Chechu Bonelli y Facundo Pieres habrían iniciado un romance

INFOBAE AMÉRICA

El petrolero que huye de

El petrolero que huye de la Guardia Costera de Estados Unidos reveló su ubicación: se encuentra en el Atlántico Norte

El ejército ruso consolida avances en el este y sur de Ucrania mientras Kiev ordenó evacuaciones en Zaporizhzhia, Chernigiv y Dnipropetrovsk

Así logran los carpinteros resistir miles de golpes por segundo sin lesionarse

En medio de las tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro se reunió en Caracas con el enviado especial de China

De casi invisible a imprescindible: la transformación de Penny en The Big Bang Theory