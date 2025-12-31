Steam revela los juegos más vendidos de 2025: varios pueden conseguirse con descuento

Los juegos de Steam, incluyendo los más vendidos de 2025, tiene rebaja por promoción de invierno. (Steam)

Steam cerró el año publicando su informe oficial con los juegos más vendidos de 2025 a nivel mundial, una lista que confirma una tendencia ya conocida dentro de la industria: los títulos multijugador online y los servicios gratuitos con microtransacciones siguen dominando el mercado, incluso frente a grandes lanzamientos individuales.

Asimismo, la mayoría de estos videojuegos pueden conseguirse actualmente con descuentos por las ofertas de invierno, vigentes hasta el 5 de enero de 2026. A tan solo días del cambio de año, la tienda digital de Valve difundió el ranking que reúne a los títulos con mayor recaudación entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2025.

La lista combina juegos gratuitos, producciones triple A y propuestas independientes, muchas de ellas impulsadas por una comunidad activa y un soporte técnico constante. Lejos de depender únicamente de premios como el GOTY, el informe refuerza el peso del juego online como motor de ventas sostenidas.

Steam dio a conocer su lista de videojuegos más vendidos y descargados durante el 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los multijugador, otra vez en lo más alto

El listado confirma que los videojuegos multijugador continúan liderando el consumo global en PC. Títulos con años en el mercado mantienen su vigencia gracias a actualizaciones, eventos y una base sólida de jugadores. Incluso la llegada de nuevos lanzamientos no logró desplazar a estos clásicos del top de ventas, demostrando que la fidelidad de la comunidad es clave para sostener el éxito comercial.

Por otro lado, algunos estrenos recientes lograron abrirse paso entre los más vendidos del año, mientras que ciertos juegos independientes sorprendieron al posicionarse junto a grandes franquicias. En contraste, producciones altamente valoradas por la crítica no alcanzaron el mismo impacto económico, evidenciando la diferencia entre prestigio y volumen de ventas.

Counter-Strike 2 entre los juegos más descargados de Steam durante el 2025.

Los juegos más vendidos de 2025 en Steam

A continuación, la lista oficial de los 12 juegos más vendidos de 2025 en Steam. Se puede ver precios reales, considerando las rebajas vigentes por las ofertas de invierno:

Counter-Strike 2 – Gratis

Arc Raiders – 35.00 dólares (antes 44.00 dólares)

PUBG: Battlegrounds – Gratis

Borderlands 4 – 61.00 dólares (antes 76.00 dólares)

Marvel Rivals – Gratis

R.E.P.O. – 7.50 dólares (antes 10.70 dólares)

Monster Hunter Wilds – 42.00 dólares (antes 76.00 dólares)

Apex Legends – Gratis

Dota 2 – Gratis

Schedule 1 – 15.00 dólares (antes 21.50 dólares)

Call of Duty: Black Ops 7 – 61.00 dólares (antes 87.00 dólares)

Battlefield 6 – 53.00 dólares (antes 76.00 dólares)

Descuentos y descargas gratuitas

Uno de los puntos destacados del informe es que una parte importante de los juegos más vendidos son gratuitos, lo que refuerza el modelo de negocio basado en microtransacciones, pases de batalla y contenido adicional. Counter-Strike 2, Dota 2, Apex Legends, PUBG y Marvel Rivals encabezan este enfoque, demostrando que la barrera de entrada cero sigue siendo altamente efectiva.

Rebajas de invierno de Steam. (Valve)

En paralelo, las ofertas de invierno de Steam permiten acceder a varios de estos títulos con rebajas significativas. En algunos casos, los descuentos superan el 40 %, lo que convierte este cierre de año en una oportunidad para ampliar la biblioteca de juegos a menor costo.

Indies y grandes franquicias conviven

El ranking también deja espacio para producciones de menor presupuesto, como R.E.P.O. o Schedule 1, que lograron destacar frente a gigantes de la industria. Su presencia confirma que los jugadores siguen abiertos a propuestas diferentes, siempre que ofrezcan experiencias atractivas y bien pulidas.

Al mismo tiempo, franquicias consolidadas como Call of Duty, Battlefield, Borderlands y Monster Hunter continúan demostrando su peso comercial, incluso varios meses después de su lanzamiento inicial.