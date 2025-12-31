Las mejores frases para que dediques por WhatsApp a familiares, amigos y colegas, por la celebración del Año Nuevo

Mensajes breves y originales para felicitar el Año Nuevo 2026 en WhatsApp: saludos para familia, amigos y colegas

El Año Nuevo es una ocasión especial para enviar buenos deseos a quienes forman parte de tu vida. En el cierre de 2025 y el inicio de 2026, los mensajes breves, originales y motivadores se convierten en la mejor forma de mantener el contacto con familiares, amigos, colegas y conocidos, sin importar la distancia.

WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería son el canal preferido para compartir palabras que inspiran, acompañan y reafirman los lazos en este momento de renovación.

La elección de una frase adecuada puede marcar la diferencia entre un saludo genérico y un mensaje que realmente motive, emocione o arranque una sonrisa. Por eso, tener a mano una selección de felicitaciones para cada vínculo resulta útil, sobre todo en una fecha en la que la cantidad de mensajes es abrumadora y el tiempo, limitado.

Salud, amor y motivación: frases originales para enviar por WhatsApp y empezar el Año Nuevo con energía y cercanía - (Imagen ilustrativa Infobae)

Frases cortas y originales para WhatsApp

¡Feliz Año Nuevo 2026! Que este chat siga lleno de buenas noticias y risas.

Que el 2026 te traiga salud, felicidad y sueños cumplidos.

Gracias por cada mensaje que me sacó una sonrisa este año. ¡Vamos por más!

Que este año tus conversaciones estén llenas de alegría y nuevos comienzos.

Que el 2026 te sorprenda con motivos para agradecer todos los días.

Mensajes para la familia

¡Feliz Año Nuevo, familia! Que la unión, la salud y la esperanza nos acompañen siempre.

Que el 2026 multiplique los abrazos, las cenas juntos y los recuerdos felices.

Gracias por ser mi refugio y mi fuerza, hoy y siempre. ¡Feliz Año!

Que nunca falte el amor en casa, ni motivos para celebrar juntos.

Brindo por cada momento compartido y por los que vendrán.

Frases para amigos

Nuevo año, mismos amigos increíbles. ¡Por más aventuras en 2026!

Que la amistad siga siendo la mejor notificación de mi WhatsApp.

Que no falten los memes, las carcajadas y los planes locos este año.

Gracias por estar siempre a un mensaje de distancia. ¡Feliz 2026!

Que el 2026 nos traiga historias para contar y motivos para brindar.

Mensajes de Año Nuevo 2026 para WhatsApp: salud, gratitud y creatividad en cada saludo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saludos para colegas y compañeros de trabajo

Que el 2026 te encuentre cumpliendo metas y celebrando logros profesionales.

Gracias por tu apoyo y trabajo en equipo este año. ¡Por más éxitos juntos!

Que en este año no falten los buenos proyectos y las oportunidades de crecer.

¡Feliz Año Nuevo! Que cada reto laboral venga con una recompensa.

Que tu talento siga abriendo puertas y tu esfuerzo sea reconocido.

Frases para amor y pareja

Comenzar el 2026 contigo es mi mejor regalo. ¡Te amo!

Que este año nos sorprenda con más capítulos felices juntos.

Nuestro amor es mi mejor propósito de año nuevo.

Que cada día del 2026 multiplique los besos, abrazos y momentos inolvidables.

Brindo por ti, por mí y por todo lo que construiremos juntos.

Mensajes de salud y bienestar

Brindo por un 2026 lleno de energía y buena salud.

Que nunca falte fuerza, vitalidad y ganas de vivir intensamente.

Que este año la salud sea el mayor de tus logros.

Que cada nuevo amanecer llegue con bienestar para ti y los tuyos.

Que la vida te encuentre siempre fuerte, sonriente y de pie.

Frases listas para enviar: cómo desear un Feliz 2026 y motivar a tus seres queridos en WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Frases motivadoras y creativas

Que el 2026 sea el año en que cumplas el sueño que más pospusiste.

Que tus metas sean grandes, pero tu fe todavía más.

Que este año te sorprendas de lo fuerte que puedes ser.

Que no esperes magia, haz mágica tu actitud cada día.

Que cada caída venga con una nueva manera de levantarte.

Ideas para estados y redes sociales

¡Feliz Año Nuevo! Que tu estado de hoy sea el inicio de una gran historia.

Nuevo año, vibras nuevas, la misma esencia.

Que el 2026 te encuentre agradeciendo más y preocupándote menos.

Que cada “Feliz Año” que envíes lleve un pedacito de tu corazón.

Que tu biografía se llene de capítulos emocionantes y reales este año.

Un mensaje sincero puede ser el mejor regalo para quienes te rodean. Aprovecha el inicio de 2026 para desear felicidad, salud y éxito a todos tus contactos y para renovar la energía positiva en cada conversación.